Н а 12 юли бе потвърден нов смъртоносен случай на заразяване с вируса "Нипа" при 52-годишен мъж в окръг Палаккад, щата Керала, което отбелязва десетото прехвърляне на вируса от животни към хора в южния индийски щат от 2018 г. насам, пише Al Jazeera .

Само през тази година Керала е регистрирала четири случая на заразяване с вируса "Нипа", включително два с фатален изход, като всички са в радиус от 50 км, в граничната зона между окръзите Малапурам и Палаккад.

Щатът остава в състояние на повишена готовност, като 675 души са поставени под наблюдение в пет различни окръга.

Какво знаем за вируса Нипа, симптомите му и мерките, които предприемат властите за овладяване на разпространението?

Какво представлява вирусът Нипа?

Вирусът "Нипа" (NiV) е силно патогенен зоонозен вирус (вирус, който се предава от животни на хора), с ниво на смъртност между 40 и 75 процента от заразените. Заедно с вируса "Хендра", открит в Австралия, NiV е сред най-известните вируси от рода хенипавируси, част от семейството парамиксовируси, които причиняват разнообразни неврологични, често и респираторни заболявания при хора и животни.

Плодоядните прилепи от семейство Pteropodidae, разпространени в Океания, Южна и Югоизточна Азия и в Субсахарска Африка, са естествени носители на вируса. Това означава, че вирусът живее и се размножава в тези бозайници, без да им причинява вреда.

Прехвърлянето на вируса към хора може да се случи директно или чрез междинни гостоприемници като прасета или коне, които влизат в контакт с хора.

Какви са симптомите на вируса Нипа?

Според Световната здравна организация (СЗО), инфекцията при хора варира от асимптоматично протичане до остра респираторна инфекция, гърчове и фатален енцефалит (възпаление на мозъка).

Клиничната картина при заразяване с вируса "Нипа" е неврологична - засяга централната нервна система и води до остър енцефалитен синдром (AES), характеризиращ се с гърчове, объркване и загуба на съзнание. В напреднал стадий болестта може да причини увреждания на белите дробове и да доведе до животозастрашаващ остър респираторен дистрес синдром (ARDS).

Смята се, че инкубационният период на вируса е между четири и 14 дни.

Къде досега е имало огнища на вируса Нипа?

Първата регистрирана човешка инфекция с вируса "Нипа" е от 1998 г., когато фермери и месари в Малайзия и Сингапур се заразяват от болни прасета. Тогавашното огнище засегна над 250 души и причини повече от 100 смъртни случая.

От 2001 г. насам в Бангладеш почти всяка година има огнища на болестта, при които заразяването е свързано с консумацията на сок от фурми, замърсен с урина или слюнка от плодоядни прилепи.

През 2014 г. във Филипините случаите на заразяване бяха свързани с клането на коне и консумацията на заразено конско месо.

Индия е регистрирала две огнища в щата Западен Бенгал през 2001 и 2007 г. Първото огнище в Южна Индия бе установено в Керала през 2018 г., когато 19 потвърдени случая доведоха до 17 смъртни изхода. Оттогава насам в Керала почти всяка година се наблюдават случаи на прехвърляне на вируса от животни към хора.

Какво се случва в Керала?

Въпреки че в Керала от 2018 г. насам са регистрирани 10 случая на прехвърляне на вируса, само два от тях са се превърнали в огнища с междучовешко предаване.

"В момента отчитаме единични случаи, а не клъстъри или огнища като през 2018 г.", заявява Теккумкара Сурендран Аниш, координатор в Центъра за изследване и устойчивост към вируса "Нипа"в Керала.

Последните шест инфекции в щата са били единични случаи без предаване между хора. Според Аниш увеличението на броя на регистрираните случаи се дължи на засилената система за наблюдение в щата.

"В Индия всяка година хиляди хора умират от AES или ARDS, като не се знае точната причина. NiV всъщност не е често срещана причина за тези синдроми. Но в Керала, тъй като цялата здравна система е насочена към "Нипа", откриваме повече случаи", посочва той.

