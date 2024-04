Мъж е хоспитализиран с рядък вирус след ухапване от маймуна

Ц ентърът за опазване на здравето в Хонконг съобщи, че 37-годишен мъж е в критично състояние в интензивното отделение, след като е дал положителна проба за рядък вирус.

Патогенът, известен като herpesvirus simiae или "B virus", се пренася по естествен път в урината, изпражненията и слюнката на макаците, които се разхождат на много обществени места в Хонконг.

Според семейството на пациента мъжът е получил рана от едно от животните, докато е посещавал Кам Шан Кънтри Парк в Хонконг, известен още като Хълма на маймуните, в края на февруари.

Месец по-късно мъжът е постъпил в болница "Ян Чай" с треска и влошено съзнание и оттогава е приет в интензивното отделение. Към 3 април няма други официални данни за здравословното състояние на мъжа.

Като се има предвид честотата на контактите между хора и маймуни в града, е изненадващо, че случаят е първи за Хонконг. И все пак вирусът, който споделя значителна част от структурата си с вирусите на херпес симплекс 1 и 2, просто не се чувства така добре в човешкото тяло, както при макаците.

