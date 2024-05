Воден ад в Афганистан: Над 200 са жертвите на бедствието

Н аводнения отнеха живота на повече от 200 души в северната афганистанска провинция Баглан, заяви днес пред Франс прес Международната организация по миграция, която е част от системата на ООН.

Вчерашните наводнения причиниха смъртта на 100 души в окръг Багалан Джадид и на 100 души в окръг Бурка, каза представител на Международната организация по миграция.

Flash floods from seasonal rains in Afghanistan have killed hundreds of people and injured a 'substantial number'https://t.co/3o8PPEUQF8