В същото време тревожно е, че и четирите случая през 2025 г. са установени в кратък период и на малка площ. "Четири независими събития на прехвърляне на вируса в рамките на няколко месеца и в радиус от 50 км подсказват за високо наличие на заразени прилепи и вируса в района."

Какво предизвиква разпространението на вируса "Нипа" в Керала?

За разлика от Бангладеш, където има ясен канал за прехвърляне на вируса към хора (замърсен сок от фурми), в Керала няма очевиден източник или "механизъм на прехвърляне".

"Не знаем точния механизъм, но изглежда, че е силно случаен. Например, човек може несъзнателно да влезе в контакт със заразен прилеп или негови изпражнения", казва Аниш.

Най-често приеманата причина е консумацията на плодове, замърсени със слюнка или урина от прилепи. Но лабораторните изследвания на плодове, ухапани от прилепи, досега не са показали наличие на вируса.

Ново изследване на Индийския съвет за медицински изследвания предполага, че вирусът може да се предава по въздушно-капков път.

"Патогените могат да се предават по различни пътища, един от които е по въздуха, както е при туберкулозата, при която микробите се задържат във въздуха и се вдишват далеч от източника", обяснява проф. Джейкъб Джон от Медицинския колеж "Кристиан" във Велор, съавтор на изследването.

Според авторите, тази хипотеза може да обясни редките, но повтарящи се случаи на прехвърляне на вируса в Керала, където липсват механични вектори като в Бангладеш или Малайзия.

Какво предприемат властите в Керала?

Досега Керала успешно овладява разпространението чрез системата за проследяване и тестване. При 10 "преливания" на вируса общият брой случаи е едва 37.

Ключов фактор за това е силната система за наблюдение, казва Аниш. "След потвърждаване на случай на "Нипа", всички първични контакти се проследяват и поставят под домашна карантина. При положителен тест започваме антивирусно лечение."

Профилактичното лечение на първичните контакти с широкоспектърни антивирусни медикаменти помага за намаляване на смъртността. "От нашия опит знаем, че ако започнем лечението навреме, "Нипа" може да бъде излекуван", казва Аниш.

"Синдромното наблюдение също е от съществено значение - във всички болници в щата пациенти със симптоми на AES или ARDS се изследват за вируса Нипа."

Керала непрекъснато подобрява здравната си система. Щатът вече разполага с четири лаборатории, които могат да провеждат RT-PCR тестове за активни инфекции.

"Всичко се свежда до политическа воля. Щатът гарантира, че усилията на цялата здравна система остават насочени към Нипа", заявява Аниш.

Има ли лечение за вируса Нипа? Разработва ли се ваксина?

СЗО е определила вируса "Нипа" като приоритетен за научноизследователската си програма за готовност при епидемии.

Ваксина на Оксфордския университет срещу NiV започна клинични изпитания през януари и през юни бе подкрепена от схемата за приоритетни медикаменти (PRIME) на Европейската агенция по лекарствата (EMA).

Засега няма налични лекарства, насочени конкретно към вируса Нипа.

Поради липсата на утвърдени протоколи за лечение и високата смъртност, лекарите използват широкоспектърни антивирусни средства. Рибавирин е основният препарат, доказал ефективност при някои случаи на инфекция при хора.

По време на огнище в Керала през 2023 г., ранното приложение на Ремдесивир води до намалена смъртност. Моноклонални антитела също са използвани за предотвратяване на тежко протичане при високорискови пациенти.

Как можем да избегнем зоонозни вируси като Нипа?

Според Аниш, "Нипа" е модел за прилагането на подхода "Едно здраве", който свързва човешкото, животинското и екологичното здраве.

"Трябва да обхванем и трите сфери - здраве на хората, здраве на животните и здраве на околната среда. Само така можем да ограничим преливанията на зоонозни вируси като Нипа", посочва той.

Около 60% от възникващите човешки патогени са зоонози - предават се от животни на хора. Основни причини за появата им са екологичните разрушения и разширяването на човешкото присъствие в местообитанията на дивите животни.

Климатичните промени също се превръщат в нарастващ фактор, тъй като повишаващите се температури влияят върху вирусното натоварване, инфекциите и контактите между хора и животни.