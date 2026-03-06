Любопитно

Война с природата: Защо Казахстан „взривява“ снега и реките си? (ВИДЕО)

В Казахстан пролетта е най-опасният сезон. Рязкото затопляне превръща спокойните през зимата реки в мощни и непредвидими оръжия

6 март 2026, 16:10
Война с природата: Защо Казахстан „взривява“ снега и реките си? (ВИДЕО)
Източник: iStock

Д окато в Европа се радваме на първите минзухари, в степите на Централна Азия пролетта не идва с песен на птици, а с оглушителен тътен от експлозии. Кадрите, които заливат социалните мрежи, изглеждат като сцена от високобюджетен екшън на Майкъл Бей, но в действителност са част от една от най-големите спасителни операции в света.

Войната с „Ледената тапа“: Природата срещу инженерите

В Казахстан пролетта е най-опасният сезон. Рязкото затопляне превръща спокойните през зимата реки в мощни и непредвидими оръжия. Когато температурите скочат над нулата, ледът с дебелина над метър започва да се пука и да се движи надолу по течението.

Проблемът идва, когато тези гигантски блокове се натрупват в тесните участъци на реките или се заклещват под опорите на мостовете. Така се образуват т.нар. „ice jams“ (ледени тапи) – естествени язовирни стени, които спират притока на вода. Зад тях се образува огромно налягане и нивото на реката може да се покачи с метри само за няколко часа, помитайки всичко по пътя си.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABC News (@abcnews)

Хирургическа точност с килограми тротил

За да предотвратят катастрофата, властите са мобилизирали истинска армия от сапьори и хидролози. Но това не е хаотично гърмене – всяка експлозия е прецизно изчислена.

  • Сапьорите пробиват дупки в шахматен ред по повърхността на леда.
  • Зарядите се поставят така, че да „нарежат“ леда на малки парчета (ледена каша), които лесно преминават през критичните точки, вместо да се превръщат в разрушителна бариера.
  • Въздушно прикритие: Хеликоптери Eurocopter постоянно патрулират над поречията на реки като Чаган, Деркул и Уба, за да откриват нови струпвания на лед в реално време.

Сянката на миналото: Урокът от 2024 и 2025 г.

Причината за тази „агресивна“ превенция е болезненият спомен от последните две години. През 2024 и 2025 г. Казахстан и части от Русия преживяха най-тежките наводнения от близо век. Хиляди хора загубиха домовете си, а цели градове бяха евакуирани.

Тази година правителството действа по план „нула риск“. Почистени са над 2000 км канали, издигнати са десетки километри нови диги, а в готовност е приведена армия от:

  • 39 000 спасители от Министерството на извънредните ситуации.
  • 18 000 единици техника (булдозери, амфибии и самолети).
  • Над 400 временни лагера за евакуация, които са в пълна бойна готовност.

Числата на страха

В момента над 200 населени места в Казахстан са под директен риск от „голямата вода“. Сапьорите работят в денонощна надпревара с времето, защото прогнозите сочат още по-рязко затопляне. Всяка експлозия, която виждате във видеото, е спасен дом и предотвратена лична трагедия.

Източник: The Astana Times    
Ледени тапи Наводнения в Казахстан Експлозии Спасителни операции Предотвратяване на наводнения Пролетни наводнения Борба с леда Речно управление Министерство на извънредните ситуации Рискове от топене на лед
Последвайте ни
Държавният глава подписа указ за рокада в МРРБ: Николай Найденов сменя Ангелина Бонева

Държавният глава подписа указ за рокада в МРРБ: Николай Найденов сменя Ангелина Бонева

50 изтребителя заличиха тайния бункер на Хаменей в Техеран

50 изтребителя заличиха тайния бункер на Хаменей в Техеран

Прокуратурата освободи три тела по случая

Прокуратурата освободи три тела по случая "Петрохан"

„Осем държави, осем шапки“: Новата корица на TIME за Тръмп взриви мрежата

„Осем държави, осем шапки“: Новата корица на TIME за Тръмп взриви мрежата

Великденски добавки към пенсиите под въпрос

Великденски добавки към пенсиите под въпрос

pariteni.bg
Audi тихо спира поръчките на A8 в Германия

Audi тихо спира поръчките на A8 в Германия

carmarket.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 22 часа
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 19 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 18 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

„Иран: революция, власт и война“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 3 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

.

