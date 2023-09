Смъртоносен вирус в Индия: Изследват прилепи и плодове за нипа

Е ксперти обикалят южния индийски щат Керала, за да събират проби от прилепи и овощни дървета в регион, където двама души починаха от вируса нипа, а изследванията на други трима са с положителни резултати, предаде Ройтерс.

Щатът се бори с четвърто огнище на заразата от 2018 г. насам. Вирусът, за който няма ваксина и се разпространява чрез контакт с телесни течности на заразени прилепи, прасета или хора, убива до 75 процента от заразените.

Kerala Health Minister Veena George on Wednesday confirmed another case of the Nipah virus (Bangladesh variant), taking the total number of infections in the state to five. As the state government has announced containment zones and restrictions to stop the spread of the virus,… pic.twitter.com/1uWsBjB2O4