Новият лидер на Иран надхитрил смъртта за секунди, разкриват зловещи изтекли записи

Репортаж от най-мразената база в света: Истината за 290-милионния йоносферен нагревател HAARP, който „подлуди“ интернет

Н овият върховен лидер на Иран е оцелял при израелския удар, убил баща му, защото е излязъл извън комплекса за разходка в градината минути преди експлозията, сочат нови данни, пише The Post.

(Във видеото: Тръмп се съмнява новия върховен лидер на Иран да е жив)

Изтекъл аудиозапис от среща относно удара от 28 февруари срещу комплекса на аятолах Али Хаменей разкрива, че неговият син - новият върховен лидер Моджтаба Хаменей - е бил с баща си в Техеран, когато е излязъл навън „за да свърши нещо“, съобщи The Telegraph.

Моджтаба Хаменей е "жив и здрав", въпреки че е ранен

Записът разкрива и зловещи подробности за удара - началникът на иранската армия е бил разкъсан на парчета, като единственото останало за идентифициране са били „няколко килограма плът“. Зетят на аятолах Али Хаменей също е бил открит с глава, разцепена на две от удара.

Веднага след като Моджтаба се отдалечил от баща си, израелските балистични ракети „Blue Sparrow“ ударили комплекса, убивайки Хаменей и десетки негови висши офицери и членове на семейството, но щадейки неговия приемник.

Иран увери, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е в състояние да изпълнява задълженията си

„Божията воля беше Моджтаба да излезе на двора, за да свърши нещо, и след това да се върне“, казва Мазахер Хосейни, ръководител на протокола в офиса на Хаменей, по време на частна среща с ирански лидери на 12 март.

„Той беше навън и се насочваше към горния етаж, когато удариха сградата с ракета. Съпругата му, г-жа Хадад, стана мъченица мигновено“, добави Хосейни.

Хосейни твърди, че Моджтаба е претърпял само „лека травма на крака“, което съвпада с последните доклади за раните на новия лидер. Той също така информира висшите духовници и командирите на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР), че при удара срещу комплекса на Хаменей са използвани най-малко три ракети.

Доналд Тръмп твърди, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив, но ранен

Една от ракетите е ударила мястото, където се е намирал Хаменей, а друга е улучила дома на Моджтаба на горния етаж и дома на неговия зет Мисбах ал-Худа Багери Кани, според изтеклото аудио.

„Ракетата беше толкова мощна, че премина до долния етаж, където беше г-н Мисбах, влезе в стаята му“, казва Хосейни и допълва:

„Ракетите удариха по начин, който разцепи главата му наполовина“.

Хосейни отбеляза, че Мостафа Хаменей, най-големият син на аятолаха, е оцелял при нападението заедно със съпругата си, излизайки от руините „невредим“.

Мистерия около новия лидер на Иран: Твърди се, че е в кома и с ампутиран крак след удара срещу баща му

Длъжностното лице споменава и състоянието, в което е открито тялото на началника на иранската армия Мохамед Ширази.

„Той беше разкъсан на парчета - не можеха да намерят нищо от него, накрая откриха няколко килограма плът и я идентифицираха като негово тяло“, казва Хосейни в записа.

Изтеклият аудиозапис се появи на фона на спекулации относно състоянието на Моджтаба, тъй като върховният лидер не се е появявал никъде от началото на войната.

Докато слуховете предполагат, че Моджтаба е много по-тежко ранен, отколкото представя държавата, президентът Тръмп предположи, че новият лидер може дори да не е жив.

Колко тежко е ранен новият върховен лидер на Иран?

„Много хора казват, че той е тежко обезобразен. Казват, че е загубил крака си, единия крак, и е ранен много тежко. Други хора казват, че е мъртъв“, заяви Тръмп пред репортери в понеделник.

„Изобщо не сме го виждали“, каза Тръмп, добавяйки, че американските служители не знаят „дали е мъртъв или не. Никой не го е виждал, което е необичайно“.