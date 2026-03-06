Свят

Доналд Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение

Той допълни, че ракетният и безпилотен капацитет на Техеран се разбива и че „техният флот е изчезнал - 24 кораба за три дни“

6 март 2026, 07:56
Доналд Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение
Източник: БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, Техеран се обръща към Вашингтон за сключване на споразумение на фона на американските и израелските удари срещу Иран, предаде Ройтерс.

„Те се обаждат, питат как да сключим сделка. Казах им, че леко са закъснели“, заяви Тръмп по време на събитие в Белия дом. Той допълни, че ракетният и безпилотен капацитет на Техеран се разбива и че „техният флот е изчезнал - 24 кораба за три дни“.

Тръмп за Иран: Ще става по-зле

„Също така призоваваме иранските дипломати по света да поискат убежище и да ни помогнат да оформим нов и по-добър Иран“, заяви той.

Същевременно американският президент заяви, че първо иска да приключи войната в Иран, но след това „ще бъде само въпрос на време, преди много невероятни хора да се върнат в Куба“. Според него Хавана „много иска да сключи сделка“. „Искаме първо да приключим това“, заяви той, визирайки конфликта в Иран.

Тръмп заяви още, че не е загрижен за покачващите се цени на горивата в САЩ, причинени от разширяващия се конфликт в Иран, като заяви в ексклузивно интервю за Ройтерс, че американската „военна операция“ е негов приоритет.

„Нямам никакви притеснения за това. Те ще паднат много бързо, когато това приключи, и ако се повишат, ще се повишат“, заяви той, когато го попитаха за по-високите цени на бензиностанциите. Коментарите бележат промяна в тона на президента, който миналия месец говори за спад в цените на горивата, отбелязва Ройтерс.

Политическите анализатори говорят, че постоянното покачване на цените на горивата може да навреди на републиканците на междинните избори през ноември, когато контролът над Конгреса на САЩ ще бъде заложен на карта. Избирателите вече са недоволни от високата цена на живот и начина, по който Тръмп управлява икономиката.

Тръмп: Писна ми, взривяваме всички ядрени съоръжения

Началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс и министърът на енергетиката Крис Райт са се свързали с изпълнителни директори на петролни компании, за да обмислят възможните варианти за борба с покачващите се цени на енергията, заяви прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит.

Тръмп е очертал график от четири до пет седмици за военната кампания срещу Иран, но политически и военни експерти го поставят под въпрос, отбелязвайки, че правителството на САЩ все още не е формулирало крайната си цел, докато конфликтът продължава да се разпространява в региона и отвъд него.

Тръмп за Иран: Те искат да преговарят: Твърде късно!

В интервюто Тръмп заяви, че не се стреми да използва Стратегическия петролен резерв, най-големия авариен запас от суров петрол в света, и че е уверен, че Ормузкият проток, критичният канал за доставка на петрол близо до Иран, ще остане отворен, защото иранският флот е на „дъното на морето“.

Световните цени на петрола скочиха с 16% от началото на войната в събота. Средната национална цена на бензина се е повишила с 27 цента от миналата седмица до 3,25 долара за галон. Настоящата национална средна стойност е с 15 цента по-висока от преди година. Тръмп заяви, че цените „не са се повишили много“.

Лидерите на републиканците в Конгреса, като председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, също отхвърлиха опасенията относно покачващите се цени на бензина, дори когато партията планира да съсредоточи преди междинните избори върху икономическите успехи.

Източник: БТА    
Доналд Тръмп САЩ Иран Конфликт в Иран Цени на горивата Споразумение Военна операция Белия дом Куба Ормузки проток
Последвайте ни

По темата

Нова промяна във времето: Слънце и пролетни температури

Нова промяна във времето: Слънце и пролетни температури

Ескалация на войната в Близкия изток: Удари между Иран и Израел, тревоги за сигурността в Европа

Ескалация на войната в Близкия изток: Удари между Иран и Израел, тревоги за сигурността в Европа

Финландия отменя пълната забрана за разполагане на ядрени оръжия

Финландия отменя пълната забрана за разполагане на ядрени оръжия

Изправеният прачовек: кост от Чирпан променя историята?

