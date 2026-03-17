ГЕРБ регистрира листата си за изборите в 25 МИР София

О бластният координатор на ГЕРБ в София Даниела Райчева и кандидати за народни представители регистрираха листата на ГЕРБ-СДС в 25 РИК.

Водач на листата в 25 МИР София е лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Борисов е водач на листата на ГЕРБ - СДС в 25 МИР в София, а Митов в 24 МИР

"Регистрацията мина по план. Листата ни е съставена както от хора, които са с дългогодишен опит и експертиза в централната и в местната власт, така и с много млади хора с енергия и желание за работа. Както досега, ГЕРБ-СДС влиза в предизборната кампания в готовност", каза Райчева и поясни, че ще водят положителна кампания лице в лице с хората.

Тя подчерта, че ГЕРБ работи постоянно, а не само в предизборна кампания и изрази убеждение, че ще бъдат първа политическа сила в 25 МИР с лидерството на Борисов.

"Влизаме в една кампания със смиреност и отговорност. В листата за 25 МИР има доста младежи, хора със съзнание, опит и които са се доказали", каза Стефан Арсов.

В качеството си на бивш областен управител на София, Арсов подчерта, че столицата не е просто град, а е кауза и увери, че ще продължават да отстояват интересите на софиянци.