"Щях да се облека по-елегантно, ако знаех": Тенис звездата Арина Сабаленка се сгоди по джапанки

Любопитно Преди 10 минути

Арина Сабаленка, водещата тенисистка в женския тенис, сподели новината за годежа си в социалните мрежи с бразилския бизнесмен Георгиос Франгулис във вторник, точно преди началото на турнира от WTA 1000

Полицията удари наркомафията в София

Полицията удари наркомафията в София

България Преди 1 час

В акцията са задържани 25 души

<p>Дечев: Освободените в МВР не са разследвали &bdquo;Петрохан&ldquo;</p>

Дечев: Освободените директори в МВР не са разследвали „Петрохан“

България Преди 1 час

Пламен Томов, Тихомир Ценов, Боян Раев и Захари Васков не са уволнени

Смениха директора на НАП

Смениха директора на НАП

България Преди 1 час

На негово място се назначава Милена Кръстанова

<p>Георгиева подаде сигнал за натиск и заплахи от прокурори</p>

Теодора Георгиева подаде сигнал за натиск и заплахи от прокурори

България Преди 1 час

В отговор на сигнала министърът на правосъдието предприе и предприема институционални действия

Европейската комисия порица изказването на Зеленски

Европейската комисия порица изказването на Зеленски

Свят Преди 2 часа

ЕК: Такъв език е неприемлив, не може да се отправят заплахи срещу държави от ЕС

.

Традициите са живи: Малки кукери гониха злото в Монтана

България Преди 2 часа

Със специално шествие децата от Монтана прогониха зимата и злото. Кметът Златко Живков бе домакин на малките гости пред Общината, където получи символични дарове за здраве. Празникът завърши с много танци, музика и снимки за спомен от събитието

Уволняват полицая, причинил тежка катастрофа в Перник

Уволняват полицая, причинил тежка катастрофа в Перник

България Преди 2 часа

Младши експерт Ивайло Петров, е отказал да бъде тестван с дрегер

<p>Мъж загуби паметта си заради хапчета за киселини</p>

47-годишен мъж загуби паметта си заради хапчета за киселини, приемал ги 5 години

Свят Преди 2 часа

Лекари предупреждават за опасните странични ефекти от дългото и неконтролирано приемане на инхибитори на протонната помпа

<p>Гаджев: Ситуацията с кабинета &quot;Гюров&quot; е потресаваща</p>

Христо Гаджев: Ситуацията с кабинета "Гюров" е потресаваща

България Преди 2 часа

Христо Гаджев: Играят "ядрената карта", за да отклонят вниманието

,

Титанични сблъсъци в „The Floor” тази седмица по NOVA

Любопитно Преди 2 часа

Игра на нерви очаква участниците в неделя от 20:00 ч.

Съдът даде ход на делото срещу полицаите от Казанлък, обвинени в убийство

Съдът даде ход на делото срещу полицаите от Казанлък, обвинени в убийство

България Преди 3 часа

През ноември м.г. с постановление на Пловдивския апелативен съд делото беше върнато на прокурор за отстраняване на съществени нарушения на процесуалните правила

Река Драва

6 март: Пурпурните води на Драва и българският щит срещу железния юмрук

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Какво е X Money? Супер-приложението на Илон Мъск, което може да промени начина, по по който боравите с пари

Какво е X Money? Супер-приложението на Илон Мъск, което може да промени начина, по по който боравите с пари

Свят Преди 3 часа

Сбогом на традиционните банки? X Money обещава 6% лихва, метални карти и пълно управление на финансите директно през платформата на Мъск, превръщайки я в западния еквивалент на WeChat

Нов случай на вандализъм срещу български клуб в Битоля

Нов случай на вандализъм срещу български клуб в Битоля

България Преди 3 часа

Извършителите са били маскирани и са изписали надписи върху сградата на клуба

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
1

Деца отливат фосили в Кърджали

sinoptik.bg
1

Тайните на Китайската чаена церемония

sinoptik.bg

Кучето, което открадна сърцата ни: Най-сладката роля на сватбата на Шарл Льоклер

Edna.bg

Енчев със суров коментар за “Бангаранга”

Edna.bg

Бахрейн и Саудитска Арабия отпадат от календара на Формула 1?

Gong.bg

Игор Тудор под заплаха след само 3 мача - обсъждат 5 имена за нов треньор на Тотнъм

Gong.bg

Освободиха телата на тримата, намерени мъртви в кемпера край Околчица

Nova.bg

МВнР: Въздушното пространство на ОАЕ е отворено, извършват се търговски полети

Nova.bg