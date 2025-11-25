Свят

Нови арести за обира на века в Лувъра, още четирима са задържани

Всички задържани са от парижкия регион

25 ноември 2025, 18:34
Ч етирима души са били арестувани в рамките на разследването на обира в Лувъра през октомври - двама мъже, на 38 и 39 години, и две жени, на 31 и 40 години, съобщи прокуратурата в Париж, цитирана от АФП.

Всички задържани са от парижкия регион. От прокуратурата отказват да посочат в какво са заподозрени преди изтичането на срока на задържането им. 

Още петима арестувани за обира на века в Лувъра: Бижутата още липсват

"Четирима души вече са обвинени в рамките на съдебното разследване, започнато на 29 октомври 2025 г.", напомни прокурорът на Париж Лор Бекюо.

Сред тях трима мъже, на възраст 35, 37 и 39 години, са заподозрени, че са били част от групата от четирима престъпници, които на 19 октомври са проникнали в парижкия музей. Четвъртата е 38-годишна жена, която е заподозряна в съучастие.

Обирът посред бял ден отне на извършителите осем минути. За това време те проникнаха в Галерията на Аполон в Лувъра и откраднаха осем бижута на френската корона. 

Дръзкото деяние предизвика вълнение по целия свят. Плячката се оценява на 88 милиона евро, но в настоящия си вид е непродаваема. До днес бижутата не са открити.

Трети задържан за обира на века в Лувъра: Бижутата още липсват

Успоредно с разследването възникна полемика относно сигурността на Лувъра. Сметната палата - органът, който отговаря за публичните средства, счете, че най-посещаваният музей в света е "давал предимство на забележими и атрактивни дейности" за сметка на сигурността.
       
Изправен пред тревожна амортизация, в началото на годината президентът Еманюел Макрон обяви "колосален" проект за модернизиране на музея, включващ нов вход, зала, посветена на "Мона Лиза", и по-скъпи билети за посетители от страни извън ЕС.

Вижте в нашата галерия: Обраха Лувъра - музеят затвори врати

Обраха Лувъра - музеят затвори врати
26 снимки
Лувъра
Лувъра
Лувъра
Лувъра
Източник: БТА, Елена Христова    
Източник: БТА, Елена Христова
