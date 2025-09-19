Свят

Вдовицата на Чарли Кърк оглавява създадената от него младежка организация

"Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре", заяви Ерика Кърк

19 септември 2025, 09:17
Вдовицата на Чарли Кърк оглавява създадената от него младежка организация
Източник: AP/БТА

Е рика Кърк, вдовицата на американския инфлуенсър Чарли Кърк, който бе убит миналата седмица, ще го замени начело на организацията Turning point USA ("Повратна точка"), създадена от него, за да привлича млади американци в Републиканската партия, съобщиха представители на организацията, цитирани от Франс прес.

"Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре", заяви Ерика Кърк два дни след убийството на Кърк.

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Създадена от Чарли Кърк, когато той е едва 18-годишен, Turning point USA се утвърждава през годините. Тя има подразделения в над 800 университетски кампуса в цялата страна, а основателят ѝ бе смятан за част от "механизма", спомогнал за преизбирането на Доналд Тръмп за президент миналата година. 

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк призна в скрита бележка

След смъртта на 31-годишния Чарли Кърк  "управителният съвет на Turning point избра единодушно Ерика Кърк за директор на организацията, обяви самата организация в социалната мрежа X.

Тридесет и шест годишната Ерика е назначена за председателка на управителния съвет.

"Чарли е казвал на няколко души преди, че би искал точно това, в случай на неговата смърт", отбелязва организацията.

Източник: Десислава Иванова/БТА    
Ерика Кърк Чарли Кърк организация
