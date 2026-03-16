Нейнски: Тръмп не е искал от България да пази Ормузкия проток

16 март 2026, 18:18
Клои Жао се появи в траур на "Оскарите"
Академията „забрави“ да почете Джеймс ван дер Бийк в сегмента "In Memoriam" на "Оскарите"
Репортаж от най-мразената база в света: Истината за 290-милионния йоносферен нагревател HAARP, който „подлуди“ интернет
Как мисия в Украйна разкри Банкси
Година след трагедията в дискотека "Пулс": Минута мълчание за жертвите от пожара в Кочани
Тръмп с мрачно предупреждение към НАТО: Чака ви „много лошо бъдеще“, ако не помогнете срещу Иран
Най-доброто, най-лошото и най-големите гафове на „Оскарите“ през 2026 г.
Ди Каприо донесе триумф на „Битка след битка“ на „Оскарите“: Пълен списък на победителите

"Тук, разбира се, коментирано беше и това предложение. Искам да уточня, че предложението е към съюзници на Съединените щати, които имат капацитет и желание да участват. То не е към НАТО експлицитно. Тоест има страни от НАТО, но и страни не от НАТО, които се споменават и в изявлението на президента Доналд Тръмп, така че вече в тяхната, съобразно тяхното решение те ще участват или не. Колкото до България, ние нямаме капацитета. Към нас все още не е отправено подобно предложение или подобна покана, така че за нас този въпрос абсолютно не стои".

Това заяви българският външен министър Надежда Нейнски по отношение на предложението на президента на САЩ за участие на партньори в опазването на Ормузкия проток. Тя е в белгийската столица за среща на външните министри от страните на Европейския съюз.

"Има различни позиции, има различни позиции. Няма как да не бъде по този начин. Все пак Европейският съюз и светът изобщо е поставен в момента в много деликатна ситуация. Има редица конфликти в различни части. Днес се коментираше ситуацията в Газа, войната на Русия срещу Украйна, проблемите в Ливан, проблемът конкретно с войната в Иран. Така че има много и различни сюжетни линии, които засягат сигурността на Европейския съюз и в целия този контекст той беше обсъждан. Аз тук ще кажа, че за мен не е проблем, че има различни мнения. В крайна сметка силата на Европейския съюз е да намира в това различие онези въпроси, по които може да постигне консенсус и да стигне до едни и същи решения. За съжаление обаче въпросът с двадесетия пакет санкции срещу Русия не беше сред тях. Той продължава да бъде стопиран, както и финансовата помощ за Украйна, но аз разчитам, че дискусията продължава. Така или иначе ще се стигне до решение, защото войната в Украйна не трябва да излиза от обсега на нашия интерес заради останалите конфликти в света", поясни Нейнски.

"През всичките тези години, в които съм в политиката, си мисля, че най-сигурният начин за борба с дезинформацията е информацията. И затова и самата аз винаги така окуражавам и моите колеги винаги да се предоставя максимална информация и през вас, медиите, тя да стига до хората. Защото възможностите за дезинформация са добре познати в страните от източния блок, които десетилетия наред информационна, ако мога така да я нарека, политика, минаваше през дезинформация. Даже струва ми се, че нашият опит с дезинформацията е по-голям от този на западноевропейските държави. Но това е голям общ проблем за Европейския съюз, особено в контекста на войните в момента. Ние го обсъждаме този въпрос. Самите ние във Външно министерство също искаме да създадем звено, което да се бори с дезинформацията, защото част от големите ни приоритети, които имат и вътрешнополитическо измерение, като например приемането на еврото - спомняте си каква дезинформационна вълна имаше по повод на приемането на еврото и хората не можеха да се ориентират дали повишаването на цените е резултат от приемането на еврото или от спекула. И се оказа, че в голяма степен са плод на спекула. Така че има много въпроси, както сега с цените на петролните продукти и свързано с кризата в Залива и с войната срещу Иран, което също е един голям въпрос, който може да бъде обект на дезинформация в момент, в който правителството - и не само в България, но и европейските правителства, търсят решение", каза Нейнски.

