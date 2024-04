Водата продължава да се покачва, над 6000 жители на руската Курганска област са евакуирани

П овече от 6000 души, живеещи в руската Курганска област, са евакуирани заради наводнения, предаде Ройтерс, позовавайки се на агенция РИА Новости.

Наводненията от топящия се сняг принудиха над 110 000 души в планинската верига Урал, в Сибир и Казахстан да напуснат домовете си, след като реките Урал и Тобол излязоха от коритата си.

В областта са разкрити близо 100 пункта за временно настаняване, за които се събират нужните количества храна и питейна вода, отбелязва ТАСС.

Равнището на водата на реките Урал и Тобол и днес продължава да се повишава край руските градове Оренбург и Курган. Местните власти съобщиха, че районът е обхванат от необичайно силни пролетни наводнения, предава Ройтерс, позовавайки се на руски медии.

Нивото на р. Урал, която тече от Русия към Казахстан, се е повишило с още 32 см и е вече със 124 см над безопасното ниво, съобщиха властите.

More than 100,000 people have been evacuated in Russia and Kazakhstan due to severe flooding, marking the worst flooding in decades for the region...🌊 pic.twitter.com/uFNlAjKprY

Равнището на р. Тобол се е повишило с 8 см през нощта в района на град Курган, предаде РИА Новости.

В Кремъл вчера предупредиха, че най-лошото от наводненията тепърва предстои.

По данни от тази сутрин боят на наводнените жилища на територията на Русия е намалял на 12 326, съобщи ТАСС. По-рано се съобщаваше за над 13 000 жилища. Според източник от спасителните служби ситуацията остава най-сложна в Оренбургска област. Същевременно той заяви, че в близката Тюменска област съществува заплахата 63 населени места да бъдат наводнени – при най-лошия сценарий може да се наблюдава стремителен ръст на равнището на река Ишим. Пикът на водното равнище там се прогнозира за 22 и 23 април. В момента се води работа по укрепване на брега на ѝ. Самолет на руското министерство на извънредните ситуации е доставил в региона съответната укрепваща екипировка.

Първият вицепремиер на Казахстан Роман Скляр по време на пътуването си до засегнатата Северноказахстанска област е наредил да се засили контрола на качеството на питейната вода в Петропавловск, а също така да се издигат диги в застрашените райони.

До момента в 10 района в Казахстан е обявено извънредно положение от местен мащаб. От началото на наводненията са спасени и евакуирани около 97 800 души, в пунктове за временно настаняване се намират над 7000 души.

🇷🇺🚨‼️ FLOODINGS ARE STILL ONGOING IN THE ORENBURG REGION, RUSSIA.



This is the situation now in the village of Kuznechny in Orenburg, whose residents are being evacuated due to the threat of flooding. pic.twitter.com/Tlc7eJK9dT