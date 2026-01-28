Свят

Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа

Тайланд, Непал и Тайван са сред страните и териториите, които затегнаха предпазните мерки, след като два случая на заразяване с вируса Нипа бяха потвърдени в индийския щат Западна Бенгалия

28 януари 2026, 12:46
Л етищата в различни части на Азия започнаха отново да въвеждат засилени здравни проверки и скрининг на пътниците – по модел, напомнящ мерките от времето на Covid-19 – след появата на смъртоносния вирус Нипа в Индия.

Тайланд, Непал и Тайван са сред страните и териториите, които затегнаха предпазните мерки, след като два случая на заразяване с вируса Нипа бяха потвърдени в индийския щат Западна Бенгалия.

Нипа е зоонозна болест, която се предава основно от заразени свине и прилепи на хора, но е възможно и предаване от човек на човек при близък контакт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Западна Бенгалия общо 196 души са били идентифицирани като контактни лица на заразените пациенти и са били проследени, наблюдавани и тествани, съобщи индийското министерство на здравеопазването. Всички те са били асимптоматични и са дали отрицателни резултати за вируса, се посочва в изявление на ведомството от вторник.

В Тайланд министерството на общественото здравеопазване е засилило здравните проверки на големите международни летища за пътници, пристигащи от Западна Бенгалия, като използва методи, прилагани по време на пандемията от Covid-19.

Пътниците на летищата Суварнабхуми, Дон Муанг и Пукет се наблюдават за повишена температура и симптоми, свързани с вируса, а на пристигащите се раздават здравни карти „внимание“, които дават указания как да постъпят при евентуално разболяване. Длъжностните лица са увеличили и мерките за почистване, както и готовността за контрол на заболяванията на международното летище Пукет като част от превантивните действия. Индийската авиокомпания Indigo изпълнява ежедневен директен полет между международното летище в Колката, Западна Бенгалия, и Пукет.

В понеделник, в отговор на обществената загриженост, тайландският премиер Анутин Чарнвиракул заяви, че в страната не са регистрирани случаи на Нипа, но нивото на наблюдение ще остане високо.

„Тайландският департамент за контрол и превенция на заболяванията проверява пътниците от Западна Бенгалия, Индия, на летищата Суварнабхуми и Дон Муанг от 25 януари поради епидемията от вируса Нипа. Здравните власти прилагат строги мерки, тъй като пътниците показват отлично съдействие на контролно-пропускателните пунктове“, заяви тайландското правителство.

Пътуващите, които пристигат с висока температура или симптоми, които могат да сочат инфекция с вируса Нипа, ще бъдат настанявани в карантинни съоръжения, съобщават местните медии.

Отделът за обществени паркове и дива природа в Тайланд също е разпоредил по-строги проверки в пещерни райони и природни туристически атракции на фона на опасенията от разпространение на вируса. Туристите са призовани да спазват стриктното правило: „Не ловувайте, не събирайте храна, не яжте“.

В Непал правителството повиши нивата на тревога и засили здравните проверки на международното летище Трибхуван в Катманду, както и на ключови сухопътни гранични пунктове с Индия, в опит да предотврати навлизането на вируса в страната.

Създадени са здравни бюра за проверка на пътуващите за симптоми, а болниците и граничните здравни пунктове са инструктирани да докладват и да управляват всички подозрителни случаи. Длъжностните лица подчертаха сериозното предизвикателство, свързано с отворените граници и ежедневното движение на хора от съседна Западна Бенгалия.

Говорителят на Министерството на здравеопазването д-р Пракаш Будхатоки заяви, че са предприети адекватни мерки за предотвратяване на разпространението на вируса. Той уточни, че правителството е започнало индивидуален скрининг на пътници, пристигащи в Непал през международното летище Трибхуван (TIA) и през граничните пунктове с Индия.

„Специално засилихме наблюдението на граничните пунктове в провинция Коши. Разпоредени са и здравни проверки за хора, влизащи в Непал през други гранични пунктове“, заяви той.

Междувременно здравните власти в Тайван планират да включат инфекцията с вируса Нипа в списъка на заболяванията от категория 5, подлежащи на задължително уведомяване – най-високата класификация за сериозни нововъзникващи инфекции съгласно местното законодателство.

Мярката, която подлежи на 60-дневен период за обществено обсъждане преди влизането ѝ в сила, ще изисква незабавно докладване и прилагане на специални контролни мерки при поява на случаи. Тя отразява опасенията, свързани с високата смъртност и епидемичния потенциал на вируса.

Тайванските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) съобщиха, че страната поддържа второто си „жълто“ предупреждение за пътуване – което призовава към повишено внимание – за индийския щат Керала в югозападната част на страната.

Заместник-генералният директор на CDC Лин Минг-ченг заяви, че препоръките за пътуване ще бъдат актуализирани в зависимост от развитието на ситуацията.

Световната здравна организация е определила вируса Нипа като приоритетен патоген заради потенциала му да предизвиква епидемии. Първоначалните симптоми на инфекцията могат да включват треска, главоболие, мускулни болки, повръщане и болки в гърлото. По-сериозните прояви включват замаяност или сънливост, промени в съзнанието, тежка атипична пневмония и дихателни проблеми.

Някои заразени може да не проявят никакви симптоми, докато при други се развива остър респираторен дистрес. В тежки случаи вирусът Нипа може да доведе до фатален енцефалит – възпаление на мозъка.

В миналото огнищата на вируса Нипа са били свързвани с много висок процент на смъртност – между 40 и 75 процента в зависимост от конкретното огнище и вирусния щам.

Вирусът е документиран в Бангладеш, Индия, Малайзия, Филипините и Сингапур. Бангладеш отчита най-голям брой случаи – 341, както и 241 смъртни случая, сочат данни на Международното дружество по инфекциозни болести.

Източник: www.independent.co.uk    
Вирус Нипа Здравни проверки Летища Азия Индия Тайланд Непал Тайван Контрол на заболяванията Смъртоносен вирус
