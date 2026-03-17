Бивш офицер: НЛО парализира ядрен арсенал на САЩ през 1967 г.

Пенсиониран офицер от Военновъздушните сили на САЩ твърди, че неидентифицирани летящи обекти (НЛО) са изключили няколко ядрени ракети, когато са се появили около базата в Монтана, където е служил преди десетилетия. Мистериозна сила е парализирала способността на армията да контролира 10 междуконтинентални балистични ракети Minuteman I, оборудвани с ядрени бойни глави

17 март 2026, 10:48
Бивш офицер: НЛО парализира ядрен арсенал на САЩ през 1967 г.
Източник: Thinkstock/Guliver

П енсиониран офицер от Военновъздушните сили на САЩ твърди, че неидентифицирани летящи обекти (НЛО) са изключили няколко ядрени ракети, когато са се появили около базата в Монтана, където е служил преди десетилетия.

Робърт Салас твърди, че мистериозна сила е парализирала способността на армията да контролира 10 междуконтинентални балистични ракети Minuteman I, оборудвани с ядрени бойни глави, в базата на Военновъздушните сили Малмстром през 1967 г., съобщи 85-годишният ветеран в подкаста на Дани Джоунс в събота.

Салас, чиято работа по време на Студената война е била да изстрелва и наблюдава ядрени ракети „при получена заповед“, и негов партньор са били на пост под земята около 22:00 ч. на 24 март същата година, когато паникьосани охранители се обадили отгоре заради неидентифициран обект.

„Главният охранител се обади и каза: „Сър, виждаме странни светлини в небето, летят точно над нас“, разказва Салас. По думите му охранителите настоявали, че обектите не са съветски самолети, като посочвали странни светлини, които се движели бързо в небето, преди внезапно да спрат над подземните ракетни установки.

Първоначално той отхвърлил сигнала, мислейки, че е шега, но пет минути по-късно охранителят се обадил отново, „крещейки в телефона“. „Той викаше, говореше несвързано, беше уплашен“, спомня си Салас. След като се успокоил, охранителят му казал, че хората му са насочили оръжията си към обектите, които висяли над входа на базата и излъчвали „пулсираща червеникава светлина“.

Салас разказва, че паникьосаният охранител го попитал какво да правят, а той му отговорил: „Направете каквото трябва“. Охранителят след това казал, че един от хората му току-що е бил „ранен“, преди да затвори.

Салас казва, че след това отишъл да събуди партньора си, който си почивал, когато „изведнъж“ се чул силен сигнал в контролната зала, показващ, че нещо не е наред с ракетите. „Погледнахме таблото и наистина, една от тях премина от зелено на червено. Нямаше възможност за изстрелване“, казва Салас. „След това, много бързо, бин-бин-бин-бин, и всичките 10 излязоха от строя. Всички станаха червени“.

Те скочили и започнали да проверяват по списък процедурите, след което установили, че две пускови съоръжения на километри разстояние показват, че „някой или нещо“ може да е проникнало в оградената зона на ракетите.

Салас казва, че незабавно изпратил охранители към силозите, а когато те били на около километър разстояние, видели светлините да висят над зоните за изстрелване. „Бяха смъртно уплашени. „Не искаха да продължат напред. Бяха толкова изплашени от тези неща“, казва той.

По-късно Салас чул, че раненият охранител може да е наранил ръката си, докато е отстранявал засечка в пушката си или се е порязал на бодлива тел по време на инцидента. Той също така научил, че охранители са твърдели, че са виждали обектите в района и в дните преди случката, като те се движели по начин, който позволявал рязка смяна на посоката, остри завои под 90 градуса и напълно безшумен полет.

Бившият офицер по ядрените ракети казва, че разследване, ръководено от Boeing, не е успяло да установи какво е изключило бойните глави, като добавя, че системите са били проектирани да предотвратяват подобни смущения „Нямаха никаква представа как този сигнал е могъл да бъде внедрен във всяка от ракетите. Кабелната система, с която разполагахме, беше тройно екранирана срещу електромагнитни смущения отвън“, казва той. 

Салас казва, че е убеден, че интелигентни извънземни цивилизации са посетили Земята, за да предотвратят ядрена война. „Има друга цивилизация, която ни посещава и е загрижена за това, че можем да унищожим тази планета чрез ядрена война – по много причини, вероятно някои от които дори не разбираме“, казва той.

Разследващи от Военновъздушните сили са принудили Салас и неговия командир да подпишат строги заповеди за мълчание след инцидента, предупреждавайки ги, че могат да бъдат осъдени на затвор, ако някога говорят за него.

В крайна сметка той разкрил историята десетилетия по-късно, след като прочел за подобен случай в книга за НЛО и стигнал до извода, че информацията вече е станала публично достояние.

Източник: The New York Post    
НЛО Робърт Салас Ядрени ракети База Малмстром Извънземни цивилизации Деактивиране на ракети Военновъздушни сили на САЩ Заповеди за мълчание Студена война Мистериозни обекти
Белодробна емболия и сепсис: Колко опасно може да бъде поставянето на хиалурон в гърдите

„Предсказах 11 септември“: Каква е истината зад думите на Доналд Тръмп

Брутално нападение с нож над 25-годишна жена в Бургас

Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Ормузкият проток: Кой има най-големите петролни запаси?

Руски дронове в Украйна - щети в Измаил и над 7 хил. без ток

Неприятен жребий за Григор Димитров в Маями

Цените на петрола отново скочиха

Шофьори на линейки в Бургас протестират срещу глоби за превишена скорост

Мелони се противопостави на военната интервенция в Ормузкия проток

Двама убити в бистро до летището на Франкфурт

Жена от Пловдив се зарази с тропическа треска след почивка на Сейшелите

Снежни бури, торнада и температури до 32°C - екстремно време в САЩ

