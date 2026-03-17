Русия вдигна МиГ-31 с хиперзвукови ракети над Японско море

С амолети МиГ-31 с хиперзвукови ракети "Кинжал" изпълниха планов полет над неутралните води на Японско море, съобщи руското министерство на отбраната, предаде ТАСС.
"Самолети МиГ-31 с хиперзвукови аеробалистични ракети "Кинжал" изпълниха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море. По време на полета екипажите на самолетите МиГ-31 отработиха дозареждане с гориво във въздуха. Полетите на самолетите на Въздушно-космическите сили на Русия са изпълнени в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство“, съобщиха от руското военно ведомство, като публикуваха видео.