Изправеният прачовек: кост от Чирпан променя историята?

Приеха промените за вторите пенсии на второ четене

Приеха промените за вторите пенсии на второ четене

pariteni.bg
Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 12 часа
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 10 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 8 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Ето от кога започва подаването на заявленията за гласуване в чужбина</p>

Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за гласуване на изборите до 24 март

България Преди 1 час

Заявленията могат да бъдат подадени писмено чрез дипломатическите и консулските представителства или по електронен път на интернет страницата на ЦИК

Страхът от старостта състарява жените по-бързо

Страхът от старостта състарява жените по-бързо

Любопитно Преди 1 час

Неотдавнашно проучване установи, че жените с високи нива на тревожност относно старостта показват признаци на ускорено биологично стареене на клетъчно ниво

Ирански удар предизвика пожар в рафинерия в Бахрейн

Ирански удар предизвика пожар в рафинерия в Бахрейн

Свят Преди 9 часа

Междувременно част от служителите на западни посолства в Рияд са получили указание да останат на закрито

Обездвижили счупен крак на дете с картон в Разлог

Обездвижили счупен крак на дете с картон в Разлог

България Преди 9 часа

От Центъра за спешна медицинска помощ обясниха, че не е използвана стандартната шина, тъй като тя е твърде груба

Иранци се биха заради Хаменей във Виена

Иранци се биха заради Хаменей във Виена

Свят Преди 9 часа

Специални части са успели да овладеят ситуацията

Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай

Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай

България Преди 9 часа

Тръмп заяви, че трябва да участва в избора на лидер на Иран

Тръмп заяви, че трябва да участва в избора на лидер на Иран

Свят Преди 11 часа

Тръмп: Синът на Хаменей е неприемлив за мен

Скок в цените на бензина и дизела в България

Скок в цените на бензина и дизела в България

България Преди 11 часа

Увеличението е с около 3-4 цента за литър

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Свят Преди 12 часа

Тръмп: Зеленски трябва да се стегне

Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила

Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила

България Преди 13 часа

Тя изрази желание да вземе обратно децата си

Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов

Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов

България Преди 13 часа

Адемов припомни, че ръстът на осигурителния доход е 12 процента

Иран: Нашият народ е брутално избиван

Иран: Нашият народ е брутално избиван

Свят Преди 14 часа

Багаи: Агресорите умишлено атакуват цивилни райони

Гюров се срещна с посланика на САЩ

Гюров се срещна с посланика на САЩ

България Преди 14 часа

Обсъдиха напредъка по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй"

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

България Преди 14 часа

Детето е с фрактура, било е прегледно в болница

Това са новите лица на основните постове в МВР

Това са новите лица на основните постове в МВР

България Преди 15 часа

Рокадите идват след освобождаването на досегашните директори на трите дирекции

Всички стартове на българския шампион Никола Цолов по DIEMA SPORT 3

Всички стартове на българския шампион Никола Цолов по DIEMA SPORT 3

Любопитно Преди 15 часа

Проследете първия етап от надпреварите във Формула 1, Формула 2 и Формула 3 от 6 до 8 март

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета с естествен талант за проследяване на миризми

dogsandcats.bg

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
1

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет

sinoptik.bg
1

Три нови лъвчета в Зоопарк Стара Загора

sinoptik.bg

Красив повод за празник: Ето кой има имен ден на 6 март

Edna.bg

Дневен хороскоп за 6 март, четвъртък

Edna.bg

Още един национал в Левски

Gong.bg

Славия и Спартак Варна откриват 25-ия кръг efbet Лига с интригуващ сблъсък в столицата

Gong.bg

Продължава евакуирането на българи от засегнати от конфликта в Близкия изток райони

Nova.bg

Момчето, ударено от моторна шейна в Банско, е със счупен таз на 2 места

Nova.bg