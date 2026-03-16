Западни лидери застанаха срещу Израел

Л идерите на пет западни държави заявиха в съвместно изявление, че мащабна израелска наземна операция в Ливан „трябва да бъде предотвратена“.

„Мащабна израелска наземна офанзива би имала опустошителни хуманитарни последствия и би могла да доведе до продължителен конфликт“, се посочва в съвместното изявление на лидерите на Канада, Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство.

Израелската армия обяви, че е започнала сухопътна операция в Югозападен Ливан

Лидерите на петте западни държави са „силно загрижени от ескалиращото насилие в Ливан“ и призовават за „значими ангажименти от страна на израелски и ливански представители за договаряне на устойчиво политическо решение“.

По-рано днес, 16 март, израелската армия съобщи, че е започнала „ограничени“ сухопътни операции срещу „Хизбула“ в Южен Ливан, предаде АФП.

В изявлението на западните лидери се посочва, че „хуманитарната ситуация в Ливан, включително продължаващото масово разселване, вече е дълбоко тревожна“.

„Ние осъждаме решението на „Хизбула“ да се присъедини към Иран във военните действия“, подчертават обаче западните лидери и добавят: „Ние изразяваме солидарност с ливанското правителство и народ, които неволно бяха въвлечени в конфликта“.

Израел опроверга слуховете за недостиг на ракети

„Атаките на „Хизбула“ срещу Израел и нападенията срещу цивилни лица трябва да престанат и те трябва да се разоръжат“, добавиха лидерите.

Израелският президент Исаак Херцог от своя страна заяви пред АФП, че Европа трябва да подкрепи борбата на страната му срещу „Хизбула“, докато израелските сили провеждат наземни операции в Ливан.

„Европа трябва да подкрепи всяко усилие, абсолютно всяко усилие, за ликвидиране на „Хизбула“ още сега“, каза Херцог в ексклузивно интервю в резиденцията си в Йерусалим.

„Те трябва да разберат, че ако искаш да постигнеш нещо, понякога трябва да спечелиш войната“, добави той.

Началникът на щаба на израелските въоръжени сили, генерал-лейтенант Еял Замир пък каза, че армията е „решена да задълбочи операцията, докато не бъдат постигнати всички наши цели“.