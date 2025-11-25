Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила

А мериканският президент не внесе днес много празнично настроение, когато помилва две пуйки преди Деня на благодарността, изричайки повече обиди отколкото благопожелания по време на традиционен ритуал в Белия дом, предаде Асошиейтед прес.

Той се пошегува, че ще изпрати пуйките в печално известен затвор в Салвадор, който се използва за настаняване на депортирани от САЩ мигранти. Тръмп каза, че птиците трябва да бъдат наречени Чък и Нанси – на името на стожерите на демократите Чък Шумър и Нанси Пелоси, но добави, че никога не би помилвал тези хора.

President Donald Trump pardoned Thanksgiving turkeys Gobble and Waddle — joking he nearly named them after Democrats Nancy Pelosi and Chuck Schumer. pic.twitter.com/l61UWhaUPS — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 25, 2025

Тръмп заяви, че миналогодишното помилване, извършено от бившия президент Джо Байдън, е недействително, защото той е използвал автоматична писалка. "Къде е Хънтър?", попита американският лидер, намеквайки, че синът на неговия предшественик може още веднъж да се изправи пред проблеми с правосъдието.

След това Тръмп взе на прицел губернатора на щата Илинойс Джей Би Прицкър – демократ, който се възпротиви на плановете на Белия дом да разположи войници от Националната гвардия в Чикаго.

50 pound North Carolina raised turkey “Gobble” officially given a full and unconditional pardon by @POTUS @realDonaldTrump @GrayMediaGTN pic.twitter.com/6b4tz2MnxF — Gray Media Washington News Bureau (@GrayDCnews) November 25, 2025

Американският президент каза, че е подготвил шега за Прицкър, но допълни: "Отказвам да говоря за това, че е дебел мърльо. Не съм го споменавал".

Тези думи на Тръмп предизвикаха заразителен смях сред присъстващите в Розовата градина на Белия дом.