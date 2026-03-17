България

Министър Атанас Запрянов: Повишена е готовността на системите за ПВО на страните от Източния фланг

НАТО не е част от операцията на САЩ и Израел срещу Иран и страните членки от Източния фланг не участват в тази операция, подчерта Запрянов

17 март 2026, 12:36
Източник: БГНЕС

З асилено е дежурството на противоракетната отбрана на НАТО в най-висока степен и е увеличена готовността на системите за противовъздушна (ПВО) и противоракетна (ПРО) отбрана на страните от Източния фланг. Това каза пред журналисти служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, който присъства на тържественото отбелязване на 75-ата годишнина на Трета авиобаза Граф Игнатиево. НАТО не е част от операцията на САЩ и Израел срещу Иран и страните членки от Източния фланг не участват в тази операция, подчерта Запрянов.

Три държави, един щит: Как Балканите станаха ключова точка на НАТО

Министърът припомни, че Гърция пребазира една батерия „Пейтриът“, която позволява да се прикрива и българското въздушно пространство. Запрянов обясни, че дежурството по Air Policing, което носи авиобазата в Граф Игнатиево, е интегрирано в общата система за ПВО и ПРО на НАТО и допринася за въздушната отбрана на Източния фланг на Алианса. Отделно елементи от зенитно-ракетните войски са поставени в по-висока степен на готовност и дежурство заедно с Гърция, Турция и Румъния, каза също той.

Атанас Запрянов посочи, че мероприятията на НАТО по подготовката на войските и укрепване на отбраната продължават и много скоро в България ще се проведат планови учения, включително и авиационни.

Министърът коментира също инструмента SAFE на Европейския съюз, който ще позволи да се реализират девет проекта. По думите му ключови за Военновъздушните сили (ВВС) са два от тях. След като имаме модерен самолет F-16 не е нормално да имаме аналогова радиолокационна система, цифровизирана по някакъв начин, а ни трябват 3D радари за цифрово поле и нова зенитно-ракетна система IRIS-T, каза Запрянов. Той подчерта, че с приемането на удължения бюджет и на клаузата по механизма SAFE на правителството ще бъде позволено за сключи заемните споразумения, за да се започнат преговори с държавите членки за доставка на оборудване по тези девет проекта. Ако това стане, 2030 година ВВС ще имат изцяло нова авиация, ескадрила, изцяло нова радиолокационна система, напълно съвместима с НАТО и нова зенитно-ракетна система, заяви министърът. 

Запрянов: САЩ не искат от България бази срещу Иран

Обществената поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29, която беше прекратена, ще бъде рестартирана по най-бързия начин с нова техническа спецификация, каза още Запрянов. Самолетите имат летателен ресурс за тази година и за началото на следващата. Летателната годност на МИГ-29 трябва да се поддържа до 2028 година, защото се забавя доставката на вторите осем F-16, припомни Атанас Запрянов. 

Източник: БТА, Ирина Шопова    
НАТО Военновъздушни сили Отбрана Източен фланг Модернизация ПВО и ПРО България Зенитно ракетни системи Атанас Запрянов
Последвайте ни

По темата

Белодробна емболия и сепсис: Колко опасно може да бъде поставянето на хиалурон в гърдите

Белодробна емболия и сепсис: Колко опасно може да бъде поставянето на хиалурон в гърдите

Настъпва промяна в Земята, невиждана от 3,6 млн. години

Настъпва промяна в Земята, невиждана от 3,6 млн. години

Убиецът на 11-годишната Никол е задържаният за жестокото нападение с нож в Бургас

Убиецът на 11-годишната Никол е задържаният за жестокото нападение с нож в Бургас

Крал Чарлз плати 3,75 милиона паунда за къща до тази на Камила

Крал Чарлз плати 3,75 милиона паунда за къща до тази на Камила

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Защо кучето ми повръща всяка сутрин

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 18 часа
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 16 часа
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 15 часа
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия нарастват

Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия нарастват

Свят Преди 13 минути

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия също така посочи, че Украйна активно използва информационно-психологически методи за въздействие върху населението на Русия

Разкриха сутрешната грешка, която може да съсипе целия ни ден

Разкриха сутрешната грешка, която може да съсипе целия ни ден

Любопитно Преди 23 минути

Всеки път, когато искате да спите малко по-дълго след звънене на алармата, тялото ви плаща цена. Сънят през това време не възстановява енергията, а само увеличава умората и стреса

“Отговорен за бруталното насилие”: Кой е Али Лариджани?

