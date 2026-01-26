Свят

Индия се бори с огнище на смъртоносен вирус: Симптоми, заразяване и защита

Нипа е смъртоносен вирус, за който няма ваксина или лечение, и е определен като високорисков патоген от Световната здравна организация

26 януари 2026, 12:34
Индия се бори с огнище на смъртоносен вирус: Симптоми, заразяване и защита
И ндия действа бързо, за да овладее огнище на вируса Нипа в източния щат Западен Бенгал, след като бяха потвърдени пет случая, включително сред лекари и медицински сестри, които са били заразени, съобщава английското издание The Independent.

Близо 100 души са били помолени да се поставят под домашна карантина, а заразените пациенти се лекуват в болници в и около столицата Колката, съобщават местни медии, като един от пациентите е в критично състояние.

Нипа е смъртоносен вирус, за който няма ваксина или лечение, и е определен като високорисков патоген от Световната здравна организация (СЗО). Експерти посочват, че инфекциите при хора са редки и обикновено възникват, когато вирусът премине от прилепи към хора, често чрез замърсени плодове.

Ето всичко, което трябва да знаете за този вирус

Инфекция с вируса Нипа (NiV): Какви са симптомите?

Инфекцията с вируса Нипа (NiV) най-често започва с неспецифични симптоми, което прави ранното ѝ откриване трудно. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC), инкубационният период обикновено се счита за между четири и 21 дни, въпреки че при редки случаи по време на предишни огнища са били съобщавани и по-дълги забавяния между излагането на вируса и появата на заболяването.

Пациентите обикновено развиват внезапно грипоподобно заболяване, характеризиращо се с висока температура, главоболие, мускулни болки и умора. В някои случаи се появяват и респираторни симптоми като кашлица, задух или пневмония, въпреки че времето на поява и тежестта на тези симптоми могат да варират значително.

Най-сериозното и определящо усложнение на инфекцията с Нипа е възпалението на мозъка, известно като енцефалит. Неврологични симптоми, включително объркване, променено съзнание, гърчове или кома, обикновено се появяват няколко дни до седмици след първоначалното начало на заболяването.

При някои пациенти може да се развие и менингит.

Колко смъртоносен е вирусът Нипа?

Вирусът Нипа се свързва с висок процент на смъртност, като нивата на леталитет варират между 40 и 75% в зависимост от огнището и участващия вирусен щам.

Оцелелите могат да изпитват дългосрочни неврологични последици, като постоянни гърчове или промени в личността, според актуализация на Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство.

В редки случаи е съобщавано, че енцефалитът може да се появи отново месеци или дори години след първоначалната инфекция, било поради рецидив, или повторно активиране на вируса.

Как се разпространява вирусът Нипа?

Вирусът Нипа е зоонозен патоген, който може да се предава от животни на хора и от човек на човек, според СЗО. Основните естествени носители са плодовите прилепи (род Pteropus); хората могат да се заразят чрез директен контакт със заразени прилепи или други животни, или чрез консумация на храна, замърсена със слюнка, урина или изпражнения от прилепи.

Предаването от човек на човек също е документирано, особено чрез близък контакт с телесните течности на заразен човек.

Къде е открит за първи път вирусът Нипа?

Вирусът Нипа (NiV) е идентифициран за първи път през 1999 г. след огнище на енцефалит и респираторно заболяване сред свиневъди и други хора, които са имали близък контакт със заразени прасета в Малайзия и Сингапур. Този епизод довежда до признаването на NiV като сериозен зоонозен патоген, способен да преминава от животни към хора.

Оттогава насам са регистрирани многократни огнища в Южна Азия. Части от североизточна Индия и няколко района в Бангладеш са съобщавали за случаи, като Бангладеш преживява огнища почти всяка година от 2001 г. насам.

В южна Индия щатът Керала съобщи за първото си огнище на Нипа през 2018 г., последвано от спорадични случаи през следващите години.

Извън Южна Азия инфекции са докладвани и във Филипините, като разследванията предполагат, че те са били причинени от вируса Нипа или от тясно свързан Нипа-подобен щам.

Научни изследвания са идентифицирали плодовите прилепи като естествения резервоар на вируса. Вирусът Нипа е бил изолиран от урина на прилепи в Малайзия, а антитела са били открити при най-малко 23 вида прилепи в Азия, както и в части от Африка, включително Гана и Мадагаскар.

Въпреки този широк животински резервоар, потвърдените огнища сред хората досега са били ограничени до Южна и Югоизточна Азия, като обикновено се появяват в селски или полуселски райони, където контактът между хора, прилепи и домашни животни е по-вероятен, съобщава СЗО.

„Предаване на вируса Нипа от човек на човек е било регистрирано и сред членове на семействата и лица, полагащи грижи за заразени пациенти“, според СЗО.

Има ли лечение?

Към момента няма доказано, целенасочено лечение за инфекция с вируса Нипа (NiV) и няма одобрена ваксина за предотвратяването ѝ. Грижите за пациентите остават предимно поддържащи и са насочени към овладяване на симптомите и усложненията, когато се появят.

Вирусът е включен от СЗО в списъка на приоритетните патогени в рамките на нейната Програма за научноизследователска и развойна дейност, която идентифицира епидемични заплахи, изискващи спешни изследвания.

Намаляване на риска от инфекция с Нипа

При липса на ваксина предотвратяването на инфекцията с вируса Нипа разчита на осведоменост и прости защитни мерки, препоръчват световните здравни агенции. Препоръките на общественото здравеопазване са насочени към намаляване на контакта с вируса – независимо дали той идва от прилепи, животни или заразени хора.

Предотвратяване на предаването от прилепи на хора: Прилепите са основните носители на Нипа. Хората трябва да избягват консумацията на суров сок от финикова палма или плодове, които може да са били замърсени от прилепи, съветват насоките на СЗО.

Сваряването на пресния сок от финикова палма и старателното измиване или обелване на плодовете може да намали риска. Всеки плод, показващ следи от ухапвания от прилепи, трябва да бъде изхвърлен, съветва здравната агенция.

Предотвратяване на предаването от животни на хора: Хората, които работят с болни животни, с техните тъкани или по време на клане, трябва да носят ръкавици и защитно облекло. Контактът със заразени прасета трябва да бъде сведен до минимум, а свинефермите в райони с плодови прилепи трябва да предприемат мерки за защита на фуража и помещенията от прилепи.

Предотвратяване на предаването от човек на човек: Избягвайте близък, незащитен контакт с хора, заразени с Нипа. Редовното миене на ръцете след грижа за или посещение на болни хора е от съществено значение за спиране на разпространението на вируса.

Източник: The Independent    
