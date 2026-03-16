Клои Жао се появи в траур на "Оскарите"

Сара Мишел Гелар потвърди лошата новина за „Бъфи, убийцата на вампири", докато режисьорката заговори за „силата да оставиш нещата да умрат"

16 март 2026, 17:12
Грозни сцени на „Оскарите“: Теяна Тейлър обвини охранител във физическа агресия
Миранда Прийстли се завръща: Финалният трейлър на „Дяволът носи Прада 2“ шокира феновете
И наградата за най-странен тоалет отива при...: Кара Делевин шокира с „мускулна рокля“
Кървава провокация на „Оскарите“: Джак О'Конъл шокира червения килим с вампирски зъби
Триумф и неуважение на „Оскарите“: Прекъснаха речите на създателите на KPop Demon Hunters
Академията „забрави“ да почете Джеймс ван дер Бийк в сегмента "In Memoriam" на "Оскарите"
Репортаж от най-мразената база в света: Истината за 290-милионния йоносферен нагревател HAARP, който „подлуди“ интернет

К лои Жао проговори за „Бъфи, убийцата на вампири“ със Сара Мишел Гелар, който няма да продължи своето развитие в стрийминг платформата Хулу.

Гелар съобщи новината в събота, че след като са заснимали пилотен епизод, платформата е решила да прекрати поредицата продължение, която носеше заглавието „Новият Сънидейл“ и в която Раян Киера Армстронг трябваше да влезе в ролята на новата убийца.

В разговор с Рамин Сетуде от „Варайъти“ и Елизабет Уагмайстер от Си Ен Ен на червения килим на Оскарите, носителката на награда „Академия“ сподели, че „не е изненадана“ от решението на Хулу.

„Прекарах невероятно, невероятно време със Сара Мишел Гелар, с целия актьорски състав и екипа, докато работихме по това. И ние, на първо място, виждаме себе си като пазители на оригиналния сериал“, каза Жао.

„Нашият приоритет със Сара винаги е бил да бъдем верни на шоуто и верни на нашите фенове. Така че нещата се случват с причина, а ние държим сърцата си отворени и приветстваме мистерията. И това, накъде може да ни отведе всичко това“.

Запитана от Сетуде дали това означава, че Жао и Гелар ще предложат проекта на други разпространители, Жао повтори закачливо: „Приветстваме мистерията“.

Жао, която е номинирана за най-добър режисьор за филма „Хамнет“, се появи на червения килим на Оскарите облечена изцяло в черно, като лицето ѝ беше покрито с черен воал. Попитана за вдъхновението зад нейния тоалет, Жао отговори: „Гарванът. Силата да приемаш и да оставяш нещата да умрат, за да може да се появи нещо ново.“

Тя побърза да уточни, че нейната визия е вдъхновена от „Хамнет“, а не от „Бъфи“, но темата за траура въпреки всичко намери отзвук.

„Бъфи, убийцата на вампири: Новият Сънидейл“ беше обявен за първи път през февруари две хиляди двадесет и пета година като поръчка за пилотен епизод от страна на Хулу, като Жао беше определена за режисьор и изпълнителен продуцент на новата итерация, създадена от „Туентиът Телевижън“ и „Сърчлайт Телевижън“. Нора Зукърман и Лайла Зукърман бяха привлечени като сценаристи, шоурънъри и изпълнителни продуценти, докато създателят на оригиналния сериал Джос Уидън не беше замесен в проекта. Наред с Гелар, която се завръща в ролята си на Бъфи, в пилотния епизод участваха още Армстронг, Фали Ракотохавана, Ава Джийн, Сара Бок, Даниел ди Томазо и Джак Кътмор-Скот.

Източник, близък до продукцията, посочи пред „Варайъти“, че въпреки че рибутът няма да продължи напред, съществува „много любов“ към „Бъфи“ и стрийминг платформата все още ще обмисля бъдещи варианти за интелектуалната собственост: „В общи линии вратата все още е отворена.“

„Бъфи, убийцата на вампири“ води началото си от филм от хиляда деветстотин деветдесет и втора година, режисиран от Фран Кузуи по сценарий на Уидън, с Кристи Суонсън в главната роля. Пет години по-късно сериалът със Сара Мишел Гелар стартира по телевизия „Дъбъл ю Би“ и се излъчваше в продължение на седем сезона до две хиляди и трета година.

„Благодарение на Клои си припомних колко много обичам Бъфи и колко много означава тя не само за мен, но и за всички вас“, каза Гелар във видео, публикувано в Инстаграм. „И това не променя нищо. Обещавам, че ако апокалипсисът действително настъпи, все още можете да ме потърсите.“

Клои Жао Бъфи убийцата на вампири Сара Мишел Гелар Отменен сериал Хулу Новият Сънидейл Продължение Оскари Раян Киера Армстронг Интелектуална собственост
