Тръмп заяви, че трябва да участва в избора на лидер на Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че трябва да се включи лично в избора на следващия върховен лидер на Иран, предаде "Ройтерс".

"Синът на Хаменей е неприемлив за мен. Искаме някой, който ще донесе хармония и мир в Иран", каза Тръмп в интервю за сайта "Аксиос".

"Трябва да се включа в избора, както с Делси във Венецуела", добави той, визирайки Делси Родригес, която оглави венецуелското правителство след задържането на Николас Мадуро от САЩ.

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, сочен за негов наследник?

Моджтаба Хаменей, син на покойния върховен лидер на Иран, е оцелял след американските и израелските удари в събота срещу Ислямската република, при които е бил убит баща му Али Хаменей, отбелязва "Ройтерс", позовавайки се на ирански източници.

Духовник от среден ранг с близки връзки с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, хардлайнерът Моджтаба е една от влиятелните фигури в Иран и сочен за предполагаем наследник на баща, убитият в събота върховен аятолах Али Хаменей.

Според иранската конституция изборът трябва да бъде направен от Съвета на експертите. Постът на върховен лидер не се наследява и именно кръвната връзка вероятно е най-голямата пречка пред Моджтаба за поста.

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Вчера Израел обяви, че е нанесъл удар по сградата, където заседава Съветът на експертите точно по време на гласуването за нов върховен лидер на Иран. Властите в Техеран отрекоха информацията, но все още не е не е обявено името на наследника на Али Хаменей на поста.