Новият лидер на Иран надхитрил смъртта за секунди, разкриват зловещи изтекли записи

Изтекъл аудиозапис разкрива зловещи подробности за ликвидирането на Али Хаменей и мистериозното изчезване на неговия приемник

17 март 2026, 10:51
Цените на петрола отново скочиха
Напрежението между Иран, САЩ и Израел расте: Какво се случва в Близкия изток
Земетресение разтърси Куба
Нейнски: Тръмп не е искал от България да пази Ормузкия проток
Клои Жао се появи в траур на "Оскарите"
Академията „забрави“ да почете Джеймс ван дер Бийк в сегмента "In Memoriam" на "Оскарите"
Репортаж от най-мразената база в света: Истината за 290-милионния йоносферен нагревател HAARP, който „подлуди“ интернет
Как мисия в Украйна разкри Банкси

Н овият върховен лидер на Иран е оцелял при израелския удар, убил баща му, защото е излязъл извън комплекса за разходка в градината минути преди експлозията, сочат нови данни, пише The Post.

(Във видеото: Тръмп се съмнява новия върховен лидер на Иран да е жив)

Изтекъл аудиозапис от среща относно удара от 28 февруари срещу комплекса на аятолах Али Хаменей разкрива, че неговият син - новият върховен лидер Моджтаба Хаменей - е бил с баща си в Техеран, когато е излязъл навън „за да свърши нещо“, съобщи The Telegraph.

Моджтаба Хаменей  е "жив и здрав", въпреки че е ранен

Записът разкрива и зловещи подробности за удара - началникът на иранската армия е бил разкъсан на парчета, като единственото останало за идентифициране са били „няколко килограма плът“. Зетят на аятолах Али Хаменей също е бил открит с глава, разцепена на две от удара.

Веднага след като Моджтаба се отдалечил от баща си, израелските балистични ракети „Blue Sparrow“ ударили комплекса, убивайки Хаменей и десетки негови висши офицери и членове на семейството, но щадейки неговия приемник.

Иран увери, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е в състояние да изпълнява задълженията си

„Божията воля беше Моджтаба да излезе на двора, за да свърши нещо, и след това да се върне“, казва Мазахер Хосейни, ръководител на протокола в офиса на Хаменей, по време на частна среща с ирански лидери на 12 март.

„Той беше навън и се насочваше към горния етаж, когато удариха сградата с ракета. Съпругата му, г-жа Хадад, стана мъченица мигновено“, добави Хосейни.

Хосейни твърди, че Моджтаба е претърпял само „лека травма на крака“, което съвпада с последните доклади за раните на новия лидер. Той също така информира висшите духовници и командирите на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР), че при удара срещу комплекса на Хаменей са използвани най-малко три ракети.

Доналд Тръмп твърди, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив, но ранен

Една от ракетите е ударила мястото, където се е намирал Хаменей, а друга е улучила дома на Моджтаба на горния етаж и дома на неговия зет Мисбах ал-Худа Багери Кани, според изтеклото аудио.

„Ракетата беше толкова мощна, че премина до долния етаж, където беше г-н Мисбах, влезе в стаята му“, казва Хосейни и допълва:

„Ракетите удариха по начин, който разцепи главата му наполовина“.

Хосейни отбеляза, че Мостафа Хаменей, най-големият син на аятолаха, е оцелял при нападението заедно със съпругата си, излизайки от руините „невредим“.

Мистерия около новия лидер на Иран: Твърди се, че е в кома и с ампутиран крак след удара срещу баща му

Длъжностното лице споменава и състоянието, в което е открито тялото на началника на иранската армия Мохамед Ширази.

„Той беше разкъсан на парчета - не можеха да намерят нищо от него, накрая откриха няколко килограма плът и я идентифицираха като негово тяло“, казва Хосейни в записа.

Изтеклият аудиозапис се появи на фона на спекулации относно състоянието на Моджтаба, тъй като върховният лидер не се е появявал никъде от началото на войната.

Докато слуховете предполагат, че Моджтаба е много по-тежко ранен, отколкото представя държавата, президентът Тръмп предположи, че новият лидер може дори да не е жив.

Колко тежко е ранен новият върховен лидер на Иран?

„Много хора казват, че той е тежко обезобразен. Казват, че е загубил крака си, единия крак, и е ранен много тежко. Други хора казват, че е мъртъв“, заяви Тръмп пред репортери в понеделник.

„Изобщо не сме го виждали“, каза Тръмп, добавяйки, че американските служители не знаят „дали е мъртъв или не. Никой не го е виждал, което е необичайно“.

Израелски удар Моджтаба Хаменей Аятолах Али Хаменей Комплекс на Хаменей Оцеляване Изтекъл аудиозапис Жертви Балистични ракети Иран Доналд Тръмп
По темата

Белодробна емболия и сепсис: Колко опасно може да бъде поставянето на хиалурон в гърдите

„Предсказах 11 септември“: Каква е истината зад думите на Доналд Тръмп

Брутално нападение с нож над 25-годишна жена в Бургас

Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва

Пенсиите се вдигат с 44 евро

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

