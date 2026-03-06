Война с природата: Защо Казахстан „взривява“ снега и реките си? (ВИДЕО)

Д окато в Европа се радваме на първите минзухари, в степите на Централна Азия пролетта не идва с песен на птици, а с оглушителен тътен от експлозии. Кадрите, които заливат социалните мрежи, изглеждат като сцена от високобюджетен екшън на Майкъл Бей, но в действителност са част от една от най-големите спасителни операции в света.

Войната с „Ледената тапа“: Природата срещу инженерите

В Казахстан пролетта е най-опасният сезон. Рязкото затопляне превръща спокойните през зимата реки в мощни и непредвидими оръжия. Когато температурите скочат над нулата, ледът с дебелина над метър започва да се пука и да се движи надолу по течението.

Проблемът идва, когато тези гигантски блокове се натрупват в тесните участъци на реките или се заклещват под опорите на мостовете. Така се образуват т.нар. „ice jams“ (ледени тапи) – естествени язовирни стени, които спират притока на вода. Зад тях се образува огромно налягане и нивото на реката може да се покачи с метри само за няколко часа, помитайки всичко по пътя си.

Хирургическа точност с килограми тротил

За да предотвратят катастрофата, властите са мобилизирали истинска армия от сапьори и хидролози. Но това не е хаотично гърмене – всяка експлозия е прецизно изчислена.

Сапьорите пробиват дупки в шахматен ред по повърхността на леда.

Зарядите се поставят така, че да „нарежат“ леда на малки парчета (ледена каша), които лесно преминават през критичните точки, вместо да се превръщат в разрушителна бариера.

Въздушно прикритие: Хеликоптери Eurocopter постоянно патрулират над поречията на реки като Чаган, Деркул и Уба, за да откриват нови струпвания на лед в реално време.

Сянката на миналото: Урокът от 2024 и 2025 г.

Причината за тази „агресивна“ превенция е болезненият спомен от последните две години. През 2024 и 2025 г. Казахстан и части от Русия преживяха най-тежките наводнения от близо век. Хиляди хора загубиха домовете си, а цели градове бяха евакуирани.

Authorities in Kazakhstan carried out controlled explosions on frozen rivers ahead of the Spring thaw. The blasts are designed to prevent ice jams on the waterways. pic.twitter.com/0PkVoieI6S — ABC News (@ABC) March 6, 2026

Тази година правителството действа по план „нула риск“. Почистени са над 2000 км канали, издигнати са десетки километри нови диги, а в готовност е приведена армия от:

39 000 спасители от Министерството на извънредните ситуации.

18 000 единици техника (булдозери, амфибии и самолети).

Над 400 временни лагера за евакуация, които са в пълна бойна готовност.

Числата на страха

В момента над 200 населени места в Казахстан са под директен риск от „голямата вода“. Сапьорите работят в денонощна надпревара с времето, защото прогнозите сочат още по-рязко затопляне. Всяка експлозия, която виждате във видеото, е спасен дом и предотвратена лична трагедия.