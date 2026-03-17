Крал Чарлз плати 3,75 милиона паунда за къща до тази на Камила

К рал Чарлз III е предприел решителен и изключително скъп ход, за да защити личното пространство и спокойствието на своята съпруга Камина, съобщи Daily Mail.

Докато вниманието на обществеността често е насочено към официалните ангажименти на Бъкингам, една имотна сделка в провинцията разкрива колко далеч е готов да стигне Чарлз III за комфорта на кралица Камила. Британският монарх е инвестирал близо 3 милиона паунда, за да закупи имота „The Old Mill“ (Старата мелница), който се намира в непосредствена близост до личното имение на Камила – Ray Mill House в Уилтшър.

Битка за тишина и уединение

Причината за огромната инвестиция не е нуждата от още един дворец, а чисто стратегическа. Предишните собственици на съседния имот са имали планове да превърнат старата мелница в шумно място за сватби и корпоративни събития. За Камила, която използва своята къща Ray Mill като „терапевтично убежище“ от строгия кралски етикет, това би означавало край на спокойствието и постоянна заплаха за сигурността ѝ от папараци и любопитни погледи.

Купувайки съседния парцел, Чарлз на практика е „купил тишина“ за съпругата си, гарантирайки, че никой няма да притеснява кралицата, докато тя прекарва време с децата и внуците си.

Наследството на Камила

Разкритието за покупката на Чарлз идва в момент, в който стана ясно, че Камила официално е започнала да урежда наследството си. Тя е прехвърлила собствеността върху своята любима къща (закупена през 1996 г. след развода ѝ с Андрю Паркър-Боулс) на своите деца – Том Паркър-Боулс и Лора Лопес.

Въпреки че по документи имотът вече принадлежи на децата ѝ, Камила ще продължи да го ползва като своето скрито място за почивка. Благодарение на „защитния пояс“ от имоти, купен от Чарлз, тя ще може да се наслаждава на градината и басейна си далеч от светлините на прожекторите.