Тръмп не се отказва от "честта" да превземе Куба

П од влияние на напрежението между САЩ и Куба американският президент Доналд Тръмп говори за "превземане" на социалистическата държава. Той вярва, че ще има "честта" да превземе Куба, заяви републиканецът пред журналисти в Белия дом, посочва "Зюддойче Цайтунг".

Под каквато и да е форма – дали ще "освободи" или "превземе" страната. Той би могъл да прави с Куба всичко, което пожелае. Тръмп не даде повече подробности. Според него Куба е "провалена държава". "Те нямат пари, нямат петрол, нямат нищо. Имат красива страна." И: "Това е прекрасен остров."

Икономически тежко засегнатият карибски остров е под засилен натиск от Вашингтон. Тръмп до голяма степен спря достъпа на Куба до петрол чрез блокада и заплахи за мита срещу доставчиците на петрол. В неделя американският президент обеща скорошно споразумение с Куба … или други мерки. "Куба също иска да сключи сделка и мисля, че доста скоро или ще сключим сделка, или ще направим каквото трябва да направим."

Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви в петък, че страната му е започнала преговори със САЩ.

Отношенията между Хавана и Вашингтон са напрегнати още от водената от Фидер Кастро социалистическа революция през 1959 г. При Тръмп американското правителство упражнява засилен натиск – особено след военната операция на САЩ във Венецуела, с която през януари свалиха от власт авторитарния президент Николас Мадуро, който беше отведен в Ню Йорк. Така Куба загуби един от най-важните си поддръжници. Венецуела снабдяваше Куба предимно с петрол. В същото време Куба и САЩ водят официални преговори, както потвърдиха миналата седмица и двете страни. Наскоро Тръмп заяви: "Куба се намира в последните мигове от досегашното си съществуване. Тя ще започне нов живот."

Trump: Cuba, it's a beautiful island. Great weather. I will be having the honor of taking Cuba. Whether I free it, take it. I think I can do anything I want with it, if you want to know the truth pic.twitter.com/Po7J9tJMr2 — Acyn (@Acyn) March 16, 2026

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Куба е на ръба на колапса и че САЩ може би ще "вземат" островната държава, посочи "Политико" .

В изявление пред репортери в понеделник в Белия дом Тръмп отправи нещо, което приличаше на неприкрито предупреждение към комунистическото ръководство на Куба, докато токов удар беше обхванал цялата страна на фона на задълбочаващата се икономическа криза.

"Мисля, че Куба вижда края", каза той. "Цял живот слушам за Съединените щати и Куба. Кога Съединените щати ще го направят? Наистина вярвам, че ще имам честта да завладея Куба." Помолен да обясни какво има предвид под "завладяване" на Куба, която се контролира от сегашния комунистически режим от 1959 г., Тръмп посочи, че САЩ ще се намесят "по някакъв начин".

"Дали ще я освободя, дали ще я завзема – мисля, че мога да правя с нея каквото си искам, ако искате да знаете истината. В момента те са много отслабена нация", каза той.

Тръмп обяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение с Куба

Коментарите бележат промяна към мрачни нюанси в тона на Тръмп, който в петък заяви, че "приятелско превземане" на Куба би било възможно.

"Ню Йорк Таймс" се спира на ролята, която държавният секретар Марко Рубио, който също така е съветник по националната сигурност, играе на този фон. През цялата си дълга политическа кариера Рубио се е застъпвал за свалянето на правителства, враждебни към Съединените щати, посочва вестникът. Някога е бил смятан за толкова идеологически несъвместим с Тръмп, че много чиновници и политици се съмняваха, че ще издържи и една година в администрацията. Но днес Рубио е начело на агресивните кампании на Тръмп за преструктуриране на правителствата на Иран, Венецуела, Куба и други държави, подчерта "Ню Йорк Таймс".

Американският президент, който обеща да сложи край на американските войни, сега възприема политиките, подкрепяни от Рубио и идеологическите сънародници на държавния секретар, което обезпокоява поддръжниците му , които смятаха, че Тръмп е въвел нова ера на военна сдържаност .

Рубио изглежда следва нов подход, изграден върху власт, свободна от принципи. Това е сливане на неоконсерватизма с транзакционизма на Тръмп и се свежда до използване на военната и икономическата мощ на САЩ, за да се превърнат авторитарните страни в клиентски държави, заключава "Ню Йорк Таймс".

САЩ срещу Куба: Бурята, която се задава

Вестникът отбелязва развитието на Рубио: Когато стана държавен секретар на Тръмп през януари 2025 г., той публично намали войнствените си възгледи, за да се присъедини към предизборното обещание на президента да "няма нови войни"; Но миналото лято стана говорител на военната интервенция срещу страни, които администрацията на Тръмп смята за слаби - той подкрепи атаките срещу Иран през юни и подчерта необходимостта Николас Мадуро, автократичният лидер на Венецуела, да бъде подведен под отговорност за кражба на избори и, по думите на Рубио, за ръководене на "наркотерористична" група…

Рубио напълно разкри ястреба вътре в себе си, когато администрацията се присъедини към Израел, за да започне войната срещу Иран на 28 февруари. И той не скри целта на администрацията да отслаби или свали комунистическото правителство на Куба, лична негова мисия от десетилетия, подчертава "Ню Йорк таймс".

Но следвайки примера на Тръмп, Рубио е готов да сключва сделки и с тези авторитарни правителства. Докато води икономическа война срещу Куба като блокира доставките на петрол до острова, Рубио тихомълком преговаря за отваряне на кубинската икономика с Раул Гилермо Родригес Кастро, внук на брата на Фидел Кастро, Раул.

Куба и Венецуела са важни моменти за администрацията. Но войната в Иран може да реши или провали президентството на Тръмп и политическото бъдеще на Рубио , тъй като те се борят с въпрос, пред който са изправени много американски администрации след Втората световна война, посочва "Ню Йорк Таймс": Може ли една нация да промени друга или да я принуди да се подчини чрез безмилостна бомбардировка?

Доналд Тръмп: САЩ може да сключат сделка с Куба

Докато американските и кубинските представители преговарят за бъдещето на управлявания от комунисти и икономически обсаден карибски остров, администрацията на Тръмп се стреми да свали президента Мигел Диас-Канел от власт, според четирима души, запознати с разговорите, отбеляза "Ню Йорк Таймс".

Според някои служители на администрацията на Тръмп, отстраняването на държавния глава на Куба би позволило структурни икономически промени в страната, които г-н Диас-Канел, когото служителите смятат за хардлайнер, е малко вероятно да подкрепи, каза един от източниците.

Ако кубинците се съгласят, това ще доведе до първото голямо политическо сътресение, произтичащо от преговорите между двете страни, откакто те започнаха преди няколко месеца.

Отстраняването на висшия служител в кубинското ръководство би дало на президента Тръмп символична победа, която би му позволила да каже на американската общественост, че е свалил лидера на ляво правителство, отдавна противопоставящо се на Съединените щати, както направи във Венецуела…