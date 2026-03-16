Клои Жао се появи в траур на "Оскарите"

К лои Жао проговори за „Бъфи, убийцата на вампири“ със Сара Мишел Гелар, който няма да продължи своето развитие в стрийминг платформата Хулу.

Гелар съобщи новината в събота, че след като са заснимали пилотен епизод, платформата е решила да прекрати поредицата продължение, която носеше заглавието „Новият Сънидейл“ и в която Раян Киера Армстронг трябваше да влезе в ролята на новата убийца.

В разговор с Рамин Сетуде от „Варайъти“ и Елизабет Уагмайстер от Си Ен Ен на червения килим на Оскарите, носителката на награда „Академия“ сподели, че „не е изненадана“ от решението на Хулу.

„Прекарах невероятно, невероятно време със Сара Мишел Гелар, с целия актьорски състав и екипа, докато работихме по това. И ние, на първо място, виждаме себе си като пазители на оригиналния сериал“, каза Жао.

„Нашият приоритет със Сара винаги е бил да бъдем верни на шоуто и верни на нашите фенове. Така че нещата се случват с причина, а ние държим сърцата си отворени и приветстваме мистерията. И това, накъде може да ни отведе всичко това“.

Запитана от Сетуде дали това означава, че Жао и Гелар ще предложат проекта на други разпространители, Жао повтори закачливо: „Приветстваме мистерията“.

Жао, която е номинирана за най-добър режисьор за филма „Хамнет“, се появи на червения килим на Оскарите облечена изцяло в черно, като лицето ѝ беше покрито с черен воал. Попитана за вдъхновението зад нейния тоалет, Жао отговори: „Гарванът. Силата да приемаш и да оставяш нещата да умрат, за да може да се появи нещо ново.“

Тя побърза да уточни, че нейната визия е вдъхновена от „Хамнет“, а не от „Бъфи“, но темата за траура въпреки всичко намери отзвук.

„Бъфи, убийцата на вампири: Новият Сънидейл“ беше обявен за първи път през февруари две хиляди двадесет и пета година като поръчка за пилотен епизод от страна на Хулу, като Жао беше определена за режисьор и изпълнителен продуцент на новата итерация, създадена от „Туентиът Телевижън“ и „Сърчлайт Телевижън“. Нора Зукърман и Лайла Зукърман бяха привлечени като сценаристи, шоурънъри и изпълнителни продуценти, докато създателят на оригиналния сериал Джос Уидън не беше замесен в проекта. Наред с Гелар, която се завръща в ролята си на Бъфи, в пилотния епизод участваха още Армстронг, Фали Ракотохавана, Ава Джийн, Сара Бок, Даниел ди Томазо и Джак Кътмор-Скот.

Източник, близък до продукцията, посочи пред „Варайъти“, че въпреки че рибутът няма да продължи напред, съществува „много любов“ към „Бъфи“ и стрийминг платформата все още ще обмисля бъдещи варианти за интелектуалната собственост: „В общи линии вратата все още е отворена.“

„Бъфи, убийцата на вампири“ води началото си от филм от хиляда деветстотин деветдесет и втора година, режисиран от Фран Кузуи по сценарий на Уидън, с Кристи Суонсън в главната роля. Пет години по-късно сериалът със Сара Мишел Гелар стартира по телевизия „Дъбъл ю Би“ и се излъчваше в продължение на седем сезона до две хиляди и трета година.

„Благодарение на Клои си припомних колко много обичам Бъфи и колко много означава тя не само за мен, но и за всички вас“, каза Гелар във видео, публикувано в Инстаграм. „И това не променя нищо. Обещавам, че ако апокалипсисът действително настъпи, все още можете да ме потърсите.“