Проливни дъждове в Рио де Жанейро, жертвите са най-малко 11

Н ай-малко единадесет души са станали жертва на проливни дъждове в Рио де Жанейро, предаде ТАСС, като се позова на съобщение от вчера на Центъра за оперативно наблюдение към кметството на бразилския мегаполис.

At least 11 people have been killed in #Brazil's Rio de Janeiro after heavy #rains battered the state over the weekend. Rio's mayor Eduardo Paes announced a state of emergency. Heavy rains have flooded main access roads and affected the operation of bus and metro lines. pic.twitter.com/1LwzzlTHPj