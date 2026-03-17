Внимание! НАП може да спре продажбата на имота или колата ви

П реди продажба на недвижими имоти или моторни превозни средства е препоръчително продавачите да правят проверка дали имат задължения към НАП преди сделка при нотариус, за да избегнат забавяне и последващи неудобства при изповядването й. Справката, както и плащането при наличие на задължения се извършат бързо и лесно чрез електронната услуга на приходната агенция „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащания“, достъпна с ПИК или КЕП, или в офис на НАП, съобщи Pariteni.bg.

При наличието на неплатени публични задължения по време на сделката, тя няма да може да се осъществи до тяхното погасяване.

Причината е влязла в сила през май 2024 г. промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с която нотариусите, съдиите по вписванията, както и съответните длъжностни лица, са задължени да извършат проверка в приходната агенция за задължения на продавачи на недвижими имоти или моторни превозни средства, на лица, ипотекирали имущество. Ако установят такива задължения, те не могат да изповядат сделката преди плащането на дълга. В случай че поради финансови затруднения задълженията не могат да се погасят предварително, има възможност те да се заплатят от купувача с продажната цена.

За по-малко от година нотариусите, съдиите по вписванията и длъжностни лица са направили над 1,6 милиона справки в НАП за непогасени задължения на прехвърлителя и/или учредителя на вещни права, при вписване на ипотека или особен риск върху недвижим имот и при прехвърляне на собственост на моторно превозно средство. При 286 329 от проверените лица са установени задължения към момента на справката, което е близо 17,5% от случаите. Погасените от тях задължения, събирани от НАП, са над 260 млн. лв.

За допълнителна сигурност, че насрочените сделки няма да се отменят, забавят или пренасрочват, приходната агенция ежемесечно информира за наличието на непогасени публични задължения на гражданите и фирмите, които са декларирали свои електронен адрес и/или телефон за връзка. Тази контактна информация може да се заявява и коригира онлайн чрез електронната услуга „Управление на контактна информация“, достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Друга възможност да се обяви електронен адрес или телефон за връзка е в офис на НАП.

Приходната агенция направи и кратко видео, с което дава насоки на физическите и юридическите лица как да правят онлайн справките за наличие на задължения и тяхното плащане преди явяване пред нотариус, за да избегнат значителни неудобства при изповядване на сделки с недвижими имоти или моторни превозни средства.