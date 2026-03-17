Джейн Фонда към Барбaра Стрейзънд: Имах повече какво да кажа за Редфорд

Д жейн Фонда споделя, че ѝ се иска тя да е могла да отдаде почит на своя скъп, вече покоен приятел Робърт Редфорд. На 98-ите годишни награди „Оскар“ в неделя Барбра Стрейзънд излезе на сцената като част от сегмента „In Memoriam“, за да почете Редфорд.

Легендарният актьор почина на 16 септември 2025 г. на 89-годишна възраст. „Искам да знам как така Стрейзънд беше там горе и правеше това за Редфорд?“, пошегува се 88-годишната Фонда пред Entertainment Tonight на парти след Оскарите.

Тя с усмивка добави, че Стрейзънд „е направила само един филм с него, а аз направих четири! Имам повече какво да кажа“. Смейки се, Фонда каза, че „винаги е била влюбена в него. Най-красивото човешко същество и с толкова силни ценности. И той направи много за киното, наистина промени филмите, издигна независимото кино“.

Стрейзънд участва заедно с Редфорд в режисираната от Сидни Полак романтична драма от 1973 г. „Каквито бяхме“. На сцената на церемонията, водена от Конан О'Браян, тя изнесе трогателен трибют към актьора и режисьора, последван за кратко от рядко изпълнение на живо на едноименната хитова песен, повече от десетилетие след последното ѝ изпълнение на „Оскарите“.

„Той беше блестящ, фин актьор. И си прекарвахме чудесно, когато си партнирахме, защото никога не знаехме какво ще направи другият в сцената“, каза тя за Редфорд.

От своя страна Фонда участва с покойния Редфорд във филмите The Tall Story (1960), „Преследването“ (1966), „Боси в парка“ (1967) и „Душите ни през нощта“ (2017). В изявление, споделено в деня на смъртта на нейния приятел, двукратната носителка на „Оскар“ каза: „Тази сутрин ме удари тежко, когато прочетох, че Боб си е отишъл. Не мога да спра да плача. Той означаваше много за мен и беше прекрасен човек във всяко отношение. Той олицетворяваше Америка, за която трябва да продължим да се борим“.

В разговор с ET Фонда призна, че „загубихме много наистина талантливи хора“ през последната година. Попитана за трибюта, воден от Рейчъл Макадамс, към нейната колежка от „Книга за възрастни“ Даян Кийтън, Фонда каза, че не е успяла да види този момент, „но нейната загуба ме удари много тежко“.

Тазгодишният сегмент „In Memoriam“ на „Оскарите“ включваше такива големи имена от Холивуд катоРоб Райнър, Катрин О'Хара, Вал Килмър, Робърт Дювал и др.