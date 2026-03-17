Цените на петрола отново скочиха

Цената пое нагоре с над 4 на сто на фона на риск за доставките през Ормузкия проток

17 март 2026, 09:35
Напрежението между Иран, САЩ и Израел расте: Какво се случва в Близкия изток
Земетресение разтърси Куба
Нейнски: Тръмп не е искал от България да пази Ормузкия проток
Клои Жао се появи в траур на "Оскарите"
Академията „забрави“ да почете Джеймс ван дер Бийк в сегмента "In Memoriam" на "Оскарите"
Репортаж от най-мразената база в света: Истината за 290-милионния йоносферен нагревател HAARP, който „подлуди“ интернет
Как мисия в Украйна разкри Банкси
Година след трагедията в дискотека "Пулс": Минута мълчание за жертвите от пожара в Кочани

Ц ените на петрола се повишиха с над 4 на сто във вторник, като компенсираха напълно поевтиняването от предходната сесия на фона на засилени опасения за прекъсване на доставките през Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалната търговия с енергийни ресурси, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент нараснаха с 4,54 долара, или 4,42 процента, до 104,64 долара за барел към 08:00 ч. българско време, докато американският лек суров петрол поскъпна с 4,92 долара, или 5,29 процента, до 97,37 долара за барел.

Поскъпването е факт след спад в предходната сесия, когато Брент загуби 2,8 на сто от стойността си, а американският лек суров петрол – 5,3 на сто, след като част от корабите успяха да преминат през стратегическия воден път.

Напрежението около Ормузкия проток остава водещ фактор за пазарите. Проливът, през който преминават около 20 на сто от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, е сериозно засегнат от продължаващия вече трета седмица конфликт между САЩ, Израел и Иран.

Цената на барел петрол надхвърли 90 долара

„Рисковете остават сериозни: достатъчно е само един инцидент с танкер, за да се възпламени отново ситуацията“, коментира Тони Сикамор, пазарен анализатор в Ай Джи (IG).

Допълнително напрежение внесе отказът на част от съюзниците на САЩ да изпратят военноморски сили за ескортиране на търговските кораби през пролива. Това предизвика остра реакция от президента Доналд Тръмп, който обвини партньорите в „липса на благодарност“.

Според анализатори пазарите остават фокусирани върху продължителността на конфликта и потенциалните щети върху енергийната инфраструктура в региона. „Ключовите въпроси са колко дълго ще продължи напрежението и доколко ще бъдат засегнати доставките“, посочи Приянка Сачдева от „Филип Нова“ (Phillip Nova).

Допълнителна подкрепа за цените оказа и инцидент в петролната индустриална зона на Фуджейра, където избухна пожар след атака с дрон. Няма данни за пострадали, но събитието засили опасенията за сигурността на енергийната инфраструктура.

В същото време референтните цени на петрола от Близкия изток достигнаха рекордни нива, превръщайки се в най-скъпите в света на фона на ограниченото предлагане.

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Ситуацията се усложнява допълнително от решението на Обединените арабски емирства да намалят значително производството си, като според източници добивът е съкратен с повече от половина заради ограниченията в транспорта през Ормузкия проток.

На дипломатическия фронт Иран е поискал от Индия освобождаването на три задържани танкера като част от преговори за гарантиране на безопасно преминаване на кораби през региона.

В опит да ограничи ефекта от ръста на цените Международната агенция за енергията предложи на страните членки да увеличат предлагането, надграждайки вече договореното освобождаване на 400 милиона барела от стратегическите резерви.

Междувременно Израел заяви, че разполага с планове за поне още три седмици военни действия, което подсказва, че напрежението в региона и съответно волатилността на енергийните пазари ще се запазят в краткосрочен план. 

Източник: БТА, Бойчо Попов    
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва

Киното често ни представя различни възможности за бъдещето. То често "предвижда" и някои технологии, които хората много харесват и с времето стават реалност. Понякога обаче резултатът далеч не е точно това, което са очаквали

Съдът върна за ново разглеждане прекратеното дело за предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо

Според апелативните съдии първоинстанционният съд трябва да продължи съдопроизводствените действия по случая и да се произнесе по него

,

Астрономическата пролет настъпва на 20 март в 16:46 ч., а само седмица по-късно превъртаме стрелките на часовника. Физикът Пенчо Маркишки от БАН разкрива защо денят всъщност е по-дълъг от нощта и кога точно да гледаме към небето за малкия планетен парад

Шофьори на линейки в Бургас протестират срещу глоби за превишена скорост

Линейките в Бургас изразиха недоволство от санкциите за превишена скорост, които според тях пречат на бързото реагиране при пациенти в критично състояние

Мелони се противопостави на военната интервенция в Ормузкия проток

Свободата на корабоплаването в пролива между Иран и Арабския полуостров е от фундаментално значение, каза Мелони

Нова ескалация в Близкия изток: Иран атакува посолството на САЩ в Багдад

Рано във вторник местно време говорителят на главнокомандващия на въоръжените сили на Ирак заяви, че „неоправдани атаки“ са били „повтаряни срещу редица жизненоважни обекти, съоръжения и дипломатически мисии“

Полиция в Бургас арестува 10 души при акция срещу купуване на гласове и разпространението на наркотици

Специализирана операция срещу битова престъпност, незаконни наркотици и купуване на гласове продължава

Двама убити в бистро до летището на Франкфурт

Атаката е била извършена в град Раунхайм

Жена от Пловдив се зарази с тропическа треска след почивка на Сейшелите

Диагнозата е потвърдена в Националния център по заразни и паразитни болести

Снежни бури, торнада и температури до 32°C - екстремно време в САЩ

Най-засегнати са Мичиган, Уисконсин, Минесота, Хавай и Калифорния

400 загинали при пакистански удар по болница в Кабул

Ударът бе извършен часове след като афганистански официални представители заявиха, че двете страни са си разменили огън по общата им граница

Зеленски: Украйна осуети стратегическа офанзива, планирана от Русия за март

Зеленски благодари на украинските въоръжени сили за тяхната защита на страната

Доналд Тръмп: Израел никога не би използвал ядрено оръжие срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира възможната ескалация на конфликта в Близкия изток

Даниел Пеев-Дънди се докосна за първи път до победата в “Като две капки вода”

Актьорът грабна сърцата на всички в образа на Бони Тейлър

"Всичко за него е глупаво": Доналд Тръмп атакува Гавин Нюсъм заради дислексията му

Президентът на САЩ заяви, че хора с увреждания при ученето не трябва да заемат позиции в Белия дом

Изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за предсрочния вот

Чрез жребий ще бъдат определени поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите

