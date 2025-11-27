Организират дарителска кампания за набиране на 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев

Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата

А ктьорът Филип Буков стартира дарителска кампания за гаранцията на кмета на Варна Благомир Коцев. Новината бе съобщена от семейството на Коцев в неговия официален профил във Facebook.

В публикацията близките на кмета посочват, че Буков се е свързал лично с тях, за да ги информира за инициативата. По думите му хора от цялата страна изразяват желание да дарят средства, за да може Коцев да се прибере възможно най-скоро у дома.

Срещу 200 000 лева пускат под гаранция кмета на Варна Благомир Коцев (СНИМКИ)

„Благодарим му за инициативата. Той неведнъж показа, че е на страната на свободните граждани, които десетки пъти излизаха на протест в София, Варна, Пловдив и Русе в подкрепа на Благо“, заявяват от семейството.

Те подчертават, че кампанията „Свобода за Благо“ е единствената дарителска инициатива, официално подкрепена от тях.

По-рано и депутатът от ПП–ДБ Манол Пейков обяви отделна кампания за набиране на средства за гаранцията на Коцев.

Припомняме, че кметът на Варна Благомир Коцев бе задържан на 8 юли 2025 г. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу него и още четирима обвиняеми за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд постанови делото да бъде разглеждано от Окръжния съд във Варна. Чрез системата за случайно разпределение на делата за съдия по процеса бе определена Светла Даскалова.