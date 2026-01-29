Свят

След COVID-19: Нов вирус от прилепи вдигна света под тревога - какво е Нипа?

Докато Азия затяга мерките, представяме пълното ръководство за симптомите, пътя на заразата и защо светът е под тревога

29 януари 2026, 12:24
След COVID-19: Нов вирус от прилепи вдигна света под тревога - какво е Нипа?
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Д окато светът все още се възстановява от последиците на последната голяма пандемия, вниманието на здравните експерти отново е насочено към Изток. В Индия бе регистрирано ново огнище на един от най-опасните патогени в историята – вируса Нипа (Nipah). Със смъртност, достигаща стряскащите 75%, и способност да поразява директно главния мозък, Нипа не е просто поредната новина в здравната рубрика, а сериозен тест за глобалната бдителност.

Няколко азиатски държави вече затегнаха здравния контрол по летищата, а властите във Великобритания (UKHSA) излязоха с официално предупреждение. Но защо един вирус, който обикновено „спи“ в дивата природа, изведнъж се превърна в тема №1 за Световната здравна организация?

Между прилепите и хората: Пътят на заразата

За разлика от много други вируси, Нипа не се нуждае от сложни лаборатории, за да се разпространи. Неговият естествен „резервоар“ са плодоядните прилепи, известни като летящи лисици. Инфекцията често започва невинно – от капка замърсен сок от фурми или нахапан плод, паднал на земята.

Вирусът е открит за първи път през 1999 г. при епидемия сред фермери в Малайзия и Сингапур. Тогава междинният гостоприемник бяха прасетата, но днес знаем, че Нипа може да зарази почти всяко домашно животно – от кучета и котки до коне и овце. Най-страшното обаче е способността му да се предава директно от човек на човек чрез телесни течности, което прави болниците и тесните семейни кръгове най-рисковите зони.

Когато тялото се превърне в бойно поле

Инкубационният период на Нипа е истинска „тиха мина“. Между 4 и 21 дни заразеният може да не подозира нищо, докато вирусът се настанява в дихателните пътища и нервната система. Всичко започва като грип – внезапна треска, главоболие, мускулни болки и задух.

Но при Нипа границата между настинката и фаталния край е изключително тънка. В най-тежките случаи се развива енцефалит – остро възпаление на мозъка. Пациентите изпадат в състояние на пълна дезориентация и сънливост, които само за 24 до 48 часа могат да преминат в необратима кома. За тези, които извадят късмета да оцелеят, битката не приключва с изписването от болницата. Много от тях остават с трайни неврологични увреждания, чести гърчове и драстични промени в личността.

Защо летищата са нащрек?

Професор Пол Хънтър от Университета на Източна Англия предупреждава, че дългият инкубационен период прави засичането по границите почти невъзможно. Един пътник може да се зарази в Индия, да премине през две прекачвания и да се прибере у дома, без да прояви дори лека температура.

„Въпреки че Нипа е много сериозна инфекция, вероятността от глобално разпространение в мащабите на COVID-19 е малка, тъй като предаването от човек на човек все още е сравнително трудно“, обяснява проф. Хънтър. „Въпреки това, не можем да бъдем спокойни. Вирусите мутират, а Нипа е един от тези, които следим под лупа заради неговата агресивност“.

Без ваксина и без специфично лечение

Към днешна дата медицината е практически безсилна срещу Нипа. Не съществува нито специфично лекарство, нито одобрена ваксина. Лекарите могат единствено да прилагат интензивни грижи и да поддържат жизнените функции на пациентите, надявайки се имунната система да надделее. Липсата на терапия прави превенцията единственото ефективно оръжие.

Как да се предпазим?

За пътуващите до рискови райони в Азия експертите дават няколко критично важни съвета:

Внимавайте с плодовете: Никога не консумирайте плодове, намерени на земята или такива, които изглеждат нахапани от животни. Мийте ги старателно и винаги ги белете.

Забравете за суровия палмов сок: Традиционният сок от фурми и палми е основен източник на зараза, тъй като прилепите често пият от същите съдове, в които се събира течността. Консумирайте го само след преваряване.

Хигиена на ръцете: Редовното миене със сапун и дезинфекцията са задължителни, особено след посещение на места с животни или болни хора.

Дистанция: Избягвайте контакт с прилепи и техните местообитания (пещери, стари сгради).

Светът може и да не е изправен пред нова пандемия утре, но Нипа е остро напомняне, че в глобализирания свят една „среща“ между човек и диво животно в далечно село може да промени живота на хиляди само за броени часове. Бдителността, а не паниката, е това, което ще ни спаси.

Уроците от миналото: Когато медицината сгреши

Историята на Нипа започва като истински медицински трилър. При първия голям взрив в Малайзия през 1999 г. властите първоначално вярват, че са изправени пред Японски енцефалит. Ваксинирани са над един милион души, но хората продължават да умират. Едва след като младият вирусолог д-р Чу Кау Пинг изолира непознат дотогава агент от тялото на жертва, светът разбира, че си има работа с нов враг. Тази грешка в началото коства живота на десетки, подчертавайки колко трудно е разпознаването на вируса в първите му фази.

Парадоксът на смъртността: Нипа срещу COVID-19

За да разберем мащаба на заплахата, е важно да направим сравнение. Докато смъртността при COVID-19 беше под 2%, при Нипа тя е между 40% и 75%. От епидемиологична гледна точка обаче, това е „двуостър меч“. Вируси, които убиват гостоприемника си толкова бързо и агресивно, често „изгарят“ локално, преди да успеят да се разпространят масово. Най-големият страх на учените не е сегашното състояние на вируса, а потенциална мутация, която би улеснила предаването по въздушно-капков път.

„Ефектът на пеперудата“: Защо вирусът напуска гората?

Нипа е поредното доказателство, че здравето на планетата е пряко свързано с нашето собствено. Масовото изсичане на тропическите гори в Азия лишава „летящите лисици“ от техните естествени местообитания. Притиснати от глада, прилепите мигрират към овощните градини и фермите на хората. Така климатичните промени и урбанизацията буквално „избутват“ вируса от джунглата директно в нашите чинии.

Технологичен пробив: Ваксината е на хоризонта

Въпреки че към днешна дата няма одобрено лекарство, науката не стои със скръстени ръце. Урокът от COVID-19 промени правилата на играта. В момента няколко фармацевтични гиганта използват mRNA технология (подобна на тази в модерните ваксини), за да разработят протеинови прототипи срещу Нипа. Експерименталните ваксини вече са в етап на клинични изпитвания върху хора, което дава надежда, че скоро ще имаме щит срещу този биологичен „хищник“.

