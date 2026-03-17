България

Катастрофа с тежкотоварен камион блокира Прохода на Републиката

Леките автомобили преминават през прохода Шипка, товарните изчакват на място

17 март 2026, 11:08
Източник: БТА

С амокатастрофирал тир ограничава движението по Прохода на Републиката в района на село Пчелиново. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал тази сутрин малко преди 9:00 часа. Водачът на превозното средство е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Мъжът е транспортиран за преглед в здравно заведение в Стара Загора.

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

При катастрофата е разсипан товар, който се е пръснал по пътното платно. Създадена е организация за разчистване на пътя, който временно е затворен. 

Катастрофирал ТИР край Пчелиново, има загинал

Товарните автомобили изчакват на място, леките автомобили могат да се придвижват през прохода Шипка. На място има полицейски екип.

Припомняме, че един човек е загинал, а 27 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие

Източник: БТА, Павлина Дудева    
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп: Ще превземе Куба - островът е на ръба на колапса

Тръмп не се отказва от "честта" да превземе Куба

Свят Преди 17 минути

Отношенията между Хавана и Вашингтон са напрегнати още от водената от Фидер Кастро социалистическа революция през 1959 г.

.

МЕТРО България и ICEX представят вкусовете на Испания

Любопитно Преди 41 минути

Чрез селекция от близо 200 емблематични испански продукти партньорството ще представи богатството на испанската кухня пред българските професионалисти и любители на добрата храна

Огън и дим в квартал "Сурури Мехмет Ефенди" уби невинно бебе

Пожар в Истанбул - бебе загина, а други двама души са ранени

Свят Преди 1 час

Екипи за оглед на местопроизшествието са извършили действия в жилището, където е избухнал пожарът

Брутално нападение с нож над 25-годишна жена в Бургас

Брутално нападение с нож над 25-годишна жена в Бургас

България Преди 1 час

Причините за деянието са в процес на изясняване

НЛО

Бивш офицер: НЛО парализира ядрен арсенал на САЩ през 1967 г.

Свят Преди 1 час

Пенсиониран офицер от Военновъздушните сили на САЩ твърди, че неидентифицирани летящи обекти (НЛО) са изключили няколко ядрени ракети, когато са се появили около базата в Монтана, където е служил преди десетилетия. Мистериозна сила е парализирала способността на армията да контролира 10 междуконтинентални балистични ракети Minuteman I, оборудвани с ядрени бойни глави

ГЕРБ регистрира листата си за изборите в 25 МИР София

ГЕРБ регистрира листата си за изборите в 25 МИР София

България Преди 1 час

Водач на листата в 25 МИР София е лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва

Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва

Технологии Преди 1 час

Киното често ни представя различни възможности за бъдещето. То често "предвижда" и някои технологии, които хората много харесват и с времето стават реалност. Понякога обаче резултатът далеч не е точно това, което са очаквали

Обрат: Съдът върна за ново разглеждане делото за предсрочно освобождаване на Брендо

Съдът върна за ново разглеждане прекратеното дело за предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо

България Преди 1 час

Според апелативните съдии първоинстанционният съд трябва да продължи съдопроизводствените действия по случая и да се произнесе по него

"ДПС-Ново начало" внася сигнал до Европрокуратурата

Заради твърдение на здравния министър: "ДПС-Ново начало" внася сигнал до Европрокуратурата

България Преди 2 часа

Подобни негативни явления трябва да бъдат пресрещани с нулева толерантност и нетърпимост, особено когато се отнася за толкова чувствителен за обществото сектор като здравеопазването, заявяват от ДПС

Ормузкият проток: Кой има най-големите петролни запаси?

Ормузкият проток: Кой има най-големите петролни запаси?

Свят Преди 2 часа

Блокадата на Ормузкия проток от Иран доведе до недостиг на петрол и повишаване на цените в целия свят

Руски дронове в Украйна - щети в Измаил и над 7 хил. без ток

Руски дронове в Украйна - щети в Измаил и над 7 хил. без ток

Свят Преди 2 часа

Нощна атака порази пристанищна и енергийна инфраструктура в Одеска област

Доналд Тръмп

„Предсказах 11 септември“: Каква е истината зад думите на Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

„Предсказах, че Осама бин Ладен ще унищожи Световния търговски център. Направих това предсказание година по-рано. Казах: по-добре го спрете. Той е лош човек“, заяви американският президент. След това посочи конкретен източник за твърдението си: „Точно една година по-рано го написах в книга. Можете да проверите“

,

Пролет, смяна на часа и парад на планети: Какво ни очаква в небето до края на март и през май

Любопитно Преди 2 часа

Астрономическата пролет настъпва на 20 март в 16:46 ч., а само седмица по-късно превъртаме стрелките на часовника. Физикът Пенчо Маркишки от БАН разкрива защо денят всъщност е по-дълъг от нощта и кога точно да гледаме към небето за малкия планетен парад

Неприятен жребий за Григор Димитров в Маями

Неприятен жребий за Григор Димитров в Маями

България Преди 2 часа

Рафаел Колиньон ще бъде първият съперник на Григор Димитров в турнира от сериите "Мастърс" по тенис в Маями

Цените на петрола отново скочиха

Цените на петрола отново скочиха

Свят Преди 2 часа

Цената пое нагоре с над 4 на сто на фона на риск за доставките през Ормузкия проток

Шофьори на линейки в Бургас протестират срещу глоби за превишена скорост

Шофьори на линейки в Бургас протестират срещу глоби за превишена скорост

България Преди 3 часа

Линейките в Бургас изразиха недоволство от санкциите за превишена скорост, които според тях пречат на бързото реагиране при пациенти в критично състояние

Всичко от днес

