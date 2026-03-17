МЕТРО България и ICEX представят вкусовете на Испания

М ЕТРО България и Испанският институт за външна търговия ICEX обединяват усилия в ново партньорство, което ще представи богатството и високото качество на испанската кулинарна култура. Кампанията „Eat Spain, Drink Spain“ (“Вкуси Испания”) ще представи на българските професионалисти от ХоРеКа сектора и на крайните потребители селекция от едни от най-емблематичните испански храни и напитки.

Кампанията ще се проведе през пролетта на 2026 г. и е част от международна програма на ICEX за популяризиране на испански агрохранителни продукти в търговската мрежа на МЕТРО в няколко европейски страни. В България проектът ще обхване около 200 испански продукта, сред които вина, екстра върджин зехтин, хамон, сушени месни деликатеси, сирена, месо, риба, морски дарове и зеленчуци.

Основната цел е да се подчертаят високото качество, разнообразието и автентичният характер на испанските продукти, които са неразделна част от богатото гастрономическо наследство на страната. Испания е известна като истинска земя на вкусовете, в която вековните кулинарни традиции се съчетават със съвременно майсторство и внимание към детайла. От прочутите вина и зехтини до разнообразието от месни деликатеси, сирена и морски дарове, испанската кухня предлага богата палитра от вкусове, превърнали се в символ на качествената средиземноморска кухня.

„В МЕТРО вярваме, че качествената храна е в основата на всяко незабравимо кулинарно преживяване. Затова работим с внимателно подбрани партньори и производители, за да предложим на нашите клиенти както професионалисти, така и любители на добрата кухня, продукти с доказан произход и високо качество. Партньорството с ICEX ни дава възможност да представим богатството на испанската гастрономия и да вдъхновим българските готвачи и ресторантьори с нови вкусове и идеи“, коментира Жан Котан, изпълнителен директор на МЕТРО България.

Началото на кампанията бе дадено от Н.Пр. Мигел Алонсо Берио, посланик на Кралство Испания в България. Кампанията „Eat Spain, Drink Spain“ (“Вкуси Испания”) включва поредица от активности както за професионалния ХоРеКа сектор и търговията, така и за домакинствата. Сред тях са специален каталог с испански продукти на сайта на МЕТРО, който ще улесни професионалните клиенти при онлайн поръчките, както и три кулинарни демонстрации с шеф готвачи от МЕТРО Академия в София, Варна и Бургас. По време на събитията ще бъдат представени възможности за използване на испански продукти в съвременната кухня. За клиентите е предвидена и специална промоция с избрани испански продукти.

„Испания има изключително богата гастрономическа традиция и разнообразие от висококачествени агрохранителни продукти. Радваме се, че чрез партньорството с МЕТРО България можем да представим това богатство на местните професионалисти от кулинарния сектор и на домакинствата. Кампанията е част от усилията на ICEX да подкрепя международното присъствие на испанските компании и да насърчава интереса към испанската кухня по света“, каза Хавиер Морал Ескудеро, търговско икономически съветник към Посолството на Испания в София.

Като надежден партньор на професионалистите от ХоРеКа сектора и двигател за развитието на местния бизнес, МЕТРО България поставя силен акцент върху качеството и свежестта на продуктовото си портфолио. Компанията работи директно с производители и доставчици и поддържа строг контрол на качеството във всички етапи на доставката. Високите стандарти се гарантират чрез сертификата Best Buy за риба, седемстепенен контрол на собствените марки и IFS сертификация на магазините на компанията.

Пълният списък с продуктите на фокус в кампанията можете да видите тук: https://shop.metro.bg/shop/storelist/e53c862b-2328-4724-a2fc-f81d820a22fb .

За МЕТРО България

МЕТРО България е водещата компания за търговия на едро у нас, оперираща от 1999 година и обслужваща професионални клиенти от хотелския и ресторантьорския бизнес, търговци и фирми, както и домакинства. Компанията управлява 11 магазина, както и една база за доставки, като служителите са около 2000. За нуждите на бизнес клиентите, МЕТРО развива дейността си в многоканален модел на търговия, който съчетава магазини за търговия на едро и услуга за доставки на хранителни и нехранителни продукти.

Хиляди професионални клиенти на МЕТРО България разчитат на продуктовата компетентност и качествените услуги на компанията, за да осъществяват успешно своя ежедневен бизнес. Отговорността е заложена в начина, по който МЕТРО осъществява дейността си, създавайки споделена стойност за общностите чрез своята ESG стратегия.

За ICEX

Испанският институт за външна търговия ICEX Spain Trade and Investment е публична институция, която подпомага интернационализацията на испанските компании и насърчава международното присъствие на испанските продукти и услуги. ICEX работи чрез глобална мрежа от търговско-икономически представителства, включително Търговско-икономическата служба към Посолството на Испания в София.