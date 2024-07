Смъртоносен вирус, разпространяван от прилепи, предизвиква мозъчни отоци и смърт

14-годишно момче е починало от вируса Нипа (nipah- (NiV)) в Керала, Индия. За случая съобщи Sky News.

Други 60 души са класифицирани като „високорискови“, тъй като е възможно да са влезли в контакт с вируса.

Момчето е изпаднало в сърдечен арест, след като се е заразило с вируса, който може да причини смъртоносна треска с мозъчни отоци.

Вирусът Нипа, който се разпространява от плодоядни прилепи и животни, не се лекува и срещу него няма ваксина.

