Свят

"Как да служим на Русия": Нов учебен предмет в училищата

Властите в Русия продължават активно да интегрират военни теми в училищното образование

17 март 2026, 10:58
Източник: iStock

Н а фона на продължаващата война срещу Украйна в задължителната програма на руските училища ще се въведе новата дисциплина „Как да служим на родината“, която не е лишена от пропаганда, съобщи Deutsche Welle.

Властите в Русия продължават активно да интегрират военни теми в училищното образование. От септември в задължителната учебна програма ще бъде включен предметът „В служба на родината", съобщи министърът на образованието на Русия Сергей Кравцов.

В рамките на тази програма, съдържаща пропаганда, децата ще могат да избират проект за изпълнение от списък със задачи, предложени от нестопански организации, бизнеса или държавните институции. Програмата съществува в пилотен вариант от 2024 г. За нея отговаря „Движението на първите" – организация, замислена като аналог на съветското пионерско движение.

Програмата е по инициатива на президента Владимир Путин, който оглави Надзорния съвет. В продължение на четири години организацията все по-широко популяризира учебни програми и въвлича руски деца в милитаризирани дейности. „Движението на първите“ е поставено под санкции от Европейския съюз, САЩ и Великобритания.

Какви проекти се предлагат на учениците?

Новият предмет ще се изучава задължително в 10 и 11 клас. Принципът на работа е описан на сайта на програмата. Първо неправителствени организации, държавни институции или представители на бизнеса предлагат в системата своите проекти, които, след заключителен подбор и включването им в каталог, ще могат да се избират от учебните заведения за техните ученици. За изпълнението им ще има приблизително по един урок на седмица.

На сайта на проекта е посочено, че в програмата участват 590 висши учебни заведения, 1616 училища и почти 600 хиляди ученици в 30 региона на Русия. Към средата на февруари в програмата вече фигурираха около 140 проекта, от които учениците могат да избират. Повечето от тях не изглеждат политизирани: отваряне на екологичен щанд, поставяне на пиеса, презентации за местната история или например работа в приют за животни.

„Ако тази програма беше излязла преди 10 години, аз първи щях да напиша колко е страхотна и чудесна. В много страни подобна програма е задължителна и в бележника задължително трябва да има оценки за социална работа, благотворителност и т.н. Принципно всичко е наред, но в случая проблемът е в детайлите“, казва за ДВ Дима Зицер – педагог, основател на петербургската школа за неформално образование „Апелсин“. 

За да търсят проекти, учениците могат да използват различни ключови думи: култура, урбанистика, социални проекти, но и „СВО“ („специална военна операция" – така руските власти наричат агресията срещу Украйна). „Никой не се съмнява, че акцентът ще бъде поставен върху войната, като например плетенето на маскировъчни мрежи и т.н.“, казва Зицер.

„Цветни лехи на паметта“ и военен канал в месинджър

Въпросните 140 проекта, качени вече на сайта, само 10 са пряко свързани с войната в Украйна. „Практически всяко училище има свои бивши възпитаници, загинали при изпълнение на служебния си дълг в специалната военна операция“, се казва в описанието на проекта на училище в Саратовска област. На учениците се предлага да създадат „музей на СВО“. В съседния град децата ще направят „Цветна леха на паметта“, посветена на участниците във войната в Украйна. Подобен мемориал учениците ще създадат в рамките и на друг проект – в Башкортостан.

В Бурятия учениците ще трябва да създадат и водят канал в месинджъра Max, посветен на войниците, участвали в нахлуването в Украйна. А в Ханти-Мансийския автономен окръг организацията „Пътят към елита“ подчертава в описанието на проекта за възпитание в патриотизъм следното: „Родителите, израснали по времето на разпадането на Съветския съюз, се стремяха да отгледат децата си свободни и без влиянието на пропаганда, но поради това на тях сега твърде лесно може да им бъде наложена идеология, която разрушава нашия начин на живот и застрашава съществуването на нашата страна“.

За пълното изпълнение на избрания проект децата могат да получат „точки за доброволческа дейност“, които на теория могат да бъдат обменени срещу точки за зрелостните изпити. Това обаче не е възприето от всички училища, а тези, които ще се възползват, ще могат да добавят максимум по 10 точки.

„СВО – ключова насока на курса“

„В служба на родината“ до голяма степен повтаря въведените преди време „Разговори за важното“ – извънкласни занятия, които са задължителни за посещение. С течение на времето децата все по-активно биват включени в мероприятия, свързани с войната срещу Украйна, които учителите след това отчитат в социалните мрежи. Подобни публикации вече могат да бъдат намерени и за новия предмет в училище. 

Засега само един на всеки десет от предложените проекти се отнася до войната в Украйна, но вероятно техният брой ще се увеличава с времето. На главната страница на портала като най-добри проекти са отбелязани създаването на „мини-кухня за бойците от СВО“ и „мобилна полева сушилня“ за „бойците на фронта“, както и издаването на „бележник с биографии на героите от СВО“.

Автономията на училищата е мъртва?

Членът на комисията на Съвета на Федерацията по наука, образование и култура Игор Мурог вече заяви, че „въпросът за подкрепата на участниците в СВО ще бъде една от ключовите насоки в рамките на курса“. „Програмата е ориентирана към актуалните нужди на обществото, а създаването на патриотични проекти и помощта за семействата на военнослужещите вече са успешно тествани в пилотни региони“, каза депутатът.

