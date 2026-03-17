Свят

Пожар в Истанбул - бебе загина, а други двама души са ранени

Екипи за оглед на местопроизшествието са извършили действия в жилището, където е избухнал пожарът

17 март 2026, 10:56
Източник: iStock

Б ебе почина от задушаване вследствие на пожар в истанбулския квартал „Сурури Мехмет Ефенди“. Причините за пожара все още са неясни, съобщи ТРТ „Хабер“.

След подаден сигнал на място са пристигнали пожарникари, екипи на спешна помощ и други аварийни служби, както и полицейски екипи.

Докато огнеборците са гасили пожара, от апартамента са евакуирани трима души, включително бебе. Медицинските екипи са установили, че бебето е починало вследствие на вдишване на дим.

Другите двама души, пострадали от дима, са откарани в болница след оказана първа помощ на място и по информация са в добро състояние.

Екипи за оглед на местопроизшествието са извършили действия в жилището, където е избухнал пожарът.

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни

biss.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 16 часа
Ексклузивно

Преди 13 часа
Ексклузивно

Преди 12 часа
Ексклузивно

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Моджтаба Хаменей

Новият лидер на Иран надхитрил смъртта за секунди, разкриват зловещи изтекли записи

Свят Преди 23 минути

Изтекъл аудиозапис разкрива зловещи подробности за ликвидирането на Али Хаменей и мистериозното изчезване на неговия приемник

НЛО

Бивш офицер: НЛО парализира ядрен арсенал на САЩ през 1967 г.

Свят Преди 26 минути

Пенсиониран офицер от Военновъздушните сили на САЩ твърди, че неидентифицирани летящи обекти (НЛО) са изключили няколко ядрени ракети, когато са се появили около базата в Монтана, където е служил преди десетилетия. Мистериозна сила е парализирала способността на армията да контролира 10 междуконтинентални балистични ракети Minuteman I, оборудвани с ядрени бойни глави

Заради твърдение на здравния министър: "ДПС-Ново начало" внася сигнал до Европрокуратурата

България Преди 54 минути

Подобни негативни явления трябва да бъдат пресрещани с нулева толерантност и нетърпимост, особено когато се отнася за толкова чувствителен за обществото сектор като здравеопазването, заявяват от ДПС

Ормузкият проток: Кой има най-големите петролни запаси?

Свят Преди 1 час

Блокадата на Ормузкия проток от Иран доведе до недостиг на петрол и повишаване на цените в целия свят

Руски дронове в Украйна - щети в Измаил и над 7 хил. без ток

Свят Преди 1 час

Нощна атака порази пристанищна и енергийна инфраструктура в Одеска област

Пролет, смяна на часа и парад на планети: Какво ни очаква в небето до края на март и през май

Любопитно Преди 1 час

Астрономическата пролет настъпва на 20 март в 16:46 ч., а само седмица по-късно превъртаме стрелките на часовника. Физикът Пенчо Маркишки от БАН разкрива защо денят всъщност е по-дълъг от нощта и кога точно да гледаме към небето за малкия планетен парад

Неприятен жребий за Григор Димитров в Маями

България Преди 1 час

Рафаел Колиньон ще бъде първият съперник на Григор Димитров в турнира от сериите "Мастърс" по тенис в Маями

Цените на петрола отново скочиха

Свят Преди 1 час

Цената пое нагоре с над 4 на сто на фона на риск за доставките през Ормузкия проток

Шофьори на линейки в Бургас протестират срещу глоби за превишена скорост

България Преди 1 час

Линейките в Бургас изразиха недоволство от санкциите за превишена скорост, които според тях пречат на бързото реагиране при пациенти в критично състояние

Мелони се противопостави на военната интервенция в Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Свободата на корабоплаването в пролива между Иран и Арабския полуостров е от фундаментално значение, каза Мелони

Посолството на САЩ в Багдад, Ирак

Нова ескалация в Близкия изток: Иран атакува посолството на САЩ в Багдад

Свят Преди 2 часа

Рано във вторник местно време говорителят на главнокомандващия на въоръжените сили на Ирак заяви, че „неоправдани атаки“ са били „повтаряни срещу редица жизненоважни обекти, съоръжения и дипломатически мисии“

Полиция в Бургас арестува 10 души при акция срещу купуване на гласове и разпространението на наркотици

България Преди 2 часа

Специализирана операция срещу битова престъпност, незаконни наркотици и купуване на гласове продължава

Двама убити в бистро до летището на Франкфурт

Свят Преди 2 часа

Атаката е била извършена в град Раунхайм

Жена от Пловдив се зарази с тропическа треска след почивка на Сейшелите

България Преди 2 часа

Диагнозата е потвърдена в Националния център по заразни и паразитни болести

Снежни бури, торнада и температури до 32°C - екстремно време в САЩ

Свят Преди 2 часа

Най-засегнати са Мичиган, Уисконсин, Минесота, Хавай и Калифорния

400 загинали при пакистански удар по болница в Кабул

Свят Преди 2 часа

Ударът бе извършен часове след като афганистански официални представители заявиха, че двете страни са си разменили огън по общата им граница

Всичко от днес

От мрежата

