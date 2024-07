Всичко, което трябва да знаем за опасния Нипа вирус

В ирусът Нипа (NiV) е зоонозен вирус (предава се от животни на хора) и може да се предава чрез замърсена храна или директно между хора. При заразените той причинява редица заболявания от асимптоматична инфекция до остри респираторни заболявания и фатален енцефалит.

Въпреки че вирусът Нипа е причинил само няколко известни огнища в Азия, той заразява широк кръг животни и причинява тежки заболявания и смърт при хората, което го прави проблем за общественото здраве.

India is on alert after a fresh outbreak of the deadly Nipah virus. Here’s what you need to know https://t.co/NvwpTTRxtd — CNBC (@CNBC) July 25, 2024

Минали огнища

Вирусът Нипа беше разпознат за първи път през 1999 г. по време на епидемия сред свиневъдите в Малайзия. Не са докладвани нови огнища в Малайзия от 1999 г.

Той беше признат и в Бангладеш през 2001 г. и оттогава в тази страна има почти годишни огнища. Заболяването също е идентифицирано периодично в източна Индия.

Други региони може да са изложени на риск от инфекция, тъй като доказателства за вируса са открити в редица страни, включително Камбоджа, Гана, Индонезия, Мадагаскар, Филипините, и Тайланд.

Alert issued in India after boy dies from high risk Nipah virus https://t.co/eCzS3JimG9 — BBC Asia (@BBCNewsAsia) July 21, 2024

Предаване

По време на първото признато огнище в Малайзия, което засегна и Сингапур, повечето човешки инфекции са резултат от директен контакт с болни прасета или техните замърсени тъкани. Смята се, че предаването е станало чрез незащитено излагане на секрети от прасета или незащитен контакт с тъканта на болно животно.

При последващи огнища в Бангладеш и Индия, консумацията на плодове или плодови продукти (като суров сок от финикова палма), замърсени с урина или слюнка от заразени плодови прилепи, е най-вероятният източник на инфекция.

Понастоящем няма проучвания за устойчивостта на вируса в телесни течности или околната среда, включително плодове.

Съобщава се също за предаване на вируса Нипа от човек на човек сред семейството и лицата, които се грижат за заразени пациенти.

По време на по-късните огнища в Бангладеш и Индия вирусът се разпространява директно от човек на човек чрез близък контакт с човешки секрети. В Силигури, Индия през 2001 г., предаването на вируса също е докладвано в рамките на здравно заведение, където 75% от случаите са възникнали сред болничен персонал или посетители. От 2001 г. до 2008 г. около половината от докладваните случаи в Бангладеш се дължат на предаване от човек на човек чрез предоставяне на грижи за заразени пациенти.

Симптоми

Човешките инфекции варират от асимптоматична инфекция до остра респираторна инфекция (лека, тежка) и фатален енцефалит.

Заразените хора първоначално развиват симптоми, включително треска, главоболие, миалгия (мускулна болка), повръщане и болки в гърлото. Това може да бъде последвано от замаяност, сънливост, променено съзнание и неврологични признаци, които показват остър енцефалит. Някои хора също могат да получат атипична пневмония и тежки респираторни проблеми, включително остър респираторен дистрес. В тежки случаи се появяват енцефалит и гърчове, прогресиращи до кома в рамките на 24 до 48 часа.

Смята се, че инкубационният период (интервалът от инфекцията до появата на симптомите) варира от 4 до 14 дни. Съобщава се обаче за инкубационен период до 45 дни.

Повечето хора, преживели остър енцефалит, се възстановяват напълно, но при оцелелите се съобщава за дългосрочни неврологични състояния. Приблизително 20% от пациентите остават с остатъчни неврологични последствия като гърчове и промени в личността. Малък брой хора, които се възстановяват, впоследствие рецидивират или развиват енцефалит със забавено начало.

Процентът на смъртните случаи се оценява на 40% до 75%. Този процент може да варира според огнището в зависимост от местните възможности за епидемиологично наблюдение и клинично управление.

Диагноза

Първоначалните признаци и симптоми на инфекция с вируса Нипа са неспецифични и диагнозата често не се подозира по време на представянето. Това може да създава предизвикателства при откриването на епидемии, ефективните и навременни мерки за контрол на инфекциите и дейностите за реагиране на епидемии.

В допълнение, качеството, количеството, типът, времето на вземане на клинични проби и времето, необходимо за прехвърляне на пробите в лабораторията, могат да повлияят на точността на лабораторните резултати.

Инфекцията с вируса Нипа може да бъде диагностицирана с клинична история по време на острата и реконвалесцентната фаза на заболяването. Основните използвани тестове са полимеразна верижна реакция в реално време (RT-PCR) от телесни течности и откриване на антитела чрез ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA).

Други използвани тестове включват анализ на полимеразна верижна реакция (PCR) и изолиране на вирус чрез клетъчна култура.

Лечение

Понастоящем няма лекарства или ваксини, специфични за инфекцията с вируса на Нипа, въпреки че СЗО е определила Нипа като приоритетно заболяване за плана за изследвания и развитие на СЗО. Препоръчва се интензивно поддържащо лечение на тежки респираторни и неврологични усложнения.

