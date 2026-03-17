Израел: Ръководителят на иранската служба за национална сигурност е убит

А ли Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, е бил убит според израелския министър на отбраната Кац, съобщи „Ал Джазира“.

Ако бъде потвърдено, Лариджани ще бъде най-високопоставената жертва в конфликта, откакто при съвместните удари на САЩ и Израел беше убит бившият върховен лидер Али Хаменей, заедно с няколко членове на неговото семейство, в първия ден от войната, започнала на 28 февруари.

Лариджани беше видян за последно публично на 13 март, когато присъства на митинг по случай Деня на Ал-Кудс в подкрепа на палестинците в Техеран, заедно с иранския президент Масуд Пезешкиан.

Israeli military believes #Iran's top security official Ali Larijani killed — Israeli media report

Той е дългогодишна фигура в иранската политическа йерархия и в определен период е ръководил ядрените преговори на страната със Запада. Бил е и председател на иранския парламент.

На 17 март израелската армия съобщи в публикация в X, че е убила командира на подразделението „Басидж“ – вътрешната паравоенна структура за сигурност към Революционната гвардия на Иран.

„Водени от точна разузнавателна информация, военновъздушните сили извършиха целенасочен удар вчера в сърцето на Техеран, при който беше елиминиран Голам Реза Солеймани, командир на подразделението „Басидж“ през последните шест години“, се казва в съобщението.