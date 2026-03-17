Тръмп не се отказва от "честта" да превземе Куба

Отношенията между Хавана и Вашингтон са напрегнати още от водената от Фидер Кастро социалистическа революция през 1959 г.

17 март 2026, 12:07
Източник: БТА

П од влияние на напрежението между САЩ и Куба американският президент Доналд Тръмп говори за "превземане" на социалистическата държава. Той вярва, че ще има "честта" да превземе Куба, заяви републиканецът пред журналисти в Белия дом, посочва "Зюддойче Цайтунг". 

Под каквато и да е форма – дали ще "освободи" или "превземе" страната. Той би могъл да прави с Куба всичко, което пожелае. Тръмп не даде повече подробности. Според него Куба е "провалена държава". "Те нямат пари, нямат петрол, нямат нищо. Имат красива страна." И: "Това е прекрасен остров."

Икономически тежко засегнатият карибски остров е под засилен натиск от Вашингтон. Тръмп до голяма степен спря достъпа на Куба до петрол чрез блокада и заплахи за мита срещу доставчиците на петрол. В неделя американският президент обеща скорошно споразумение с Куба … или други мерки. "Куба също иска да сключи сделка и мисля, че доста скоро или ще сключим сделка, или ще направим каквото трябва да направим."

 Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви в петък, че страната му е започнала преговори със САЩ.

Отношенията между Хавана и Вашингтон са напрегнати още от водената от Фидер Кастро социалистическа революция през 1959 г. При Тръмп американското правителство упражнява засилен натиск – особено след военната операция на САЩ във Венецуела, с която през януари свалиха от власт авторитарния президент Николас Мадуро, който беше отведен в Ню Йорк. Така Куба загуби един от най-важните си поддръжници. Венецуела снабдяваше Куба предимно с петрол. В същото време Куба и САЩ водят официални преговори, както потвърдиха миналата седмица и двете страни. Наскоро Тръмп заяви: "Куба се намира в последните мигове от досегашното си съществуване. Тя ще започне нов живот."

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Куба е на ръба на колапса и че САЩ може би ще "вземат" островната държава, посочи "Политико" .

В изявление пред репортери в понеделник в Белия дом Тръмп отправи нещо, което приличаше на неприкрито предупреждение към комунистическото ръководство на Куба, докато токов удар беше обхванал цялата страна на фона на задълбочаващата се икономическа криза.

"Мисля, че Куба вижда края", каза той. "Цял живот слушам за Съединените щати и Куба. Кога Съединените щати ще го направят? Наистина вярвам, че ще имам честта да завладея Куба." Помолен да обясни какво има предвид под "завладяване"  на Куба, която се контролира от сегашния комунистически режим от 1959 г., Тръмп посочи, че САЩ ще се намесят "по някакъв начин".

"Дали ще я освободя, дали ще я завзема – мисля, че мога да правя с нея каквото си искам, ако искате да знаете истината. В момента те са много отслабена нация", каза той.

Тръмп обяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение с Куба

Коментарите бележат промяна към мрачни нюанси в тона на Тръмп, който в петък заяви, че "приятелско превземане" на Куба би било възможно.

"Ню Йорк Таймс" се спира на ролята, която държавният секретар Марко Рубио, който също така е съветник по националната сигурност, играе на този фон. През цялата си дълга политическа кариера  Рубио се е застъпвал за свалянето на правителства, враждебни към Съединените щати, посочва вестникът. Някога е бил смятан за толкова идеологически несъвместим с  Тръмп, че много чиновници и политици се съмняваха, че ще издържи и една година в администрацията. Но днес Рубио е начело на агресивните кампании на  Тръмп за преструктуриране на правителствата на Иран, Венецуела, Куба и други държави, подчерта "Ню Йорк Таймс".

Американският президент, който обеща да сложи край на американските войни, сега възприема политиките, подкрепяни от Рубио и идеологическите сънародници на държавния секретар, което обезпокоява поддръжниците му , които смятаха, че Тръмп е въвел нова ера на военна сдържаност .

Рубио изглежда следва нов подход, изграден върху власт, свободна от принципи. Това е сливане на неоконсерватизма с транзакционизма на Тръмп и се свежда до използване на военната и икономическата мощ на САЩ, за да се превърнат авторитарните страни в клиентски държави, заключава "Ню Йорк Таймс".

