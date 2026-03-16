Нейнски: Тръмп не е искал от България да пази Ормузкия проток

"Тук, разбира се, коментирано беше и това предложение. Искам да уточня, че предложението е към съюзници на Съединените щати, които имат капацитет и желание да участват. То не е към НАТО експлицитно. Тоест има страни от НАТО, но и страни не от НАТО, които се споменават и в изявлението на президента Доналд Тръмп, така че вече в тяхната, съобразно тяхното решение те ще участват или не. Колкото до България, ние нямаме капацитета. Към нас все още не е отправено подобно предложение или подобна покана, така че за нас този въпрос абсолютно не стои".

Това заяви българският външен министър Надежда Нейнски по отношение на предложението на президента на САЩ за участие на партньори в опазването на Ормузкия проток. Тя е в белгийската столица за среща на външните министри от страните на Европейския съюз.

Гюров за конфликта в Близкия изток: Подготвяме се за най-лошите варианти

"Има различни позиции, има различни позиции. Няма как да не бъде по този начин. Все пак Европейският съюз и светът изобщо е поставен в момента в много деликатна ситуация. Има редица конфликти в различни части. Днес се коментираше ситуацията в Газа, войната на Русия срещу Украйна, проблемите в Ливан, проблемът конкретно с войната в Иран. Така че има много и различни сюжетни линии, които засягат сигурността на Европейския съюз и в целия този контекст той беше обсъждан. Аз тук ще кажа, че за мен не е проблем, че има различни мнения. В крайна сметка силата на Европейския съюз е да намира в това различие онези въпроси, по които може да постигне консенсус и да стигне до едни и същи решения. За съжаление обаче въпросът с двадесетия пакет санкции срещу Русия не беше сред тях. Той продължава да бъде стопиран, както и финансовата помощ за Украйна, но аз разчитам, че дискусията продължава. Така или иначе ще се стигне до решение, защото войната в Украйна не трябва да излиза от обсега на нашия интерес заради останалите конфликти в света", поясни Нейнски.

"През всичките тези години, в които съм в политиката, си мисля, че най-сигурният начин за борба с дезинформацията е информацията. И затова и самата аз винаги така окуражавам и моите колеги винаги да се предоставя максимална информация и през вас, медиите, тя да стига до хората. Защото възможностите за дезинформация са добре познати в страните от източния блок, които десетилетия наред информационна, ако мога така да я нарека, политика, минаваше през дезинформация. Даже струва ми се, че нашият опит с дезинформацията е по-голям от този на западноевропейските държави. Но това е голям общ проблем за Европейския съюз, особено в контекста на войните в момента. Ние го обсъждаме този въпрос. Самите ние във Външно министерство също искаме да създадем звено, което да се бори с дезинформацията, защото част от големите ни приоритети, които имат и вътрешнополитическо измерение, като например приемането на еврото - спомняте си каква дезинформационна вълна имаше по повод на приемането на еврото и хората не можеха да се ориентират дали повишаването на цените е резултат от приемането на еврото или от спекула. И се оказа, че в голяма степен са плод на спекула. Така че има много въпроси, както сега с цените на петролните продукти и свързано с кризата в Залива и с войната срещу Иран, което също е един голям въпрос, който може да бъде обект на дезинформация в момент, в който правителството - и не само в България, но и европейските правителства, търсят решение", каза Нейнски.

Чака ви „много лошо бъдеще“: Тръмп с предупреждение към НАТО

"Иначе, колкото до провеждането на изборите, България като европейска държава има достатъчно възможности и служебното правителство е твърдо ангажирано да има прозрачна и наистина честна кампания", подчерта Нейнски.

"Планирам да отида в Украйна на 31 март и вероятно това посещение по повод оказване на почит на загиналите в Буча, жертвите на войната, ще бъде съчетано и с мои двустранни срещи на ниво министър и вероятно с президента Зеленски. Аз се познавам с външния министър на Украйна отдавна. Той беше посланик също в Европейския съюз", посочи Нейнски.

"Подкрепата за Украйна и за недопускане на доставки от Русия към Европейския съюз е много категорична, защото Европейският съюз е абсолютно наясно, че всяко евро отива за военната машина на Русия. За Европа приключването на войната в Украйна по начин, по който нейната териториална цялост, независимост и суверенитет се запазват, е приоритет без компромис", категорична е Нейнски.

Тя подчерта, че "Европа е единна по отношение на високите цени на горивата. Търсят се общи решения, защото България няма проблем с доставките поне на този етап, тъй като голяма част от нашите доставки не идват от руски порт. Те минават през Черно море. Така че по отношение на доставките, включително и по отношение на резервите, които имаме, нямаме проблем. Проблемът е с цените и тук трябва да се търсят общи решения в рамките на Европейския съюз".