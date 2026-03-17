Израел: Ръководителят на иранската служба за национална сигурност е убит

По-рано стана ясно, че Израел е нанесъл удар срещу Лариджани през нощта

Обновена преди 1 час / 17 март 2026, 11:41
А ли Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, е бил убит според израелския министър на отбраната Кац, съобщи „Ал Джазира“.

Ако бъде потвърдено, Лариджани ще бъде най-високопоставената жертва в конфликта, откакто при съвместните удари на САЩ и Израел беше убит бившият върховен лидер Али Хаменей, заедно с няколко членове на неговото семейство, в първия ден от войната, започнала на 28 февруари.

Израел обяви, че е елиминирал приближен до върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей

Лариджани беше видян за последно публично на 13 март, когато присъства на митинг по случай Деня на Ал-Кудс в подкрепа на палестинците в Техеран, заедно с иранския президент Масуд Пезешкиан.

Той е дългогодишна фигура в иранската политическа йерархия и в определен период е ръководил ядрените преговори на страната със Запада. Бил е и председател на иранския парламент.

Нетаняху обяви, че Али Хаменей вероятно е убит

На 17 март израелската армия съобщи в публикация в X, че е убила командира на подразделението „Басидж“ – вътрешната паравоенна структура за сигурност към Революционната гвардия на Иран.

„Водени от точна разузнавателна информация, военновъздушните сили извършиха целенасочен удар вчера в сърцето на Техеран, при който беше елиминиран Голам Реза Солеймани, командир на подразделението „Басидж“ през последните шест години“, се казва в съобщението.

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 18 часа
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 16 часа
Западни лидери застанаха срещу Израел
Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 15 часа
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия нарастват

Свят Преди 13 минути

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия също така посочи, че Украйна активно използва информационно-психологически методи за въздействие върху населението на Русия

Разкриха сутрешната грешка, която може да съсипе целия ни ден

Любопитно Преди 23 минути

Всеки път, когато искате да спите малко по-дълго след звънене на алармата, тялото ви плаща цена. Сънят през това време не възстановява енергията, а само увеличава умората и стреса

,

“Отговорен за бруталното насилие”: Кой е Али Лариджани?

Свят Преди 40 минути

Лариджани е представител на едно от най-влиятелните политически семейства в Иран

Русия вдигна МиГ-31 с хиперзвукови ракети над Японско море

Свят Преди 49 минути

Те изпълниха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море

ИТН регистрира листите си за изборите

България Преди 1 час

Лидерът на партията е водач в 15 и 25 МИР

Медицинско чудо: Жена, родена без матка, зачена и роди по естествен път

Любопитно Преди 1 час

След поредица от неуспешни инвитро процедури и рядка диагноза, 40-годишна пациентка сбъдна мечтата си за майчинство въпреки тежките аномалии на репродуктивната си система

Министър Атанас Запрянов: Повишена е готовността на системите за ПВО на страните от Източния фланг

България Преди 1 час

НАТО не е част от операцията на САЩ и Израел срещу Иран и страните членки от Източния фланг не участват в тази операция, подчерта Запрянов

Тръмп не се отказва от "честта" да превземе Куба

Свят Преди 1 час

Отношенията между Хавана и Вашингтон са напрегнати още от водената от Фидер Кастро социалистическа революция през 1959 г.

.

Любопитно Преди 2 часа

Чрез селекция от близо 200 емблематични испански продукти партньорството ще представи богатството на испанската кухня пред българските професионалисти и любители на добрата храна

Джейн Фонда към Барбaра Стрейзънд: Имах повече какво да кажа за Редфорд

Любопитно Преди 2 часа

Джейн Фонда споделя, че ѝ се иска тя да е могла да отдаде почит на своя скъп, вече покоен приятел Робърт Редфорд. На 98-ите годишни награди „Оскар“ в неделя Барбра Стрейзънд излезе на сцената като част от сегмента „In Memoriam“, за да почете Редфорд

България Преди 2 часа

Леките автомобили преминават през прохода Шипка, товарните изчакват на място

.

"Как да служим на Русия": Нов учебен предмет в училищата

Свят Преди 2 часа

Властите в Русия продължават активно да интегрират военни теми в училищното образование

Пожар в Истанбул - бебе загина, а други двама души са ранени

Свят Преди 3 часа

Екипи за оглед на местопроизшествието са извършили действия в жилището, където е избухнал пожарът

България Преди 3 часа

Причините за деянието са в процес на изясняване

Бивш офицер: НЛО парализира ядрен арсенал на САЩ през 1967 г.

Свят Преди 3 часа

Пенсиониран офицер от Военновъздушните сили на САЩ твърди, че неидентифицирани летящи обекти (НЛО) са изключили няколко ядрени ракети, когато са се появили около базата в Монтана, където е служил преди десетилетия. Мистериозна сила е парализирала способността на армията да контролира 10 междуконтинентални балистични ракети Minuteman I, оборудвани с ядрени бойни глави

България Преди 3 часа

Водач на листата в 25 МИР София е лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