В тази връзка педагогът Дима Зицер говори за „убийство на автономията на училищата" в Русия.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Руско образование Пропаганда в училищата Война срещу Украйна В служба на родината Движението на първите Патриотично възпитание Ученически проекти Милитаризация Владимир Путин Санкции
Последвайте ни
pariteni.bg
carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"

Преди 16 часа
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 13 часа
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 12 часа
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Моджтаба Хаменей

Новият лидер на Иран надхитрил смъртта за секунди, разкриват зловещи изтекли записи

Свят Преди 23 минути

Изтекъл аудиозапис разкрива зловещи подробности за ликвидирането на Али Хаменей и мистериозното изчезване на неговия приемник

НЛО

Бивш офицер: НЛО парализира ядрен арсенал на САЩ през 1967 г.

Свят Преди 26 минути

Пенсиониран офицер от Военновъздушните сили на САЩ твърди, че неидентифицирани летящи обекти (НЛО) са изключили няколко ядрени ракети, когато са се появили около базата в Монтана, където е служил преди десетилетия. Мистериозна сила е парализирала способността на армията да контролира 10 междуконтинентални балистични ракети Minuteman I, оборудвани с ядрени бойни глави

<p>&nbsp;&quot;ДПС-Ново начало&quot; внася сигнал до Европрокуратурата</p>

Заради твърдение на здравния министър: "ДПС-Ново начало" внася сигнал до Европрокуратурата

България Преди 54 минути

Подобни негативни явления трябва да бъдат пресрещани с нулева толерантност и нетърпимост, особено когато се отнася за толкова чувствителен за обществото сектор като здравеопазването, заявяват от ДПС

Ормузкият проток: Кой има най-големите петролни запаси?

Ормузкият проток: Кой има най-големите петролни запаси?

Свят Преди 1 час

Блокадата на Ормузкия проток от Иран доведе до недостиг на петрол и повишаване на цените в целия свят

Руски дронове в Украйна - щети в Измаил и над 7 хил. без ток

Руски дронове в Украйна - щети в Измаил и над 7 хил. без ток

Свят Преди 1 час

Нощна атака порази пристанищна и енергийна инфраструктура в Одеска област

Пролет, смяна на часа и парад на планети: Какво ни очаква в небето до края на март и през май

Любопитно Преди 1 час

Астрономическата пролет настъпва на 20 март в 16:46 ч., а само седмица по-късно превъртаме стрелките на часовника. Физикът Пенчо Маркишки от БАН разкрива защо денят всъщност е по-дълъг от нощта и кога точно да гледаме към небето за малкия планетен парад

Неприятен жребий за Григор Димитров в Маями

Неприятен жребий за Григор Димитров в Маями

България Преди 1 час

Рафаел Колиньон ще бъде първият съперник на Григор Димитров в турнира от сериите "Мастърс" по тенис в Маями

Цените на петрола отново скочиха

Цените на петрола отново скочиха

Свят Преди 1 час

Цената пое нагоре с над 4 на сто на фона на риск за доставките през Ормузкия проток

Шофьори на линейки в Бургас протестират срещу глоби за превишена скорост

Шофьори на линейки в Бургас протестират срещу глоби за превишена скорост

България Преди 1 час

Линейките в Бургас изразиха недоволство от санкциите за превишена скорост, които според тях пречат на бързото реагиране при пациенти в критично състояние

Мат Кларк

Почина легендарен актьор от „Завръщане в бъдещето“

Свят Преди 2 часа

Семейството му съобщи, че Кларк, който е най-известен с ролята си на барман в третата част на „Завръщане в бъдещето“ и в телевизионния ситком „Grace Under Fire“, е починал в дома си в Остин, Тексас, в неделя сутринта от усложнения след операция на гърба

Мелони се противопостави на военната интервенция в Ормузкия проток

Мелони се противопостави на военната интервенция в Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Свободата на корабоплаването в пролива между Иран и Арабския полуостров е от фундаментално значение, каза Мелони

Посолството на САЩ в Багдад, Ирак

Нова ескалация в Близкия изток: Иран атакува посолството на САЩ в Багдад

Свят Преди 2 часа

Рано във вторник местно време говорителят на главнокомандващия на въоръжените сили на Ирак заяви, че „неоправдани атаки“ са били „повтаряни срещу редица жизненоважни обекти, съоръжения и дипломатически мисии“

<p>10 души са&nbsp;арестувани&nbsp;при акция срещу купуването на гласове и разпространението на наркотици</p>

Полиция в Бургас арестува 10 души при акция срещу купуване на гласове и разпространението на наркотици

България Преди 2 часа

Специализирана операция срещу битова престъпност, незаконни наркотици и купуване на гласове продължава

Жена от Пловдив се зарази с тропическа треска след почивка на Сейшелите

Жена от Пловдив се зарази с тропическа треска след почивка на Сейшелите

България Преди 2 часа

Диагнозата е потвърдена в Националния център по заразни и паразитни болести

Снежни бури, торнада и температури до 32°C - екстремно време в САЩ

Снежни бури, торнада и температури до 32°C - екстремно време в САЩ

Свят Преди 2 часа

Най-засегнати са Мичиган, Уисконсин, Минесота, Хавай и Калифорния

<p>Кървава ескалация:&nbsp;400 загинали при пакистански удар по болница в Кабул</p>

400 загинали при пакистански удар по болница в Кабул

Свят Преди 2 часа

Ударът бе извършен часове след като афганистански официални представители заявиха, че двете страни са си разменили огън по общата им граница

Всичко от днес

От мрежата

