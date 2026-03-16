Академията „забрави“ да почете Джеймс ван дер Бийк в сегмента "In Memoriam" на "Оскарите"

Макар името му да не бе споменато по време на самото излъчване, Академията го включи в по-дългия списък с почит в онлайн секцията „In Memoriam 2026“ на своя сайт

16 март 2026, 12:22
Репортаж от най-мразената база в света: Истината за 290-милионния йоносферен нагревател HAARP, който „подлуди“ интернет
Как мисия в Украйна разкри Банкси
Година след трагедията в дискотека "Пулс": Минута мълчание за жертвите от пожара в Кочани
Тръмп с мрачно предупреждение към НАТО: Чака ви „много лошо бъдеще", ако не помогнете срещу Иран
Най-доброто, най-лошото и най-големите гафове на „Оскарите" през 2026 г.
Ди Каприо донесе триумф на „Битка след битка" на „Оскарите": Пълен списък на победителите
Израел опроверга слуховете за недостиг на ракети
Нов кръг от търговски преговори между САЩ и Китай в Париж

Д жеймс ван дер Бийк бе пропуснат в сегмента „In Memoriam“ по време на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 2026 г. – само месец след смъртта му. Актьорът не бе включен в телевизионното възпоменание, което предизвика вълна от реакции, съобщава PEOPLE.

98-ата церемония по връчване на наградите „Оскар“, която бе излъчена в неделя, 15 март, почете холивудските личности, починали през последната година. Сред големите отсъстващи на екрана бе Ван дер Бийк, който си отиде на 48-годишна възраст на 11 февруари след битка с колоректален рак в трети стадий.

Въпреки че Ван дер Бийк бе обичан най-вече заради телевизионните си роли в хитови сериали като „Доусън Крийк“ (Dawson's Creek) и „Не вярвай на кучката от апартамент 23“, той имаше и богата филмова кариера, включваща култовия „Отборът“ (Varsity Blues) от 1999 г. Макар името му да не бе споменато по време на самото излъчване, Академията го включи в по-дългия списък с почит в онлайн секцията „In Memoriam 2026“ на своя сайт.

Съпругата на актьора, Кимбърли, обяви смъртта му на 11 февруари, споделяйки, че той е „посрещнал последните си дни със смелост, вяра и благодат“. Ван дер Бийк разкри публично диагнозата си през ноември 2024 г., заявявайки, че е фокусиран върху своето здраве и семейство. (Заболяването бе открито след рутинна колоноскопия през август 2023 г.) Актьорът остави след себе си съпруга и шест деца. На 8 март Кимбърли сподели трогателно видео на 9-годишната им дъщеря Емилия, в което тя размишлява за загубата.

„Най-важното нещо, когато някой почина, е да говориш с него и да изразиш емоциите си“, каза тя. „Ако ти липсва, можеш да плачеш. Можеш да говориш с него. Аз говоря с баща ми всеки ден. Започвам с едно изречение и казвам: „Здравей, татко. Липсваш ми и те обичам много и никога няма да спра да те обичам.“

По време на сегмента „In Memoriam“ на наградите „Оскар“, покойният режисьор Роб Райнър получи специална почит. Повече от дузина актьори, работили с него в класики като „Когато Хари срещна Сали“, „Това е Спинал Тап“ (This Is Spinal Tap), „Бъди до мен“ и „Принцесата булка“, се появиха на сцената, за да си спомнят за неговия живот и наследство.

Барбра Стрейзънд също почете паметта на покойния Робърт Редфорд с емоционално изпълнение на „The Way We Were“ – песента от тяхната едноименна романтична драма от 1973 г. Сред другите звезди, включени в специалния сегмент на церемонията в памет на отишлите си творци, бяха Даян Кийтън и Катрин О'Хара.

