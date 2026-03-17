Белодробна емболия и сепсис: Колко опасно може да бъде поставянето на хиалурон в гърдите

Хиалуроновата киселина се използва широко в естетичната медицина - най-често за уголемяване на устни, оформяне на скули и изглаждане на бръчки

17 март 2026, 10:37
П рокуратурата разследва смъртта на млада жена след естетична процедура с хиалурон, поставен в гърдите. Случаят е от Дупница, а по информация на разследващите интервенцията е била извършена в частен кабинет. Проверява се дали е направена от лекар и била ли е издадена необходимата медицинска документация. Извършен е и обиск в кабинета на медика.

Хиалуроновата киселина се използва широко в естетичната медицина - най-често за уголемяване на устни, оформяне на скули и изглаждане на бръчки. През последните години обаче се прилага и за увеличаване на обема на гърдите чрез инжектиране - процедура, която специалисти предупреждават, че може да крие сериозни рискове. Какви са те разясни дерматологът д-р Емил Бърдаров в ефира на NOVA.

"Причината за смъртта на жената ще се изясни едва след приключване на разследването. По информация от колеги най-вероятно става въпрос за сепсис, довел до полиорганна недостатъчност. Причината може да е в самата процедура, но това не може да се потвърди без детайлен медицински анализ", коментира медикът. 

Колко опасни могат да са козметичните интервенции всъщност?

Той заяви, че процедурата с хиалурон за уголемяване на гърдите има история. Първоначално се извършва през 2007-2008 г., но след серия нежелани ефекти употребата ѝ за гърди е спряна през 2012 г. По-късно хиалуронът се използва за други части на тялото като седалище, ръце и прасци, но през 2017 г. е официално забранен. "Продължават обаче да се използват различни нерегистрирани продукти, които не са одобрени в Европа или САЩ", подчерта дерматологът.

И обясни рисковете от процедурата: "Основният проблем е, че хиалуроновата киселина в гърдите може да затрудни диагностицирането на рак, тъй като образува възли и фибрози, имитиращи туморни структури. Смъртните случаи в света са единични и обикновено се свързват с белодробна емболия или сепсис. Проблеми може да възникнат и от анестезията". 

Козметички се правели на пластични хирурзи

Нерегистрираните продукти често се внасят нелегално, продават се на по-ниска цена и се използват във флакони с голям обем (50-100 мл), което увеличава риска от инфекция и сепсис. При уголемяване на гърдите е необходим по-голям обем (200-400 мл), а използването на регистриран продукт би струвало между 8 и15 хиляди евро, което е сравнимо с цената на импланти.

"Пациентите често избират ниската цена, но това е рисковано. Важно е преди всяка естетична процедура да се направи задълбочена проверка на лекаря и на продуктите, които той използва. Ако някой представя процедурата като 100% безопасна, това е лъжа", категоричен е доктор Бърдаров. 

И предупреди, че не става въпрос за козметични процедури, а за медицински интервенции, които може да застрашат здравето. Всеки пациент трябва да бъде добре информиран и да избира лекари с доказан опит и качествени продукти.

Източник: NOVA    