Естествен гостоприемник: Плодови прилепи

Плодовите прилепи от семейство Pteropodidae – особено видовете, принадлежащи към рода Pteropus – са естествените гостоприемници на вируса Нипа. Няма видимо заболяване при плодовите прилепи.

Предполага се, че географското разпространение на Henipaviruses се припокрива с това на категорията Pteropus. Тази хипотеза беше подсилена с доказателства за инфекция с Henipavirus при прилепи Pteropus от Австралия, Бангладеш, Камбоджа, Китай, Индия, Индонезия, Мадагаскар, Малайзия, Папуа Нова Гвинея, Тайланд и Източен Тимор.

Африканските плодови прилепи от рода Eidolon, семейство Pteropodidae, бяха положителни за антитела срещу вирусите Нипа и Хендра, което показва, че тези вируси може да присъстват в географското разпространение на прилепите Pteropodidae в Африка.

✅The Nipah virus



➡️It is a zoonotic virus which means it can be transmitted from animals to humans. It belongs to the family of paramyxoviruses. Humans can contract this virus through direct contact with infected animals, like bats,pigs or contaminated food.#NipahVirus #kerala pic.twitter.com/Mh9B9nK91j — CSE Aspirants (@cse_aspirantss) July 21, 2024

Нипа вирус при домашни животни

Огнища на вируса Нипа при прасета и други домашни животни като коне, кози, овце, котки и кучета бяха докладвани за първи път по време на първоначалното огнище в Малайзия през 1999 г.

Вирусът е силно заразен при свинете. Прасетата са заразни по време на инкубационния период, който продължава от 4 до 14 дни.

Заразеното прасе може да не проявява симптоми, но някои развиват остро трескаво заболяване, затруднено дишане и неврологични симптоми като треперене, потрепвания и мускулни спазми. Като цяло смъртността е ниска, освен при младите прасенца. Тези симптоми не се различават драстично от другите респираторни и неврологични заболявания на прасетата. ​

Намаляване на риска от инфекция при хората

При липса на ваксина, единственият начин да се намали или предотврати инфекцията при хората е чрез повишаване на осведомеността за рисковите фактори и обучение на хората относно мерките, които могат да предприемат, за да намалят излагането на вируса Нипа.

Образователните съобщения за обществено здраве трябва да се съсредоточат върху:

Намаляване на риска от предаване от прилеп на човек.

Усилията за предотвратяване на предаването трябва първо да се съсредоточат върху намаляването на достъпа на прилепите до сок от финикова палма и други пресни хранителни продукти. Държането на прилепите далеч от местата за събиране на сок със защитни покрития (като бамбукови поли за сок) може да бъде полезно. Прясно събраният сок от финикова палма трябва да се вари, а плодовете трябва да се измиват старателно и да се обелят преди консумация. Плодовете с признаци на ухапване от прилеп трябва да се изхвърлят.

Намаляване на риска от предаване от животно на човек .

Трябва да се носят ръкавици и друго защитно облекло, докато се работи с болни животни или техните тъкани, както и по време на процедури за клане и умъртвяване. Доколкото е възможно, хората трябва да избягват контакт със заразени прасета. В ендемични райони, когато се създават нови свинеферми, трябва да се вземе предвид наличието на плодови прилепи в района и като цяло, храната за свине и свинете трябва да бъдат защитени от прилепи, когато е възможно.

Намаляване на риска от предаване от човек на човек .

Трябва да се избягва близък незащитен физически контакт с хора, заразени с вируса Nipah.

Трябва да се извършва редовно измиване на ръцете след грижи за или посещение на болни хора.

Контролиране на инфекцията в здравните заведения

Здравните работници, които се грижат за пациенти със съмнение или потвърдена инфекция или боравят с проби от тях, трябва да прилагат стандартни предпазни мерки за контрол на инфекциите по всяко време

Тъй като се съобщава за предаване от човек на човек, по-специално в здравни заведения, в допълнение към стандартните предпазни мерки трябва да се използват контактни и капкови предпазни мерки. При определени обстоятелства може да са необходими предпазни мерки във въздуха.

Пробите, взети от хора и животни със съмнение за инфекция с вирус Напа, трябва да се обработват от обучен персонал, работещ в подходящо оборудвани лаборатории.

One dead from Nipah virus in India's Kerala state, state health minister says on local TV https://t.co/X9n1GdpJkC pic.twitter.com/anuTL8Mzea — Reuters World (@ReutersWorld) July 21, 2024

Отговор на СЗО

СЗО подкрепя засегнатите и изложени на риск страни с технически насоки за това как да се управляват огнища на вируса Напа и как да се предотврати появата им.

Рискът от международно предаване чрез плодове или плодови продукти (като суров сок от финикова палма), замърсени с урина или слюнка от заразени плодови прилепи, може да бъде предотвратен чрез старателното им измиване и обелване преди консумация. Плодове с признаци на ухапване от прилеп трябва да се изхвърлят.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase