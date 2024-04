Нивото на река Урал в руския град Оренбург достига 11,83 метра (ВИДЕО)

Н ивото на река Урал в руския град Оренбург е достигнало 11,83 метра, съобщиха местните власти днес, след като няколко големи реки в Русия излязоха от бреговете си заради историческия приток на вода от топящ се сняг, предаде Ройтерс.

Floods engulfed cities and towns across Russia and Kazakhstan after Europe's third-longest river burst its banks, forcing about 110,000 people to evacuate and swamping parts of the Russian city of Orenburg https://t.co/Mnb4mX0Vgm pic.twitter.com/f5IIZdamc0