Любопитно

Кейт Мидълтън се завърна и остави всички без думи

Принцесата се появи отново публично в Лондон, където посети благотворителната организация Anna Freud, свързана с детското психично здраве

27 ноември 2025, 17:12
Източник: Getty Images

П рез последните дни се говореше много за това, че Кейт Мидълтън не придружи съпруга си, принц Уилям, по време на последното му посещение в Уелс. Сега обаче принцесата се връща към работните си ангажименти и го прави в Лондон, посещавайки благотворителната организация Anna Freud. Последната ѝ поява до този момент беше на събитие, което буквално остави всички без думи, съобщава Hola!.

Рокля, която дебютира в Бостън

Предишното ѝ участие, в което видяхме блестящия ѝ стил, беше Royal Variety Performance в „Роял Албърт хол“ в британската столица. Там тя изглеждаше великолепно в зелена кадифена рокля, носеща предвкус на Коледа (между другото, следващата седмица тя ще заснеме своето коледно телевизионно шоу). Към визията си беше добавила и исторически обеци, принадлежали на покойната кралица Елизабет II.

Източник: Getty Images

Днес, в качеството си на патрон на организацията Anna Freud, стилът ѝ е по-непринуден и следва любимата ѝ линия за работни ангажименти. Вместо костюм, към които тя често посяга напоследък, Кейт е избрала елегантна и много женствена рокля.

Кейт Мидълтън е извадила от гардероба си силно вталена рокля с ефектен принт, с миди дължина, яка тип „Питър Пан“, дълги ръкави и колан в същия десен, който подчертава още повече силуета ѝ. Моделът е на Emilia Wickstead и принцесата го носи за първи път на 2 декември 2022 г. по време на посещението си в центъра за младежко развитие на Харвардския университет в Бостън — часове преди церемонията по връчването на наградите Earthshot, на която тя се появи в впечатляваща зелена вечерна визия от Solace London.

Източник: Getty Images

Нов кафяв велурен клъч

В онзи есенен ден преди три години Кейт съчета своята рокля на Emilia Wickstead със синя чанта с къса дръжка — модел Harlow на Mulberry — и черни велурени обувки на Gianvito Rossi. Днес обаче принцесата е избрала различни аксесоари. В ръцете си държи нова чанта — The Small Hudson в цвят мока от DeMellier. За обувки е заложила на високи токчета от сив антрацитов питон на Hugo Boss — чифт, който притежава от 2016 г. и е носила общо седем пъти. Като бижута носи диамантени обеци със сапфири.

След слуховете за отсъствието ѝ: Кейт Мидълтън отвръща с безупречна визия в Лондон
20 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
