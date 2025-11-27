Великобритания даде временен лиценз на "Лукойл Интернешънъл"

С лужбата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към министерството на финансите на Великобритания издаде временен лиценз, позволяващ на компании да продължат дейността си с „Лукойл Интернешънъл“ (Lukoil International GmbH) – базираното в Австрия дъщерно дружество на руската компания „Лукойл“, което притежава чуждестранните активи на групата, включително тези в България, предаде Ройтерс.

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Лицензът е валиден до 26 февруари и разрешава извършването на плащания и други сделки при определени условия, като се подчертава, че средствата, дължими към „Лукойл“, остават замразени.

По-рано този месец Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“.

САЩ изключиха България от санкциите срещу "Лукойл"

Лицензът позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 г.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ.