П ожарникари изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”, съобщиха днес от ОДМВР-София.

На 12 март около 16.20 часа екипът, охраняващ хижа “Петрохан” забелязал дим, който излизал от сградата.

Веднага са уведомени главният секретар на МВР, разследващият екип от ГД „Национална полиция“, окръжният прокурор и пожарната.

Пристигналият след сигнала екип от ГДПБЗН е констатирал на място, че няма горене, а от помещение, в което са съхранявани мокри пелети, се отделя дим. Използвана е пяна с цел да се предотврати евентуално запалване.

Районът продължава да е под денонощна охрана до последващо разпореждане от прокуратурата.