Свят Преди 40 минути

Лариджани е представител на едно от най-влиятелните политически семейства в Иран

Русия вдигна МиГ-31 с хиперзвукови ракети над Японско море

Русия вдигна МиГ-31 с хиперзвукови ракети над Японско море

Свят Преди 49 минути

Те изпълниха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море

ИТН регистрира листите си за изборите

ИТН регистрира листите си за изборите

България Преди 1 час

Лидерът на партията е водач в 15 и 25 МИР

<p>Тръмп: Ще превзема&nbsp;Куба - островът е на ръба на колапса</p>

Тръмп не се отказва от "честта" да превземе Куба

Свят Преди 1 час

Отношенията между Хавана и Вашингтон са напрегнати още от водената от Фидер Кастро социалистическа революция през 1959 г.

.

МЕТРО България и ICEX представят вкусовете на Испания

Любопитно Преди 2 часа

Чрез селекция от близо 200 емблематични испански продукти партньорството ще представи богатството на испанската кухня пред българските професионалисти и любители на добрата храна

<p>Ликвидиран е иранският шеф на националната сигурност</p>

Израел: Ръководителят на иранската служба за национална сигурност е убит

Свят Преди 2 часа

По-рано стана ясно, че Израел е нанесъл удар срещу Лариджани през нощта

Джейн Фонда

Джейн Фонда към Барбaра Стрейзънд: Имах повече какво да кажа за Редфорд

Любопитно Преди 2 часа

Джейн Фонда споделя, че ѝ се иска тя да е могла да отдаде почит на своя скъп, вече покоен приятел Робърт Редфорд. На 98-ите годишни награди „Оскар“ в неделя Барбра Стрейзънд излезе на сцената като част от сегмента „In Memoriam“, за да почете Редфорд

Какво представлява стратегията на Иран за "хоризонтална ескалация"

Какво представлява стратегията на Иран за "хоризонтална ескалация"

Свят Преди 2 часа

Според някои мнения бойните действия са навлезли в застой, като особено труден за решаване се оказа ребусът с фактическото затваряне от Иран на Ормузкия проток

Катастрофа с тежкотоварен камион блокира Прохода на Републиката

Катастрофа с тежкотоварен камион блокира Прохода на Републиката

България Преди 2 часа

Леките автомобили преминават през прохода Шипка, товарните изчакват на място

.

"Как да служим на Русия": Нов учебен предмет в училищата

Свят Преди 2 часа

Властите в Русия продължават активно да интегрират военни теми в училищното образование

<p>Огън и дим в квартал &quot;Сурури Мехмет Ефенди&quot;&nbsp;уби невинно бебе</p>

Пожар в Истанбул - бебе загина, а други двама души са ранени

Свят Преди 3 часа

Екипи за оглед на местопроизшествието са извършили действия в жилището, където е избухнал пожарът

Моджтаба Хаменей

Новият лидер на Иран надхитрил смъртта за секунди, разкриват зловещи изтекли записи

Свят Преди 3 часа

Изтекъл аудиозапис разкрива зловещи подробности за ликвидирането на Али Хаменей и мистериозното изчезване на неговия приемник

Брутално нападение с нож над 25-годишна жена в Бургас

Брутално нападение с нож над 25-годишна жена в Бургас

България Преди 3 часа

Причините за деянието са в процес на изясняване

НЛО

Бивш офицер: НЛО парализира ядрен арсенал на САЩ през 1967 г.

Свят Преди 3 часа

Пенсиониран офицер от Военновъздушните сили на САЩ твърди, че неидентифицирани летящи обекти (НЛО) са изключили няколко ядрени ракети, когато са се появили около базата в Монтана, където е служил преди десетилетия. Мистериозна сила е парализирала способността на армията да контролира 10 междуконтинентални балистични ракети Minuteman I, оборудвани с ядрени бойни глави

Всичко от днес

От мрежата

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Петте най-запомнящи се момента от „Оскарите“

Edna.bg

Жаклин Дочева отпразнува ЧРД на дъщеря си, чанта от захар украси тортата

Edna.bg

Сълзи от радост - вижте как семейството на Игор Тиаго научи за повиквателната (видео)

Gong.bg

Иран иска да играе мачовете си от Мондиал 2026 в Мексико

Gong.bg

Мъж, убил 11-годишно дете през 2017 г., е арестуван за жестоко нападение с нож в Бургас

Nova.bg

10 задържани при спецакция срещу купения вот и разпространението на дрога в Бургас (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg