Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с американския актьор Шон Пен, съобщава "Франс прес".

Срещата се състоя броени часове, след като Шон Пен спечели третата си филмова награда "Оскар", този път за второстепенна роля, но не успя да присъства на наградната церемония вчера в Лос Анджелис.

Репортери на "Франс прес" в Киев видяха как актьорът излиза от кола и влиза в хотел в Киев днес. Високопоставени украински представители казаха, че той е на частна визита в Украйна и че иска да изрази подкрепа за тази страна.

Володимир Зеленски в послание в социалните си канали написа, че Шон Пен е истински приятел на Украйна.

"Шон, благодарение на теб знаем какво е истински приятел на Украйна. Ти застана до Украйна още в първия ден на пълномащабната война. Това е вярно и днес. И знаем, че ще продължиш да стоиш до нашата страна и нашия народ", заяви Зеленски.

Украинският президент посочи в интервю пред "Франс прес" през февруари, че е гледал и е харесал филма "Битка срещу битка" на режисьора Пол Андерсън, за който Шон Пен получи наградата си "Оскар" вчера.

"Първо на първо, аз харесвам Пол Андерсън и филмите му по принцип, в тях има дълбок смисъл, в тях хората плачат, но аз виждам в тях откровено казано, че това е един вид сатира", заяви тогава Зеленски.

По време на визитата си в Украйна Шон Пен има намерение да отиде на фронта.