Орбан: Унгария и Сърбия са ключови за Балканската стабилност

„Това, което се нарича приятелство в ежедневието и добри отношения между народите ни, се нарича съюз в международната политика“, заяви Орбан

27 ноември 2025, 17:52
Източник: БГНЕС/EPA

У нгарският и сръбският народ „не живеят редом, а заедно“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан, след като получи наградата „Пастор Ищван“ в граничния сръбски град Суботица, допълвайки, че не може да има стабилност на Балканския полуостров без сръбско-унгарско сътрудничество, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Орбан: Без Сърбия в ЕС, няма да има стабилност на Балканите

„Това, което се нарича приятелство в ежедневието и добри отношения между народите ни, се нарича съюз в международната политика“, заяви Орбан. „Накратко, това означава, че можем да разчитаме едни на други. Ако има неприятности, може да се обърнем едни към други за помощ без допълнителни въпроси. В такива времена живеем днес“, допълни той.

„Значението на нашето сътрудничество отива отвъд отношенията между двата народа и цели стабилизирането на целия балкански свят, на целия регион“, заяви той.

„Нека не скромничим, без сръбско-унгарско сътрудничество не може да има стабилност в целия регион. Виждаме промени по света днес, които правят унгарско-сръбските връзки още по-ценни“, заяви унгарският премиер.

„Старият свят, в който живяхме досега, се разпада пред очите ни“, заключи Орбан.

Източник: Виктор Турмаков/БТА    
Виктор Орбан Унгарско-сръбско сътрудничество Балканска стабилност Сръбско-унгарски отношения