"Иначе, колкото до провеждането на изборите, България като европейска държава има достатъчно възможности и служебното правителство е твърдо ангажирано да има прозрачна и наистина честна кампания", подчерта Нейнски.

"Планирам да отида в Украйна на 31 март и вероятно това посещение по повод оказване на почит на загиналите в Буча, жертвите на войната, ще бъде съчетано и с мои двустранни срещи на ниво министър и вероятно с президента Зеленски. Аз се познавам с външния министър на Украйна отдавна. Той беше посланик също в Европейския съюз", посочи Нейнски.

"Подкрепата за Украйна и за недопускане на доставки от Русия към Европейския съюз е много категорична, защото Европейският съюз е абсолютно наясно, че всяко евро отива за военната машина на Русия. За Европа приключването на войната в Украйна по начин, по който нейната териториална цялост, независимост и суверенитет се запазват, е приоритет без компромис", категорична е Нейнски.

Тя подчерта, че "Европа е единна по отношение на високите цени на горивата. Търсят се общи решения, защото България няма проблем с доставките поне на този етап, тъй като голяма част от нашите доставки не идват от руски порт. Те минават през Черно море. Така че по отношение на доставките, включително и по отношение на резервите, които имаме, нямаме проблем. Проблемът е с цените и тук трябва да се търсят общи решения в рамките на Европейския съюз".

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Иран предупреди Румъния: Влизате във войната

Началникът на кабинета на Тръмп има рак на гърдата

Иран изстреля за първи път „танцуваща ракета“: Дебют на балистичния звяр „Седжил“ срещу Израел

Заемат ли чужденци работните места у нас

6 котешки филма, които трябва да гледате

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Служебното правителство смени шефа на АПИ

Обновяват 56 милиона кв. метра жилища до 2030 г.

На адрес в София, "Калашников", картечен пистолет, кокаин и хероин

Грозни сцени на „Оскарите": Теяна Тейлър обвини охранител във физическа агресия

Теяна Тейлър влезе в остър сблъсък с охраната на наградите „Оскар“ 2026, след като бе грубо спряна на път за сцената. Въпреки скандала и загубата в категорията за поддържаща роля, актрисата отпразнува триумфа на филма си „Битка след битка“

БАБХ откри училищни сандвичи с плесени и бактерии

Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2" шокира феновете

Миранда Прийстли се завръща с леден шик във финалния трейлър на „Дяволът носи Прада 2“! Сблъсъкът между Мерил Стрийп и Ан Хатауей продължава на 30 април, а феновете са озадачени: забравила ли е властната редакторка своята асистентка?

Стрелба в центъра на Бургас, застрелян е мъж

Около 15.17 часа днес полицията в морския град получава съобщение за счупено витринно стъкло на търговски обект, разположен на улица "Поп Георги". Непосредствено след това е получено второ съобщение за открит в купето на лек автомобил "Ауди А 8", с бургаска регистрация, паркиран до дом N 1 но същата улица труп на мъж

Весела Лечева след влизането на Стефка Костадинова в политиката: Очаквам да ми предаде офиса на БОК

Джими Кимъл осмя Мелания Тръмп за документалния ѝ филм по време на „Оскарите"

Водещият на церемонията осмя документалния проект на първата дама като „филм за суетата“ и се подигра на липсата на сериозно съдържание в него

Изчезна млада жена от Стара Загора, издирват я

Необичайна атака от Русия удари Киев

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха за няколко вълни бойни дронове и поне една ракета

Археолози откриха изгубен средновековен град в гора край полско село

Изследователите откриха останките на Столценберг – средновековен град, който изглежда е западнал през XIV или XV в., в гора край съвременното полско село Славобоже. Градът е бил основан на границата между Померания и Ноймарк – исторически спорен граничен регион между Германия и Полша

ГЕРБ-СДС обяви водачите на листите си за изборите

Взрив от менингит взе жертви в Обединеното кралство

Властите в Кентърбъри раздават антибиотици по спешност, университетът отмени всички изпити заради опасност от нова вълна

Катар: Уреждането на напрежението с Иран е възможно

Търговия с гласове: Списъците на BG Elves разкриват купувачи на гласове в цяла България