САЩ срещу Куба: Бурята, която се задава

Вестникът отбелязва развитието на Рубио: Когато стана държавен секретар на Тръмп през януари 2025 г., той публично намали войнствените си възгледи, за да се присъедини към предизборното обещание на президента да "няма нови войни"; Но миналото лято стана говорител на военната интервенция срещу страни, които администрацията на Тръмп смята за слаби  - той подкрепи атаките срещу Иран през юни и подчерта необходимостта Николас Мадуро, автократичният лидер на Венецуела, да бъде подведен под отговорност за кражба на избори и, по думите на Рубио, за ръководене на "наркотерористична" група…

Рубио напълно разкри ястреба вътре в себе си, когато администрацията се присъедини към Израел, за да започне войната срещу Иран на 28 февруари. И той не скри целта на администрацията да отслаби или свали комунистическото правителство на Куба, лична негова мисия от десетилетия, подчертава "Ню Йорк таймс".

Но следвайки примера на Тръмп, Рубио е готов да сключва сделки и с тези авторитарни правителства. Докато води икономическа война срещу Куба като блокира доставките на петрол до острова, Рубио тихомълком преговаря за отваряне на кубинската икономика с Раул Гилермо Родригес Кастро, внук на брата на Фидел Кастро, Раул.

Куба и Венецуела са важни моменти за администрацията. Но войната в Иран може да реши или провали президентството на Тръмп и политическото бъдеще на Рубио , тъй като те се борят с въпрос, пред който са изправени много американски администрации след Втората световна война, посочва "Ню Йорк Таймс": Може ли една нация да промени друга или да я принуди да се подчини чрез безмилостна бомбардировка?

Доналд Тръмп: САЩ може да сключат сделка с Куба

Докато американските и кубинските представители преговарят за бъдещето на управлявания от комунисти и икономически обсаден карибски остров, администрацията на Тръмп се стреми да свали президента Мигел Диас-Канел от власт,  според четирима души, запознати с разговорите, отбеляза "Ню Йорк Таймс".

Според някои служители на администрацията на Тръмп, отстраняването на държавния глава на Куба би позволило структурни икономически промени в страната, които г-н Диас-Канел, когото служителите смятат за хардлайнер, е малко вероятно да подкрепи, каза един от източниците.

Ако кубинците се съгласят, това ще доведе до първото голямо политическо сътресение,  произтичащо от преговорите между двете страни, откакто те започнаха преди няколко месеца.

Отстраняването на висшия служител в кубинското ръководство би дало на президента Тръмп символична победа, която би му позволила да каже на американската общественост, че е свалил лидера на ляво правителство, отдавна противопоставящо се на Съединените щати, както направи във Венецуела…

Източник: БТА, Пламен Йоти    
По темата

Белодробна емболия и сепсис: Колко опасно може да бъде поставянето на хиалурон в гърдите

Белодробна емболия и сепсис: Колко опасно може да бъде поставянето на хиалурон в гърдите

Новият лидер на Иран надхитрил смъртта за секунди, разкриват зловещи изтекли записи

Новият лидер на Иран надхитрил смъртта за секунди, разкриват зловещи изтекли записи

Убиецът на 11-годишната Никол е задържаният за жестокото нападение с нож в Бургас

Убиецът на 11-годишната Никол е задържаният за жестокото нападение с нож в Бургас

Крал Чарлз плати 3,75 милиона паунда за къща до тази на Камила

Крал Чарлз плати 3,75 милиона паунда за къща до тази на Камила

Пенсиите се вдигат с 44 евро

Пенсиите се вдигат с 44 евро

Renault залага на ДВГ за удължаване на пробега до 1400 км

Renault залага на ДВГ за удължаване на пробега до 1400 км

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел
Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

МЕТРО България и ICEX представят вкусовете на Испания

Чрез селекция от близо 200 емблематични испански продукти партньорството ще представи богатството на испанската кухня пред българските професионалисти и любители на добрата храна

Джейн Фонда към Барбaра Стрейзънд: Имах повече какво да кажа за Редфорд

Джейн Фонда споделя, че ѝ се иска тя да е могла да отдаде почит на своя скъп, вече покоен приятел Робърт Редфорд. На 98-ите годишни награди „Оскар" в неделя Барбра Стрейзънд излезе на сцената като част от сегмента „In Memoriam", за да почете Редфорд

"Как да служим на Русия": Нов учебен предмет в училищата

Властите в Русия продължават активно да интегрират военни теми в училищното образование

Пожар в Истанбул - бебе загина, а други двама души са ранени

Екипи за оглед на местопроизшествието са извършили действия в жилището, където е избухнал пожарът

Брутално нападение с нож над 25-годишна жена в Бургас

Брутално нападение с нож над 25-годишна жена в Бургас

България Преди 1 час

Причините за деянието са в процес на изясняване

Бивш офицер: НЛО парализира ядрен арсенал на САЩ през 1967 г.

