Свят

Ирански удар предизвика пожар в рафинерия в Бахрейн

Междувременно част от служителите на западни посолства в Рияд са получили указание да останат на закрито

5 март 2026, 22:49
„Дори не ни помагайте, само ни дайте оръжията“: Планът на Зеленски за ултиматум към Путин

„Дори не ни помагайте, само ни дайте оръжията“: Планът на Зеленски за ултиматум към Путин
От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа

От обиди към молби за бази: САЩ се оказа в капан без подкрепата на Европа
Лазерни оръжия и Космически сили диктуват войната: САЩ топят иранския арсенал от орбита

Лазерни оръжия и Космически сили диктуват войната: САЩ топят иранския арсенал от орбита
„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“

„Горчиво ще съжалявате“: Иран плаши САЩ с отмъщение след потапянето на фрегатата „Дена“
Ирански ракети, удари по

Ирански ракети, удари по "Хизбула" и енергийна криза в Ирак - последните новини от Близкия изток
„Сродната душа“ на Гислейн Максуел е открит мъртъв в Москва

„Сродната душа“ на Гислейн Максуел е открит мъртъв в Москва
Представлява ли Иран заплаха за Европа

Представлява ли Иран заплаха за Европа
Иран отрече да е изстрелвал ракета към Турция

Иран отрече да е изстрелвал ракета към Турция

И рански ракетен удар предизвика пожар в основната държавна петролна рафинерия на Бахрейн, докато Иран продължи атаките си в района на Персийския залив за шести пореден ден, предаде АФП.

Междувременно част от служителите на западни посолства в Рияд са получили указание да останат на закрито, съобщиха дипломатически източници, след нападение срещу комплекса на посолството на Съединените щати по-рано тази седмица. 

Иран удари американски посолства в Близкия изток

Най-малко 13 души са загинали в държавите от Персийския залив, включително седем цивилни, откакто Иран започна ударите си в събота. Вашингтон съобщи, че шестима американски военнослужещи са били убити, включително четирима в Кувейт.

Пожар избухна в рафинерията на Bapco Energies в Бахрейн след иранската атака, но по-късно беше овладян, съобщи комуникационният център на кралството. Няма данни за пострадали при удара по рафинерията на остров Ситра, като производствените операции продължават, добавиха държавните медии.

Дрон взриви небостъргач в Бахрейн

По-рано Великобритания съобщи, че временно изтегля част от служителите на посолството си и техните семейства от Бахрейн заради влошената ситуация със сигурността.

Източник: БГНЕС    
Ирански атаки Персийски залив Бахрейн
Последвайте ни
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Как протича половият цикъл при женските котки

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер
Ексклузивно

Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Преди 1 ден
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Ексклузивно

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Преди 1 ден
Ердоган предупреди Иран с решителен отговор
Ексклузивно

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Преди 1 ден
Путин избухна: Това е терористична атака!
Ексклузивно

Путин избухна: Това е терористична атака!

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обездвижили счупен крак на дете с картон в Разлог

Обездвижили счупен крак на дете с картон в Разлог

България Преди 46 минути

От Центъра за спешна медицинска помощ обясниха, че не е използвана стандартната шина, тъй като тя е твърде груба

Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай

Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай

България Преди 1 час

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Свят Преди 3 часа

Тръмп: Зеленски трябва да се стегне

Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила

Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила

България Преди 4 часа

Тя изрази желание да вземе обратно децата си

Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов

Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов

България Преди 4 часа

Адемов припомни, че ръстът на осигурителния доход е 12 процента

Гюров се срещна с посланика на САЩ

Гюров се срещна с посланика на САЩ

България Преди 6 часа

Обсъдиха напредъка по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй"

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

България Преди 6 часа

Детето е с фрактура, било е прегледно в болница

Това са новите лица на основните постове в МВР

Това са новите лица на основните постове в МВР

България Преди 6 часа

Рокадите идват след освобождаването на досегашните директори на трите дирекции

Всички стартове на българския шампион Никола Цолов по DIEMA SPORT 3

Всички стартове на българския шампион Никола Цолов по DIEMA SPORT 3

Любопитно Преди 6 часа

Проследете първия етап от надпреварите във Формула 1, Формула 2 и Формула 3 от 6 до 8 март

Задържаха служител на ГДБОП за злоупотреба със служебно положение

Задържаха служител на ГДБОП за злоупотреба със служебно положение

България Преди 6 часа

В проверката и задържането са участвали служители от дирекция „Вътрешна сигурност“

Бритни Спиърс

Арестуваха Бритни Спиърс

Свят Преди 6 часа

42-годишната звезда бе закопчана с белезници в сряда вечер в окръг Вентура. След като прекара часовете до изгрев слънце в ареста, тя бе освободена в 6:07 ч. сутринта. Новината, потвърдена от Page Six и TMZ, взриви социалните мрежи

Иво Димчев

Иво Димчев откровено за стреса, сцената и участието си в „Като две капки вода“

Любопитно Преди 7 часа

Иво Димчев в абсолютно откровение за сцената, личния живот, смелостта да бъдеш различен и тежестта на миналото

.

Звездна битка с вкус на палачинки в Кухнята на Ад

Любопитно Преди 7 часа

Още един от известните участници напуска надпреварата

<p>Приеха промени и пенсиите могат да скочат до 760 евро</p>

Приеха на второ четене промените за вторите пенсии

България Преди 7 часа

Дадена и възможност почти 16 млрд. евро, които се намират в пенсионните фондове, да могат да бъдат инвестирани

Престъпна организация насилвала жени в България

Престъпна организация насилвала жени в България

България Преди 7 часа

Извършени са 25 обиски и претърсвания на жилища и автомобили

Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира

Искри в кабинета, Запрянов говори с Борисов, Гюров реагира

България Преди 8 часа

Решението за разполагането на военните самолети в София е взето на 17 и 18 февруари

Всичко от днес

От мрежата

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
1

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет

sinoptik.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg

Смехът ѝ изчезна – как да го върнеш?

Edna.bg

Звездна битка с вкус на палачинки в Кухнята на Ада

Edna.bg

Алваро Арбелоа с коментар за случващото се с Мбапе и Белингам

Gong.bg

Сериозен успех за Георги Миланов в Румъния, Динамо Букурещ на полуфинал за Купата

Gong.bg

Българи в различни точки на Близкия изток и Южна Азия все още очакват помощ, за да се приберат

Nova.bg

Иран: Поразен е американският самолетоносач „Ейбрахам Линкълн"

Nova.bg