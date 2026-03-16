Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

В ойната в Близкия изток, започнала след американско-израелските удари срещу Иран, не е въпрос за НАТО. Германия няма да участва във военни действия.

Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц, предаде АФП.

„Беше ясно през цялото време, че тази война не е въпрос за НАТО“, каза Мерц и добави, че САЩ и Израел не са се консултирали със съюзниците си преди началото на конфликта.

„Никога не е имало съвместно решение дали да се намесим. Затова въпросът за военен принос от Германия не стои. Ние няма да участваме“, заяви канцлерът на пресконференция заедно с нидерландския си колега Роб Йетен.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп призова държави като Южна Корея, Франция, Китай и Великобритания да помогнат за осигуряване на безопасно корабоплаване в Ормузкия проток, който Иран обяви за затворен за американски и съюзнически кораби.

Но Мерц изключи възможността Германия да изпрати военни кораби в Ормузкия проток.

„Докато войната продължава, няма да участваме във военно осигуряване на свободното преминаване през протока“, каза той.

Говорителят на правителството Щефан Корнелиус също подчерта, че войната „няма нищо общо с НАТО“, тъй като алиансът е съюз за териториална отбрана и няма мандат за подобна операция.

Министърът на отбраната Борис Писториус заяви, че Германия няма да участва във военни действия, но е готова да подкрепи дипломатически усилия за гарантиране на безопасно корабоплаване.

„Имаме ситуация, която не сме предизвикали Тази война започна без консултации“, каза Писториус. Той добави, че основната отговорност на Германия остава защитата на източния фланг на НАТО и Арктическия регион.

„Какво очаква Доналд Тръмп от няколко европейски фрегати в Ормузкия проток, което мощният американски флот не може да направи сам?“, попита министърът.