Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

О тстраняването на водещия от ABC Джими Кимъл предизвика вълна от реакции в САЩ. Президентът Доналд Тръмп дори заяви, че телевизионните мрежи, които са "срещу него", "може би" трябва да загубят лиценза си.

Мрежата, собственост на Disney, обяви в сряда вечерта, че спира шоуто на комика „за неопределено време“ след бурни реакции срещу негови изказвания по повод убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк миналата седмица.

Trump says TV networks 'against' him should 'maybe' lose licence, after Kimmel suspension https://t.co/agii3Wa7Zq — BBC News (World) (@BBCWorld) September 18, 2025

В понеделник Кимъл намекна, че заподозреният е „републиканец от лагера Maga“, въпреки че властите в Юта заявиха, че предполагаемият стрелец е бил „възпитан в лявоидеологически възгледи“.

ABC свали „Jimmy Kimmel Live!“ от ефир, след като Федералната комисия по комуникации (FCC) заплаши с действия срещу него.

Тръмп коментира темата пред репортери в четвъртък на борда на Air Force One, докато се завръщаше от държавно посещение във Великобритания.

„Четох някъде, че 97% от мрежите бяха срещу мен – отново, 97% негативно – и все пак спечелих лесно, във всичките седем щата, които решиха изборите миналата година,“ каза президентът, цитиран от BBC.

„Те ми дават само лоша реклама, преса. Те все пак имат лиценз. Мисля, че може би този лиценз трябва да бъде отнет.“

В монолога си в понеделник 57-годишният Кимъл заяви, че „бандата Maga отчаяно се опитва да представи това момче, което уби Чарли Кърк, като нещо различно от техен човек“ и че се опитват да „печелят политически точки от случилото се“.

Той също сравни реакцията на Тръмп за смъртта на неговия 31-годишен политически съветник, с това „как четиригодишно дете скърби за златната си рибка“.

След стрелбата Кимъл пусна съобщение в Instagram, в което осъди нападението и изказа съболезнования към семейството на Кърк.

Пред Fox в четвъртък председателят на FCC Брендън Кар заяви, че отстраняването на Кимъл не е „последният етап“.

„Ще продължим да държим тези телевизии отговорни за обществения интерес“, каза той.

„Ако не им харесва това просто решение, могат да върнат лиценза си на FCC.“

FCC има регулаторна власт над големите мрежи като ABC и техните независими филиали, но има ограничени правомощия върху кабелни канали като Fox или MSNBC и никакви върху подкасти или повечето стрийминг платформи.

Правни експерти подчертават, че Първата поправка в Конституцията на САЩ, която защитава свободата на словото, би възпрепятствала законно отнемане на лицензи заради политическо несъгласие.

Джо Стразуло, сценарист в „Jimmy Kimmel Live!“ между 2015 и 2021 г., заяви пред BBC в Лос Анджелис, че в стаята на сценаристите цари атмосфера на страх.

„Сърцераздирателно е да виждаш заплахата те да останат без работа,“ каза той. „Говорих с колеги и никой все още не знае какво точно се случва – всичко се решава зад кулисите.“

Свалянето на Кимъл беше обявено в сряда вечерта малко след като Nexstar Media – един от най-големите собственици на телевизионни станции в САЩ – съобщи, че няма да излъчва шоуто му „в обозримо бъдеще“.

Nexstar определи коментарите му за Кърк като „обидни и безчувствени в критичен момент от националния политически дебат“.

Кар похвали Nexstar, която в момента търси одобрение от FCC за сливане на стойност 6,2 млрд. долара с Tegna, и изрази надежда и други телевизии да последват примера.

Sinclair, най-голямата група филиали на ABC в САЩ, обяви, че в петък в обичайния часови пояс на шоуто на Кимъл ще излъчи специална програма в памет на Кърк.

Чарли Кърк, известен консервативен активист и баща на две деца, загина от огнестрелна рана в шията, докато изнасяше лекция в Университета Юта Вали в Оръм на 10 септември.

Неговата вдовица Ерика Кърк беше обявена в четвъртък за нов ръководител на организацията, която съпругът ѝ съосновава – Turning Point USA.

Във вторник 22-годишен мъж беше обвинен в утежнено убийство, а прокурорите обявиха, че ще настояват за смъртна присъда.

Сценаристи, актьори, бившият президент Барак Обама и други водещи демократи осъдиха свалянето на Кимъл.

Обама заяви, че инцидентът представлява ново и опасно ниво на „cancel culture“.

„След години оплаквания от cancel culture, настоящата администрация го изведе на ново и опасно ниво, като рутинно заплашва с регулаторни действия срещу медийни компании, ако не заглушат или уволнят журналисти и коментатори, които не ѝ харесват,“ написа той в X.

Актьорът Бен Стилър заяви, че това „не е правилно“, а звездата от „Hacks“ Джийн Смарт каза, че е „ужасена от спирането на предаването“.

„Това, което Джими каза, е свободно слово, не език на омразата,“ добави тя.

В четвъртък водещите на конкурентни късни токшоу програми застанаха зад Кимъл.

„Това е откровена цензура,“ каза Стивън Колбер по CBS. „С автократ не можеш да отстъпваш и на милиметър,“ добави той за Тръмп, когото често критикува.

„Джими, заставам зад теб и екипа ти на 100%.“

Trump suggests revoking TV licenses from networks ‘against’ him after Jimmy Kimmel pulled off air https://t.co/Exvd02DJDt pic.twitter.com/xX2S0P86Qt — New York Post (@nypost) September 18, 2025

През юли CBS обяви, че няма да поднови договора за „The Late Show with Stephen Colbert“ за още един сезон.

Сценаристкият съюз на Америка (WGA) и Гилдията на актьорите (SAG-AFTRA) също осъдиха спирането на Кимъл като нарушение на конституционното право на свободно слово.

Други обаче смятат, че това е въпрос на отговорност, а не „cancel culture“.

„Когато човек каже нещо, което мнозина смятат за обидно, грубо или глупаво в реално време, и после бъде наказан за това – това не е cancel culture,“ заяви Дейв Портной, основател на медийната компания Barstool Sports. „Това са последици от действията.“

Водещият на късното шоу по Fox Грег Гътфелд заяви, че Кимъл „умишлено и подвеждащо“ е обвинил „съюзниците и приятелите“ на Кърк за убийството му.

Британският телевизионен водещ Пиърс Морган коментира, че Кимъл е „излъгал, че убиецът на Чарли Кърк е Maga“ и че думите му са предизвикали „разбираемо възмущение в цяла Америка“.

„Защо тогава го възхваляват като някакъв мъченик на свободното слово?“ добави той.

Но комисар Ана Гомес, колега на Кар в ръководството на FCC, разкритикува позицията на регулатора относно Кимъл.

Тя заяви, че „недопустим акт на политическо насилие, извършен от един нестабилен индивид, никога не бива да се използва като оправдание за по-широка цензура или контрол“.