Пенсиониран офицер от Военновъздушните сили на САЩ твърди, че неидентифицирани летящи обекти (НЛО) са изключили няколко ядрени ракети, когато са се появили около базата в Монтана, където е служил преди десетилетия. Мистериозна сила е парализирала способността на армията да контролира 10 междуконтинентални балистични ракети Minuteman I, оборудвани с ядрени бойни глави

ГЕРБ регистрира листата си за изборите в 25 МИР София

ГЕРБ регистрира листата си за изборите в 25 МИР София

България Преди 1 час

Водач на листата в 25 МИР София е лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва

Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва

Технологии Преди 1 час

Киното често ни представя различни възможности за бъдещето. То често "предвижда" и някои технологии, които хората много харесват и с времето стават реалност. Понякога обаче резултатът далеч не е точно това, което са очаквали

Съдът върна за ново разглеждане прекратеното дело за предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо

Според апелативните съдии първоинстанционният съд трябва да продължи съдопроизводствените действия по случая и да се произнесе по него

Заради твърдение на здравния министър: "ДПС-Ново начало" внася сигнал до Европрокуратурата

Подобни негативни явления трябва да бъдат пресрещани с нулева толерантност и нетърпимост, особено когато се отнася за толкова чувствителен за обществото сектор като здравеопазването, заявяват от ДПС

Ормузкият проток: Кой има най-големите петролни запаси?

Ормузкият проток: Кой има най-големите петролни запаси?

Свят Преди 2 часа

Блокадата на Ормузкия проток от Иран доведе до недостиг на петрол и повишаване на цените в целия свят

Руски дронове в Украйна - щети в Измаил и над 7 хил. без ток

Руски дронове в Украйна - щети в Измаил и над 7 хил. без ток

Свят Преди 2 часа

Нощна атака порази пристанищна и енергийна инфраструктура в Одеска област

„Предсказах 11 септември": Каква е истината зад думите на Доналд Тръмп

„Предсказах, че Осама бин Ладен ще унищожи Световния търговски център. Направих това предсказание година по-рано. Казах: по-добре го спрете. Той е лош човек", заяви американският президент. След това посочи конкретен източник за твърдението си: „Точно една година по-рано го написах в книга. Можете да проверите"

Пролет, смяна на часа и парад на планети: Какво ни очаква в небето до края на март и през май

Астрономическата пролет настъпва на 20 март в 16:46 ч., а само седмица по-късно превъртаме стрелките на часовника. Физикът Пенчо Маркишки от БАН разкрива защо денят всъщност е по-дълъг от нощта и кога точно да гледаме към небето за малкия планетен парад

Неприятен жребий за Григор Димитров в Маями

Неприятен жребий за Григор Димитров в Маями

България Преди 2 часа

Рафаел Колиньон ще бъде първият съперник на Григор Димитров в турнира от сериите "Мастърс" по тенис в Маями

Цените на петрола отново скочиха

Цените на петрола отново скочиха

Свят Преди 2 часа

Цената пое нагоре с над 4 на сто на фона на риск за доставките през Ормузкия проток

10 породи кучета, подходящи за отглеждане на открито

dogsandcats.bg

Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Жаклин Дочева отпразнува ЧРД на дъщеря си, чанта от захар украси тортата

Edna.bg

След червения килим в Ел Ей, Мирела Илиева с оръжие и рани в НАТФИЗ

Edna.bg

Костадин Хазуров: Треньорът е безсилен, когато опитните играчи на ЦСКА грешат

Gong.bg

"The Sun" с подробности: ще избере ли нападател на Рейнджърс България пред Чехия?

Gong.bg

Мъж, убил 11-годишно дете през 2017 г., е арестуван за жестоко нападение с нож в Бургас

Nova.bg

10 задържани при спецакция срещу купения вот и разпространението на дрога в Бургас (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg