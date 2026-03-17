Убиецът на 11-годишната Никол е задържаният за жестокото нападение с нож в Бургас

П олицията в Бургас арестува мъж за опит за убийство на 25-годишна жена. По информация на NOVA това е същият човек, който през 2017 година уби с нож 11-годишно момиче в асансьор в „Меден рудник“ - Иван Илиев.

В понеделник вечер малко преди полунощ в полицията е постъпил сигнал от УМБАЛ - Бургас за постъпила 25-годишна жена с множество прободни рани и с опасност за живота. Впоследствие пострадалата е разказала, че същата вечер в апартамент в ж.к. „Меден рудник“ е била нападната с нож от свой познат. Жертвата е получила прорезни и прободни рани по ръцете, гърдите и гърба.

Младежът е арестуван, а разследващите установили, че той и пострадалата млада жена имали интимни отношения, след които последвал скандал, при който той използвал кухненски нож, с който я ранил първо в областта на врата.

След кратка борба, жената успяла да избяга, а случайно преминаващ мъж в района я откарал до Спешното отделение на УМБАЛ - Бургас. Мъжът е арестуван за срок до 24 часа, а случаят е докладван на Окръжната прокуратура в Бургас.

Източник: NOVA

Задържаният е същият, който през 2017 г. причини смъртта на 11-годишната Никол. Преди това той и момичето се уговорили по интернет да се качат на покрива на блок 108, за да пушат.

По време на съдебното заседание стана ясно, че непълнолетният тогава Иван е имал сексуални желания към момичето, но тя ги отхвърлила и това провокирало агресията му и последващото убийство. Първоначалната присъда от 8 години затвор беше намалена на 6 и Илиев е на свобода от ноември 2022 г.