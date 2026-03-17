Пожар в Истанбул - бебе загина, а други двама души са ранени

Б ебе почина от задушаване вследствие на пожар в истанбулския квартал „Сурури Мехмет Ефенди“. Причините за пожара все още са неясни, съобщи ТРТ „Хабер“.

След подаден сигнал на място са пристигнали пожарникари, екипи на спешна помощ и други аварийни служби, както и полицейски екипи.

Bakıda yaşayış binasında yanğın başlayıb, sakinlər təxliyə olundu pic.twitter.com/78puXXfRar — Ictimai TV (@TvIctimai) March 17, 2026

Докато огнеборците са гасили пожара, от апартамента са евакуирани трима души, включително бебе. Медицинските екипи са установили, че бебето е починало вследствие на вдишване на дим.

Другите двама души, пострадали от дима, са откарани в болница след оказана първа помощ на място и по информация са в добро състояние.

Екипи за оглед на местопроизшествието са извършили действия в жилището, където е избухнал пожарът.