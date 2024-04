Опустошителни наводнения в Афганистан, има много жертви и ранени

Б едствени наводнения, причинени от сезонните дъждове в Афганистан, отнеха живота най-малко тридесет и трима души, а ранените в рамките на три дни са двадесет и седем, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на говорител на талибаните от вчера.

Абдула Джанан Саик, говорител на министерството на управлението на природните бедствия, заяви, че внезапни наводнения са връхлетели столицата Кабул, както и няколко провинции. По негови данни повече от шестстотин жилища са или разрушени, или повредени, докато двеста глави добитък са се удавили.

Heavy flooding from seasonal rains in Afghanistan has killed dozens of people. Afghan residents gather near the Pul-e-Malan bridge near the Hari Rud River following the flash floods on the outskirts of Herat on March 12, 2024. https://t.co/SC3f0b4mej

Наводненията са нанесли щети и на осемстотин хектара земеделска земя, като са откъснали над осемдесет и пет километра от пътната мрежа, добави Саик.

Officials at the Afghanistan National Disaster Management Authority (ANDMA) have stated that as a result of recent floods in the past three days in 17 provinces, 33 people have been died and 27 others were injured.https://t.co/QXzrCJHtXH