Люка Филип е новият председател на Интерпол

М еждународната организация на криминалната полиция (Интерпол) избра днес френския полицейски служител Люка Филип за свой председател, предаде Ройтерс.
Филип бе избран за четиригодишен мандат на заседание на Общото събрание на Интерпол в Маракеш, Мароко.
Lucas PHILIPPE of France 🇫🇷 has been elected President of INTERPOL’s Executive Committee (4 years) pic.twitter.com/3pmePlE50W— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 27, 2025
На заседанието се събраха 886 участници от 179 държави, членуващи в Интерпол, и 34 международни организации, които обсъждат въпроси като киберпрестъпността, онлайн измамите, организираната престъпност и защитата на данни, съобщиха организаторите.
Организацията, създадена през 1923 г. с цел да улесни сътрудничеството между полицейските служби на страните членки, избира на всеки четири години председател, чиято роля е предимно церемониална, посочва Франс прес.
Le commissaire Lucas Philippe est élu président d’#Interpol pour 4 ans.— Commissaires de la Police Nationale SCPN (@ScpnCommissaire) November 27, 2025
Un parcours hors norme : antiterrorisme, stups, GIR, missions internationales, coopération policière au plus haut niveau.
Un excellent choix pour Interpol et une très bonne nouvelle pour le rayonnement de la… pic.twitter.com/hEItOT8qQG
Петдесет и три годишният Филип е главен инспектор на френската полиция и настоящ съветник по европейски и международни въпроси към генералния директор на националната полиция на Франция.
Заемащият длъжността председател на Интерпол председателства годишните заседания на Общото събрание - върховният ръководен орган на организацията, който определя общата политика, методите на работа и финансовите насоки, отбелязва АФП.